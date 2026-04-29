Υπάρχουν σειρές που περνούν απαρατήρητες και άλλες που γίνονται γρήγορα θέμα συζήτησης. Το «Alice and Steve» ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς έρχεται στο Disney+ ως μια νέα κωμικοδραματική πρόταση που συνδυάζει ένταση, χιούμορ και ανατροπές.

Με πρωταγωνιστές τη Nicola Walker και τον Jemaine Clement, η σειρά ακολουθεί μια ιστορία φιλίας που παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν μια προσωπική απόφαση φέρνει τα πάνω κάτω στις ζωές των ηρώων. Από εκεί και πέρα, τα όρια μεταξύ εκδίκησης, συναισθημάτων και οικογενειακών σχέσεων αρχίζουν να θολώνουν.

Πρόκειται για μια παραγωγή που ήδη έχει τραβήξει την προσοχή πριν καν κυκλοφορήσει, υποσχόμενη ένα δυνατό binge- watch γεμάτο ένταση αλλά και στιγμές μαύρου χιούμορ. H νέα κωμικοδραματική σειρά κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου στο Disney+.

Όταν η φιλία γίνεται… πεδίο μάχης

Όπως αναφέρει το hellomagazine.com, η ιστορία ξεκινά με μια φιλία χρόνων και καταλήγει σε έναν ανελέητο «πόλεμο». Η Alice και ο Steve είναι αχώριστοι, μέχρι τη στιγμή που εκείνος ξεκινά σχέση με την 26χρονη κόρη της, Izzy. Αυτό που θα μπορούσε να είναι απλώς άβολο, μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό και πολύ πιο αστείο.

Η σειρά παίζει με τα όρια της ηθικής, της οικογένειας και της εκδίκησης, θέτοντας ένα ερώτημα που αιωρείται σε κάθε επεισόδιο: μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος όταν πληγωθεί;

Δημιουργική ομάδα με «βαρύ» παρελθόν

Πίσω από το project βρίσκεται η Clerkenwell Films, η εταιρεία που χάρισε στο κοινό το καθηλωτικό «Baby Reindeer». Το σενάριο υπογράφει η Sophie Goodhart, γνωστή για τη δουλειά της σε σειρές όπως το «Sex Education».

Το αποτέλεσμα; Ένα μείγμα οξυδερκούς γραφής και συναισθηματικής έντασης που ισορροπεί ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία χωρίς ποτέ να χάνει τον ρυθμό του.

Πριν καν φτάσει στις οθόνες μας, η σειρά έκανε αίσθηση στο CANNESERIES 2026, όπου τα πρώτα επεισόδια απέσπασαν θερμή υποδοχή και παρατεταμένο χειροκρότημα. Οι πρώτες αντιδράσεις μιλούν για μια «εξωφρενικά πνευματώδη» σειρά που σε κάνει να γελάς, και να νιώθεις άβολα, σχεδόν ταυτόχρονα.