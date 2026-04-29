Μια ιστορία παιδικού έρωτα που κατέληξε με τον πιο τραγικό τρόπο συγκλονίζει τις ΗΠΑ, καθώς ένα νεαρό ζευγάρι από την Πενσιλβάνια βρέθηκε νεκρό σε μια υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας, σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά τον γάμο του.

Σύμφωνα με την Pennsylvania State Police, ο 26χρονος Ryan Hosso πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του, Madeline Spatafore, 25 ετών, μέσα στο σπίτι τους στο Butler τα ξημερώματα της Τρίτης, πριν διαφύγει σε κοντινή δασική περιοχή όπου και αυτοκτόνησε. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς του στο ενδιάμεσο, ομολογώντας ότι σκότωσε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν μαζί από τα μαθητικά τους χρόνια, και προειδοποιώντας ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι γονείς του ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές γύρω στη 1:15 π.μ., αναφέροντας την ανησυχητική του συμπεριφορά.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη Spatafore νεκρή μέσα στο σπίτι, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο. Για τον εντοπισμό του Hosso κινητοποιήθηκαν θερμικά drones, τα οποία οδήγησαν τις Αρχές στη σορό του σε κοντινό δάσος, όπου είχε τραυματιστεί θανάσιμα με μία σφαίρα.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Οχάιο και ζούσε στην περιοχή Seven Fields, περίπου 12 χιλιόμετρα από το Harmony, όπου είχαν φοιτήσει στο Seneca Valley High School. Η σχέση τους ξεκίνησε από τα σχολικά χρόνια και, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεναν μαζί μέχρι τον γάμο τους.

Η Madeline Spatafore είχε ακολουθήσει λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία: αποφοίτησε το 2019 και συνέχισε τις σπουδές της στο Duquesne University, από όπου έλαβε πτυχίο στις υπηρεσίες υγείας το 2023 με άριστα. Την περίοδο πριν από τον θάνατό της εργαζόταν ως βοηθός ιατρού σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο UPMC Presbyterian.

Για τον Hosso δεν έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευσή του, ωστόσο είχε εργαστεί στο παρελθόν ως μηχανικός στην εταιρεία Vavco, που δραστηριοποιείται στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, δεν εργαζόταν εκεί τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια.

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα κίνητρα πίσω από το έγκλημα, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα ζευγάρι που φαινόταν να έχει κοινή πορεία ζωής από πολύ νεαρή ηλικία, πριν η σχέση τους καταλήξει σε μια ανείπωτη τραγωδία, όπως αναφέρει η nypost.