Αν προσπαθείς να χάσεις βάρος, δεν είναι μόνο τα κύρια γεύματα που μετράνε. Τα σνακ μέσα στη μέρα μπορούν είτε να στηρίξουν την προσπάθειά σου είτε να την υπονομεύσουν χωρίς να το καταλάβεις.

Η σωστή επιλογή και προετοιμασία παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς ένα πρόχειρο ή ανθυγιεινό σνακ μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε μεγάλη πρόσληψη θερμίδων, χωρίς καμία θρεπτική αξία.

Διατροφολόγοι στο Eat This επισημαίνουν ότι όταν έχεις διαθέσιμες τις σωστές επιλογές, είναι πιο εύκολο να παραμείνεις συνεπής στους στόχους σου. Τα σνακ μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σου, αρκεί να είναι θρεπτικά, ισορροπημένα και να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες του οργανισμού.

Τα 3 βασικά συστατικά που κάνουν τη διαφορά

Για να είναι ένα σνακ πραγματικά ωφέλιμο στην απώλεια βάρους, πρέπει να περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Από αυτά, η πρωτεΐνη αποτελεί τη βάση.

Αυτές οι επιλογές έχουν το πλεονέκτημα ότι ετοιμάζονται γρήγορα, εντάσσονται εύκολα στην καθημερινότητα και προσφέρουν ποικιλία. Παράλληλα, σε βοηθούν να μην αισθάνεσαι ότι στερείσαι κάτι επειδή έχει πάντα τη δυνατότητα να φας ένα σνακ. Όταν επιλέγεις τρόφιμα που καλύπτουν τις διατροφικές σου ανάγκες αλλά δεν φορτώνουν περιττές θερμίδες, είναι πιο πιθανό να διατηρήσεις σωστές διατροφικές συνήθειες με την πάροδο του χρόνου.

Πέντε σνακ που βοηθούν στην απώλεια βάρους

Με βάση αυτά τα 3 βασικά θρεπτικά συστατικά, οι διατροφολόγοι προτείνουν πέντε βασικά σνακ που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην προσπάθεια απώλειας βάρους:

Τυρί κότατζ με λαχανικά

Γιαούρτι με φρέσκα μούρα

Χούμους με ωμά λαχανικά (αγγούρια, καρότα, πιπεριές κ.α.)

Μια χούφτα ξηρών καρπών μαζί με ένα φρούτο

Smoothie με φυσικά υλικά και πρωτεΐνη

Πώς βοηθούν στον κορεσμό και αποτρέπουν την υπερφαγία

Τα συγκεκριμένα σνακ είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Και τα δύο αυτά στοιχεία συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού και χωνεύονται πιο αργά σε σχέση με άλλα τρόφιμα. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η πιθανότητα να φας υπερβολικά στο επόμενο γεύμα σου και βοηθάς το σώμα σου να διατηρεί πιο ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες.

Επιπλέον, αυτοί οι συνδυασμοί τροφών συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Αυτό είναι σημαντικό για τον έλεγχο της πείνας: όσο λιγότερες είναι οι αυξομειώσεις στο σάκχαρο, τόσο λιγότερο έντονα είναι τα αισθήματα πείνας. Αν καταφέρεις να ελέγξεις την πείνα σου με σωστά σνακ, μπορείς να αποφύγεις την κατανάλωσή επεξεργασμένων τροφίμων μέσα στην ημέρα.

Γιατί πολλά σνακ σαμποτάρουν την προσπάθεια

Πολλά από τα συνηθισμένα σνακ είναι γεμάτα με επεξεργασμένους υδατάνθρακες και πρόσθετα σάκχαρα, χωρίς ουσιαστική θρεπτική αξία. Παρότι χωνεύονται εύκολα, δεν μειώνουν την επιθυμία για φαγητό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταναλώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες μέσα στην ημέρα, οδηγώντας σε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων. Αντίθετα, τα προτεινόμενα σνακ περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά ανά μερίδα. Έτσι, προσφέρουν καθαρές θερμίδες, πραγματικό κορεσμό και όχι απλώς πρόσκαιρη ικανοποίηση.

Ο σωστός χρόνος για σνακ

Η ώρα που επιλέγεις να φας ένα σνακ έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι νομίζεις. Τα μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς φαγητό, συχνά οδηγούν σε υπερκατανάλωση θερμίδων στο επόμενο γεύμα.

Ένα απογευματινό σνακ βοηθά στη διατήρηση της ενέργειας και μειώνει την ανάγκη για γλυκά. Παράλληλα, ένα ισορροπημένο σνακ ενισχύει τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα.

Όσο για το βραδινό τσιμπολόγημα, καλό είναι να γίνεται συνειδητά και μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη για φαγητό, όχι από συνήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα σνακ που βασίζονται στην πρωτεΐνη αποτελούν συνήθως την καλύτερη επιλογή.