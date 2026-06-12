Η αστυνομία αναζητά δύο χαμένα στοιχεία για το διπλό φονικό στο Αίγιο, τα οποία ενδεχομένως να δείξουν τον δολοφόνο, αθωώνοντας ή καταδικάζοντας τον 65χρονο κατηγορούμενο Ιταλό.

Συγκεκριμένα, από το σπίτι απουσιάζουν η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς, δύο αντικείμενα φαινομενικά αθώα, αλλά όχι άσχετα με την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Star, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα σπίτι που ήταν απόλυτα σιγυρισμένο, αλλά χωρίς να εντοπιστούν κάπου αυτά τα δύο αντικείμενα, που είναι απαραίτητα για την καθαριότητά του.

Επιπλέον, ο 65χρονος υποστηρίζει ότι λερώθηκε στη τουαλέτα λόγω προβλήματος στο στομάχι του, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει ισχυρά καθαριστικά -εξού και η αναφορά για οσμή αλκοόλ- για να καθαρίσει το σώμα του, τα ρούχα του και γενικώς τον χώρο που λέρωσε.

Οι αρχές, λοιπόν, εκτιμούν ότι αν εντοπιστούν η σφουγγαρίστρα και ο κουβάς θα μπορέσουν να παρέχουν στοιχεία, που είτε καταδικάζουν τον Ιταλό (π.χ. DNA του μαζί με αίμα των θυμάτων) ή να τον αθωώσουν, αν επιβεβαιώσουν ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με το στομάχι του.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Την ώρα που έγινε γνωστό ότι ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί με υπόμνημα, η αστυνομία αναμένεται να εξετάσει δείγμα DNA από τα νύχια του, αλλά και από τα νύχια της 54χρονης, καθώς και οι δύο τους φέρουν τραύματα που παραπέμπουν σε πάλη.

Επιπλέον, οι αρχές εκτιμούν ότι η 54χρονη χρησιμοποίησε ως ασπίδα το λάπτοπ που βρέθηκε στο χώρο του εγκλήματος και έχει πάνω του αποτύπωμά της, αλλά και αίμα της.

Τα στοιχεία σε βάρος του κατηγορούμενου

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραματίζει το γεγονός ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν ύποπτη κίνηση.

Αυτό οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη εντός της οικίας, όπου –σύμφωνα με τις μαρτυρίες– βρίσκονταν μόνο τα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα, τόσο οικονομικής όσο και προσωπικής φύσεως. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα είχε πουλήσει ένα οικόπεδο που διέθετε στο Αίγιο και έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της.

Ο Ιταλός αντιδρούσε στο γεγονός ότι η σύντροφός του επέλεξε να δώσει όλα τα λεφτά στον γιο της στη Γερμανία. «Έχω βάλει και εγώ λεφτά στο σπίτι, έχω επενδύσει εγώ, δεν θα πάρω τίποτα από την πώληση του οικοπέδου», υποστήριζε.

Επίσης, φαίνεται πως ο νεαρός είχε γυρίσει στην Ελλάδα από τη Γερμανία με σκοπό να πάρει μαζί του τη μητέρα του, με σκοπό να την παρακολουθούν γιατροί, γιατί είχε πρόβλημα με την καρδιά της.