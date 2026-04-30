«Μιράντας Πρίστλι παρούσης, πάσα πρεμιέρα παυσάτω». Νομίζουμε πως αυτό χαρακτηρίζει την κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα και φέρνει έξι νέες ταινίες, με την πολυαναμενόμενη «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Κακά τα ψέματα, το σίκουελ της θρυλικής ταινίας το περιμέναμε πώς και πώς εδώ και καιρό και αναμένεται στα σινεμά να γίνει ο χαμός. Και αν πέσουν μέσα και οι μετεωρολόγοι στις προβλέψεις για κακοκαιρία την Πρωτομαγιά, τότε μόλις βρήκαμε την καλύτερη… απόδραση. Η Μέριλ Στριπ, η Άν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι επιστρέφουν 20 χρόνια μετά, σε ένα από τα καλύτερα σίκουελ που έχουμε δει, φέρνοντας μπόλικη αίγλη, αλλά και γυρίζοντάς μας πίσω δύο δεκαετίες, τότε που ήταν όλα αλλιώτικά.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φράνκελ

Σενάριο: Αλίν Μπρος ΜακΚένα, Λόρεν Βάισμπεργκερ

Μουσική: Θίοντορ Σαπίρο

Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Τζάστιν Θερού, Στάνλεϊ Τούτσι, Κένεθ Μπράνα

Διάρκεια: 120 λεπτά

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, η Miranda Priestly ενώνει τις δυνάμεις της με την Andy Sachs για να αντιμετωπίσει την Emily Charlton, την πρώην βοηθό που πλέον έχει γίνει αντίπαλος.

Κος Κανένας Εναντίον Πούτιν

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, Πάβελ Ταλαγκίν

Σενάριο: Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν

Μουσική: Μίχαλ Ρατάι, Γιόνας Στρουκ

Πρωταγωνιστούν: Πάβελ Ταλαγκίν, Βλαντίμιρ Πούτιν, Γκαλίνα Αλεξάντροβνα

Διάρκεια: 90 λεπτά

Γλώσσα: Ρωσικά

Ρωσία, 2025

Διανομή: Film Trade

Η υπόθεση

Ο Pasha Talankin είναι ένας απρόσμενος ήρωας — ένας αγαπητός Ρώσος δάσκαλος δημοτικού, γνωστός ως μέντορας και πειραχτήρι, που προσφέρει στους μαθητές του ένα ασφαλές καταφύγιο στο γραφείο του. Όταν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, ο ρόλος του στο σχολείο αλλάζει δραματικά, καθώς παρασύρεται παρά τη θέληση του στη μηχανή προπαγάνδας του Πούτιν. Αναγκασμένος να προωθεί αποκλειστικά μηνύματα εγκεκριμένα από το κράτος και σοκαρισμένος από τη μεταμόρφωση του σχολείου και της κοινότητάς του, παλεύει με ενοχές και ένα αίσθημα ανημποριάς — μέχρι που καταλήγει να γίνει whistleblower.

Ομάχα

Σκηνοθεσία: Κόουλ Γουέμπλι

Σενάριο: Ρόμπερτ Ματσοϊάν

Μουσική: Κρίστοφερ Μπερ

Πρωταγωνιστούν: Τζον Μαγκάρο, Μόλι Μπελ Ράιτ, Γουάιατ Σόλις, Τάλια Μπάλσαμ, Κριστίνα Κούπερ

Διάρκεια: 83 λεπτά

ΗΠΑ, 2025

Διανομή: AMA films

Η υπόθεση

Το 2008, ένας χήρος πατέρας ξυπνάει ένα πρωινό τα δύο παιδιά του, τα βάζει βιαστικά στο αυτοκίνητο και μαζί ξεκινούν ένα φαινομενικά αμέριμνο ταξίδι στην αμερικανική ενδοχώρα, με αβέβαιο όμως προορισμό και με ένα κρυμμένο μυστικό.

Dolly

Σκηνοθεσία: Ροντ Μπλάκχερστ

Σενάριο: Ροντ Μπλάκχερστ, Μπράντον Γουίβιλ

Μουσική: Νικ Μποχούν

Πρωταγωνιστούν: Φαμπιάν Τερέζ, Μαξ δε Ιμπέιλερ, Ρας Τίλερ, Κέιτ Κομπ, Μιχαλίνα Σκορζέλι, Σον Γουίλιαμ Σκοτ

Διάρκεια: 83 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: NEO Films

Η υπόθεση

Μια νεαρή γυναίκα πέφτει θύμα απαγωγής και παρασύρεται βαθιά σε ένα απομονωμένο δάσος, όπου βρίσκεται στο έλεος μιας διαταραγμένης, τερατόμορφης κούκλας που θέλει να τη μεγαλώσει σαν να είναι το παιδί της.

Ο Αρχηγός

Σκηνοθεσία: Μοχαμάντ Χαμζάι

Σενάριο: Μοχαμάντ Χαμζάι

Μουσική: Χαμπίμπ Χαζαεϊφάρ

Πρωταγωνιστούν: Παντέα Παναχίχα, Πεζμάν Μπαζγκί, Αμίρχοσεΐν Μπαγιάτ Μπαχάρ Νοχιαν, Αργκοβάν Σαμπανί, Σαγιάν Νταρμίπουρ

Διάρκεια: 89 λεπτά

Γλώσσα: Ιρανικά

Ιράν, 2023

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Ο Ισα και ο Αλί, δύο αγόρια που ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές, νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο για παιδιά με καρκίνο. Αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωής τους, αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους πριν από την κρίσιμη επέμβαση του Αλί — μακριά από τα βλέμματα γιατρών και νοσηλευτών.

Τρίχες Κατσαρές

Σκηνοθεσία: Γιαν Ράμπεκ

Σενάριο: Σόρεν Φρέλεσεν, Φίλιπ Λαζέμπνικ, Γιαν Ράμπεκ, Τόκε Βέστμαρκ Στέενσεν

Μουσική: Μίκελ Μάλτα

Πρωταγωνιστούν: Καρλ Λόμπερ Ρόλιγκορντ, Ντάγμααρ Σελίντερ Νόρμπομ, Μίλε Λέφελντ, Σόνι Λαχέι, Χαντί Κα-Κους, Έλεν Χίλινγκσο

Με τις φωνές των: Μαριλένα Χατζηνικολαίδη, Βασιλική Σούτη, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Κατερίνα Γκίργκις, Ντίνος Σούτης, Χρήστος Θάνος, Σοφία Καψαμπέλη, Θάνος Λέκκας

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γλώσσα: Ελληνικά

Δανία, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει ασφαλές κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Στο νησί, η ζωή είναι γεμάτη από διασκεδαστικές πτήσεις με νυχτερίδες, πάρτι σε σπηλιές, αλλά και πάρα πολλούς κανόνες. Ιδιαίτερα ένας κανόνας δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστεί: Ποτέ μην ανεβαίνεις στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι! Όμως, ο Ρούλης Κατσαρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει με όλους αυτούς τους κανόνες. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει. Απροσδόκητα, η μικρή του αδελφή τον ακολουθεί και αυτό που ξεκινά ως μια αθώα εξόρμηση για τους δύο, γρήγορα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, γεμάτη κινδύνους, μαγεία και εμπειρίες μεγαλύτερες από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ο Ρούλης.