Με «βαρίδι» τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη ξεκινά η εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, καθώς η συνεχής δημιουργία οφειλών προς την εφορία δυσκολεύει τους φορολογουμένους να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο πρώτο δίμηνο του έτους, οι νέες οφειλές ανήλθαν σε 2,136 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά σχεδόν 9% σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που αποτυπώνει την πίεση στη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα η αύξηση των χρεών υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των 72 δόσεων καθώς βασική προϋπόθεση ένταξης στη νέα ρύθμιση είναι η τακτοποίηση όλων των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Οι φορολογούμενοι καλούνται είτε να εξοφλήσουν είτε να εντάξουν τα συγκεκριμένα χρέη στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, πριν αποκτήσουν πρόσβαση στις 72 δόσεις. Στην πράξη, η απαίτηση αυτή λειτουργεί ως «κόφτης», καθώς όσοι αδυνατούν να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους μένουν εκτός.

Μόλις 5,26 δισ. ευρώ σε ρύθμιση

Η εικόνα αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία της φορολογικής διοίκησης. Από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που υπερβαίνουν τα 114 δισ. ευρώ, μόλις 5,26 δισ. ευρώ βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης. Το ποσοστό συμμετοχής παραμένει χαμηλό, γεγονός που αποδίδεται στους αυστηρούς όρους που συνοδεύουν τα προγράμματα διακανονισμού.

Οι οφειλέτες καλούνται να ισορροπήσουν σε ένα απαιτητικό πλαίσιο. Να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των ρυθμίσεων και ταυτόχρονα να είναι συνεπείς στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η παραμικρή απόκλιση έχει κόστος. Καθυστέρηση δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%, ενώ επαναλαμβανόμενη ασυνέπεια οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης και επιστροφή του χρέους σε καθεστώς ληξιπρόθεσμου. Παράλληλα, η μη έγκαιρη υποβολή δηλώσεων ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων συνεπάγεται άμεση ακύρωση.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο αποκλιμάκωσης των οφειλών, εφόσον συνοδευόταν από πιο ευέλικτους όρους ένταξης. Όπως σημειώνουν, η απαίτηση για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση παλαιών και νέων χρεών περιορίζει σημαντικά τη δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Στο «οπλοστάσιο» υπάρχει και ο εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα ακόμη και διαγραφής μέρους της βασικής οφειλής. Ωστόσο, η διαδικασία παραμένει πιο σύνθετη και προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη συναίνεση του οφειλέτη στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.