Σε σταθερή και καλή κατάσταση νοσηλεύονται τα πέντε άτομα που τραυμάτισε ο 89χρονος δράστης, ο οποίος άνοιξε πυρ διαδοχικά σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου στήθηκε επιχείρηση άμεσης υποδοχής και αντιμετώπισης στα Επείγοντα. Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, καθώς τα περιστατικά έφταναν το ένα μετά το άλλο, ενώ αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης πολλαπλών τραυματιών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και όπως μετέδωσε το ERTNews όλοι παραμένουν εκτός κινδύνου και παρουσιάζουν καλή κλινική εικόνα.

Ο άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε στο επεισόδιο στον ΕΦΚΑ νοσηλεύεται στην αγγειοχειρουργική κλινική, όπως και οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν λίγη ώρα αργότερα στο Πρωτοδικείο.

Από το πρωί οι θεράποντες ιατροί πραγματοποιούν νέο γύρο εξετάσεων, ώστε να αξιολογηθεί η πορεία της υγείας τους και να αποφασιστούν τα εξιτήρια.

Πιθανό το εξιτήριο για τις τέσσερις γυναίκες

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις οι τέσσερις γυναίκες υπάλληλοι που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο ενδέχεται να λάβουν εξιτήριο ακόμη και εντός της ημέρας, καθώς τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται επιφανειακά.

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε προς το δάπεδο και όχι απευθείας εναντίον ανθρώπων. Ωστόσο, τα σκάγια εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τραύματα κυρίως στα κάτω άκρα των θυμάτων.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε στον ΕΦΚΑ φέρει τραύμα στο δεξί πόδι, χαμηλά, πάνω από τη φτέρνα. Οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο έχουν αντίστοιχα τραύματα στα πόδια και στα κάτω άκρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία τραυματισμού.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα τραύματα είναι πιο εκτεταμένα, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν προκύπτει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης για κανέναν από τους πέντε τραυματίες. Όπως εξηγούν, τα σκάγια που έχουν παραμείνει επιφανειακά στους ιστούς αναμένεται να αποβληθούν σταδιακά από τον οργανισμό ή να αντιμετωπιστούν συντηρητικά.