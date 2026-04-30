Το νέο επεισόδιο του «Survivor» είχε έντονο φλερτ. Οι παίκτες από την ελληνική και την τουρκική εκδοχή του παιχνιδιού χωρίστηκαν σε Κόκκινους και Μπλε για μια ιδιαίτερη δοκιμασία.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Τούρκος παίκτης Μπαρίς Μουράτ Γιαγκτσί αποκάλυψε πως έχει ξεχωρίσει μία από τις Ελληνίδες παίκτριες, την Αριάδνη Δημητρέλου. Όπως είπε, τη στιγμή που την αντίκρισε ένιωσε κάτι διαφορετικό, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να συνομιλήσει μαζί της έστω για πέντε λεπτά.

«Πριν καλά καλά γνωρίσουμε του Έλληνες παίκτες, ακούμε πολύ καλά λόγια για τα κορίτσια σας από τον Μπαρίς Μουράτ Γιαγκτσί », είπε αρχικά ο Ατζούν Ιλιτζαλί.

«Όλες οι κοπέλες;», ρώτησε ο Γιώργος Λιανός με τον Μπαρίς να συμπληρώνει: «Μόνο μία. Όλες τους είναι όμορφες, αλλά εγώ εστιάζω μόνο σε μία. Απλά την είδα μερικές φορές. Και όταν την είδα ένιωσα κάτι διαφορετικό. Θέλω απλά να μιλήσουμε για πέντε λεπτά. Χρειαζόμαστε μόνο πέντε λεπτά για να μιλήσουμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει».