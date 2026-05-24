Έρχεται η πρώτη μεταγραφή

Μεγάλη μέρα η σημερινή για τον Ολυμπιακό, το αποτέλεσμα του τελικού με τη Ρεάλ όμως δεν θα αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Οι ερυθρόλευκοι είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο ενόψει της νέας σεζόν και μάλιστα η πρώτη μεταγραφή θα ανακοινωθεί σύντομα. Ειδικά αν έχει κατακτηθεί και η Euroleague οι Αγγελόπουλοι θα φροντίσουν ώστε να εκτοξεύσουν ακόμη πιο ψηλά τον ενθουσιασμό όλων ανακοινώνοντας την πρώτη μεταγραφή πριν το τέλος της σεζόν, πριν τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό.

Ή ο Αταμάν ή οι παίκτες

Στον Παναθηναϊκό, όπως τα έκαναν, θα δουν από τον καναπέ τον τελικό του Final Four στο σπίτι τους και ο Αταμάν είναι αυτός που θα πληρώσει τη νύφη. Ο Τούρκος θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, όχι μόνο επειδή χρεώνεται τη φετινή αποτυχία, αλλά και επειδή αυτό θέλουν τα αποδυτήρια. Οι σχέσεις με τους παίκτες έχουν χαλάσει και στο τέλος της σεζόν, ό,τι κι αν γίνει στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, ο Αταμάν θα φύγει. Γιατί αν δεν φύγει αυτός, θα ζητήσουν να φύγουν κάποιοι παίκτες και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μιλάμε άλλωστε για τον Καλαϊτζάκη ή τον Σαμοντούροβ αλλά για παίκτες-ονόματα.

Δική τους επιλογή ο Νέστρουπ

Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός θα κάνει ένα νέο ξεκίνημα με τον Νέστρουπ, με την επιλογή να είναι ιντριγκαδόρικη. Όχι μόνο επειδή δεν είναι ένας προπονητής που παρακολουθούν όλοι κάθε εβδομάδα, αλλά και επειδή δεν είναι επιλογή του Μπαλντίνι. Ούτε μία στο εκατομμύριο ο Ιταλός να παρακολουθούσε την Κοπεγχάγη και να εκτίμησε τη δουλειά του προπονητή της. Είναι επιλογή των υπόλοιπων που προσλήφθηκαν από τον Αλαφούζο κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι η ώρα να βγουν μπροστά και να αναλάβουν τις ευθύνες. Να λάβουν τα εύσημα αν όλα πάνε καλά ή να βρεθούν στο στόχαστρο αν δεν πάνε καλά. Δεν θα φταίει πάντα ο Αλαφούζος, δεν είναι όλες οι αποφάσεις δικές του.

Νέα δεδομένα για Ντε Φράι

Τον Παναθηναϊκό, εν τω μεταξύ, τον συνδέουν τις τελευταίες μέρες με τον Ντε Φράι, για τον οποίο υπήρχε ενδιαφέρον και από τον Ολυμπιακό. Στην Ιταλία όμως το κλίμα φαίνεται να έχει αλλάξει για τον Ολλανδό αμυντικό της Ίντερ. Μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες ήταν σίγουρη η αποχώρησή του στο τέλος της σεζόν, τώρα όμως οι «νερατζούρι» είναι διατεθειμένοι να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο. Αυτό αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ και αν είναι αλήθεια, δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία συζήτησης με ελληνική ομάδα. Θα ανανεώσει με τους Μιλανέζους ακόμη κι αν ξέρει ότι δεν θα είναι βασικός.

Χτίζουν με Νίκολιτς

Δεν ήταν τυχαίες οι δηλώσεις του Ριμπάλτα για ανανέωση του συμβολαίου του Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Ακόμη κι αν οι κιτρινόμαυροι δεν έπαιρναν το πρωτάθλημα η διοίκηση θα πρόσφερε νέο συμβόλαιο στον Σέρβο προπονητή καθώς είχε πείσει εδώ και καιρό τους πάντες στην ομάδα και την ΠΑΕ ότι είναι ο κατάλληλος για να… χτίσει. Στην ΑΕΚ θέλουν να ανοίξουν μια νέα εποχή με τον Νίκολιτς, θέλουν ο Σέρβος να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την ιστορία της ομάδας και έτσι σκέφτεται και ο ίδιος. Ο Νίκολιτς αισθάνεται ότι είναι σε ένα κλαμπ που έχει φιλοδοξίες, έχει διοικητική και οικονομική σταθερότητα και βλέπει τον εαυτό του στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια.