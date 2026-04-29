Για τον 89χρονο πιστολέρο που το πρωί της Τρίτης 28/4 προκάλεσε πανικό στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού αλλά και στο Πρωτοδοκείο, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτηρίζοντάς τον «σχιζοφρενή» ενώ παραδέχτηκε το κενό ασφαλείας που υπήρχε.

Ο υπουργός έκανε λόγο για ένα «επικίνδυνο και δυσάρεστο» γεγονός και μιλώντας στο Action 24 είπε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς υπάρχουν κενά ασφάλειας».

«Δεν φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες και δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό, δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα, μια χώρα τόσο ήσυχη και ασφαλής, να υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και επικίνδυνοι άνθρωποι, δυστυχώς, είτε αυτός είναι ο συγκεκριμένος που συμπεριφέρεται σαν να μην είναι 90 ετών αλλά φαίνεται ότι η ασθένειά του και ό,τι άλλο είχε να τον μετατρέπουν σε τόσο επιθετικό, είτε ο άλλος που έσπασε στα καλά καθούμενα το πόδι μιας κοπέλας στο Παγκράτι» επεσήμανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Βεβαίως υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα X-RAY και προσωπικό που να ελέγχει την είσοδο. Κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του σωστά και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Θέλω να μου πείτε αν η ΕΛ.Α. δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Αυτό που αναζητούσα όλη την ημέρα είναι να γινόταν κατά το δυνατόν γρηγορότερα η σύλληψη για να πάψει ο κίνδυνος γιατί αυτό είναι το ζητούμενο» συμπλήρωσε και τόνισε πως ο 89χρονος είναι σχιζοφρενής.

Σε ερώτηση σχετικά με το ποιος ευθύνεται για το κενό ασφαλείας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε «για το κενό ασφαλείας ευθύνονται αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά που έπρεπε να γίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν, όπως στη Θεσσαλονίκη που τα δικαστήρια έχουν καλυφθεί μαζί με την ΕΛΑΣ. Να λυθεί και στα επόμενα. Δεν είναι καμία μεταφορά ευθύνης σε κανέναν. Ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές».

«Προσοχή, όμως, επειδή είδα ανακοινώσεις από την αντιπολίτευση, η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα, υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις, αλλά δεν θα παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μια χώρα με δήθεν κενά ασφαλείας. Η Ελλάδα φιλοξενεί τους κατοίκους της και 50 εκατ. επισκέπτες χωρίς πρόβλημα» επεσήμανε.

«Αν καθυστέρησε η ΕΛΑΣ θα το δούμε, όχι για να αποδώσουμε ευθύνη αλλά για να αποτιμήσουμε ένα περιστατικό που είναι κρίσιμο, που κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές ώστε αν συμβεί ξανά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί» πρόσθεσε.