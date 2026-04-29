Η Άρσεναλ προηγήθηκε με πέναλτι του Γιόκερες, η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοφάρισε με πέναλτι του Άλβαρες και με το 1-1 να μην αλλάζει στη συνέχεια καμία εκ των δύο δεν πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι και συγκεκριμένα στο 6ο λεπτό με τη σέντρα του Μαντουέκε για τον Ινκάπιε που αστόχησε, για να απαντήσουν οι γηπεδούχοι στο 14′ με το δυνατό σουτ του Άλβαρες που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ράγια.

Οι δύο ομάδες γενικά ήταν πολύ προσεκτικές στην άμυνα και δεν υπήρχαν μεγάλες φάσεις, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως ήρθε το γκολ. Στο 42′ ο Χάντσκο πήγε άτσαλα στον Γιόκερες και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Σουηδό επιθετικό να αναλαμβάνει και την εκτέλεση στο 44′ για το 0-1.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 49′, ο Άλβαρες με εκτέλεση φάουλ πλησίασε στην ισοφάριση, η οποία τελικά ήρθε στο 56′: Χέρι για τους γηπεδούχους σε χέρι του Γουάιτ, εκτέλεση του Άλβαρες και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 63′ η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε άγγιξε το δεύτερο γκολ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Γκριεζμάν, ενώ στο 74′ ο Ράγια κατάφερε να μπλοκάρει το σουτ του Λούκμαν εντός περιοχής. Έτσι, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς του Emirates την επόμενη εβδομάδα.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πουμπίλ, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε (46′ Λε Νορμάν), Κόκε, Καρντόσο (88′ Μολίνα), Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες (77′ Μπαένα).

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (86′ Μοσκέρα), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκάπιε, Όντεγκααρντ (57′ Έζε), Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε (68′ Σάκα), Γιόκερες (68′ Ζεσούς), Μαρτινέλι (68′ Τροσάρ).