Για την πορεία της επένδυσης στις Σκουριές, το αποτύπωμά της στην πραγματική οικονομία και τη σχέση της Eldorado Gold με τις τοπικές κοινωνίες μίλησε στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι η Έρικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Eldorado Gold στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η κ. Ξηρουχάκη ανέφερε ότι το 2026 είναι η χρονιά κατά την οποία αναμένεται η ολοκλήρωση του μεταλλευτικού έργου των Σκουριών, που αφορά χρυσό και χαλκό, με στόχο να μπει σε παραγωγή την επόμενη χρονιά. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια επένδυση που ήδη έχει σημαντική επίδραση στην οικονομία, δημιουργώντας περισσότερες από 2.800 θέσεις εργασίας μόνο στο συγκεκριμένο έργο, ενώ συνολικά στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, απασχολούνται περίπου 4.300 εργαζόμενοι.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, εξηγώντας ότι η αξία που δημιουργείται προκύπτει μέσα από τις τοπικές προμήθειες, τη συνεργασία με προμηθευτές της περιοχής και τα μελλοντικά αυξημένα έσοδα από την παραγωγή. Αναφέρθηκε ειδικά στα μεταλλευτικά τέλη που αποδίδει η εταιρεία στο ελληνικό Δημόσιο, από τα οποία το 40% κατευθύνεται στον Δήμο Αριστοτέλη. Όπως είπε, το ποσό αυτό έφτασε πέρυσι τα 7 εκατ. ευρώ και αναμένεται να πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια με την παραγωγή στις Σκουριές.

Η ίδια στάθηκε και στα κοινωνικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή, σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον και οι υποδομές.

Σε σχέση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η κ. Ξηρουχάκη ανέφερε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον πρωτεύον ζήτημα για κάθε βιομηχανική δραστηριότητα και ιδιαίτερα για τη βαριά βιομηχανία. Επισήμανε ότι η Eldorado Gold έχει υιοθετήσει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες στη διαχείριση των υδάτων, των μεταλλευτικών αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της αποθήκευσής τους.

Όπως είπε, η μεταλλευτική δραστηριότητα ασκείται πλέον με σύγχρονους τρόπους, μέσα από κέντρα ελέγχου στην επιφάνεια που επιτρέπουν τη διαχείριση της υπόγειας εξόρυξης, βελτιώνοντας τόσο την παραγωγικότητα όσο και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η στρατηγική

Αναφερόμενη στη στρατηγική της εταιρείας, σημείωσε ότι οι Σκουριές βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο, με την επένδυση να φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο συνολικής ανάπτυξης άνω των 3 δισ. ευρώ στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Παράλληλα, μίλησε για μακροπρόθεσμο πλάνο κοινωνικών επενδύσεων 20ετίας, ύψους περίπου 80 εκατ. δολαρίων, το οποίο συνδιαμορφώνεται με τις τοπικές κοινωνίες.

Η κ. Ξηρουχάκη υπογράμμισε ακόμη το εξαγωγικό αποτύπωμα της δραστηριότητας, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ, καθώς και τη σημασία του χαλκού για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την ηλεκτροκίνηση, την άμυνα, την τεχνολογία και τα κέντρα AI. Όπως ανέφερε, με την παραγωγή των Σκουριών η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο στον ευρωπαϊκό μεταλλευτικό χάρτη.

Τέλος, αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο και στη νέα επενδυτική συμφωνία που υπογράφηκε το 2021 με το ελληνικό Δημόσιο, χαρακτηρίζοντάς τη βάση για αντίστοιχες μεγάλες επενδύσεις στη χώρα. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει πλέον δείξει ότι μπορεί να προσελκύσει επενδυτικά έργα μεγάλου βεληνεκούς.