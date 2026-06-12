Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι απόλυτα έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, όπως ξεκαθάρισε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοαχίμ Νάγκελ. Η ηχηρή δήλωση έρχεται μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την απόφαση-ορόσημο των αξιωματούχων στη Φρανκφούρτη να αυξήσουν τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, αντιδρώντας άμεσα στο βίαιο ενεργειακό σοκ που προκαλεί η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.



«Κρατάμε όλες τις επιλογές μας ανοιχτές και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε ξανά», τόνισε ο Νάγκελ, σχολιάζοντας την κίνηση της ΕΚΤ να γίνει η πρώτη κεντρική τράπεζα των G7 που παρεμβαίνει στην κρίση του Κόλπου, αυξάνοντας το βασικό επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,25%.



Ο Γερμανός τραπεζίτης χαρακτήρισε το ενεργειακό πλήγμα «ισχυρό και επίμονο», συμπληρώνοντας πως η χθεσινή απόφαση ήταν ένα απολύτως αναγκαίο βήμα που δεν γινόταν να αποφευχθεί.

Γιοαχίμ Νάγκελ

Την ίδια στιγμή, οι νέες, δυσοίωνες προβλέψεις της Bundesbank δείχνουν ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας, ως απόρροια του πολέμου στο Ιράν, σπρώχνουν τη γερμανική οικονομία πίσω στο τέλμα της στασιμότητας. Ο πληθωρισμός στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναμένεται να εκτιναχθεί στο 2,9% φέτος και στο 2,7% το 2027, παραμένοντας για δύο συνεχόμενα έτη πολύ πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ για την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 1,9% δεν αναμένεται πριν από το 2028.



Τα πράγματα όμως θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν ακόμα χειρότερα. Η Bundesbank προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι είναι σαφώς ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την ανάπτυξη. Εάν η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τον ετήσιο μέσο όρο των 96,9 δολαρίων το βαρέλι, η γερμανική οικονομία θα δεχθεί συντριπτικό πλήγμα. Ήδη, η τράπεζα προχώρησε σε υποβάθμιση των προβλέψεων για την ανάπτυξη του 2027 στο ισχνό 0,8%, ενώ για φέτος αναμένει μόλις 0,5%.



Πριν από τις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η Γερμανία έδειχνε σημάδια δειλής ανάκαμψης, η οποία όμως ανακόπηκε βίαια. Πλέον, η συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το θερινό εξάμηνο αποτρέπεται μόνο χάρη στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική του Βερολίνου, το οποίο χρηματοδοτεί μέσω χρέους μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και την άμυνα. Αυτή η τόνωση, αν και στηρίζει την αγορά, αναμένεται να εκτοξεύσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γερμανίας στο 4,4% του ΑΕΠ φέτος και στο 4,8% το 2027.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπεραμύνθηκε με σθένος της απόφασης για αύξηση των επιτοκίων, απαντώντας σε μερίδα οικονομολόγων που χαρακτήρισαν την κίνηση ως «λάθος» ή βιαστική «ασφάλεια».



«Αρχίζουμε να βλέπουμε μια διάχυση του πληθωρισμού σε ολόκληρη την οικονομία», προειδοποίησε η Λαγκάρντ, στέλνοντας σήμα ότι η μάχη με την ακρίβεια θα είναι σκληρή, σύμφωνα με τους Financial Times.