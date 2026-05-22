Ο Χρήστος Τζόλης κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που τον συνδέουν με κορυφαίους συλλόγους της Premier League, όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή η προσοχή του παραμένει στραμμένη στην Κλαμπ Μπριζ. Ο Έλληνας διεθνής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Στο παιχνίδι που χάρισε μαθηματικά τον τίτλο στην Κλαμπ Μπριζ, συνέβαλε καθοριστικά, σημειώνοντας ένα εξαιρετικό γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ στο τελικό 2-2 με τη Μαλίν. Το αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Σεν Ζιλουάζ, ήταν αρκετό για να σφραγίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η παρουσία του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν υπήρξε καθοριστική, καθώς συγκαταλέχθηκε σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Οι αριθμοί του Τζόλη τη φετινή αγωνιστική περίοδο εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον που έχει αρχίσει να συγκεντρώνει από την ευρωπαϊκή αγορά. Σε όλες τις διοργανώσεις μετρά συνολικά 21 γκολ και 28 ασίστ, επιδόσεις που τον έχουν φέρει στο επίκεντρο αρκετών μεγάλων συλλόγων του εξωτερικού.

Τα τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τα σενάρια που αφορούν το μέλλον του και εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός στις τοποθετήσεις του.

«Δεν γνωρίζω. Είναι κάτι που εξαρτάται από την Κλαμπ Μπριζ», ανέφερε αρχικά, επισημαίνοντας πως η τελική απόφαση δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια. Παράλληλα, τόνισε ότι το μέγεθος ενός συλλόγου δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την επόμενη επιλογή στην καριέρα του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σημαντικό ρόλο παίζει και το αγωνιστικό πλάνο που θα του παρουσιαστεί.

Ο Τζόλης ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θεωρεί δεδομένη μια μεταγραφή μέσα στο καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας πως δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο και διατηρεί απόλυτο σεβασμό προς τον σύλλογο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Κλαμπ Μπριζ, καθώς το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2029. Παράλληλα, σημείωσε πως προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να απολαύσει την επιτυχία της ομάδας και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου, αφήνοντας τις αποφάσεις για το μέλλον σε δεύτερο χρόνο. «Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029 και οφείλω να σέβομαι τον σύλλογο που με εμπιστεύεται και με στηρίζει. Αυτή τη στιγμή προέχει η χαρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για τα υπόλοιπα θα υπάρξει χρόνος αργότερα», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο διεθνής άσος.