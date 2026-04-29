Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊράκταρ, δήλωσε ότι ο κρατικός φορέας παροχής πετρελαίου και φυσικού αερίου BOTAS έχει ξεκινήσει τις τεχνικές μελέτες για ένα προγραμματιζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα στην Κύπρο.

Τα σχέδια για τον αγωγό συγκροτούνται: «Δουλεύουμε σε έναν αγωγό φυσικού αερίου προς την ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’», δήλωσε ο Μπαϊράκταρ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, την Τετάρτη.

Η Τουρκία είχε ολοκληρώσει ήδη το 2015 έναν υποθαλάσσιο αγωγό νερού προς τα βόρεια της Κύπρου, μήκους περίπου 80χλμ., που μεταφέρει γλυκό νερό από την νότια Τουρκία και παρατίθεται συχνά ως πρότυπο για παρόμοια διαθαλάσσια υποδομή.

«Η BOTAS διενεργεί τεχνικές μελέτες», είπε ο Μπαϊράκταρ, προσθέτοντας ότι το έργο θα επιτρέψει δίκατη ροή, έτσι ώστε πιθανές ανακαλύψεις φυσικού αερίου γύρω από τη νήσο να μπορούν να μεταφέρονται προς την Τουρκία.

Ο Μπαϊράκταρ σημείωσε επίσης ότι οι εννέα επιχειρήσεις βαθυθάλασσιας διάνοιξης που έκανε η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο έδειξαν να μην έχουν αποτέλεσμα, αλλά πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειες εξερεύνησης στην περιοχή.