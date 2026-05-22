Μια καθηγήτρια γυμνασίου στη Φλόριντα απολύθηκε, αφού φέρεται να κρέμασε από τον λαιμό μια μαύρη κούκλα-μωρό μέσα στην τάξη, προκαλώντας σοκ στους μαθητές της.

Η Karen Savage, καθηγήτρια καλλιτεχνικών στο Barrington Middle School στην περιοχή Lithia, καταγράφηκε να περνά ένα μαύρο σύρμα γύρω από τον λαιμό της κούκλας κατά τη διάρκεια του μαθήματος τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών, πέταξε την κούκλα πάνω από μια κρεμασμένη τηλεόραση μέσα στην αίθουσα, αφήνοντάς τη να αιωρείται μπροστά στους έντρομους μαθητές.

Ο 14χρονος μαθητής Noah Carter κατέγραψε μέρος του περιστατικού με το κινητό του και δήλωσε ότι η καθηγήτρια πήρε την κούκλα από μαθητή της τάξης, όταν «κανείς δεν της έδινε προσοχή». «Όλοι άρχισαν να της λένε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και ρατσιστικό», είπε ο μαθητής.

63-year-old Florida teacher named Karen Savage was fired after hanging a Black doll with a cord around its neck in her classroom.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Savage απάντησε ότι «ήταν απλώς ένα αστείο» και στη συνέχεια κατέβασε την κούκλα. Ο Carter υποστήριξε επίσης ότι, όταν προσπάθησε να καταγγείλει το περιστατικό στο γραφείο μαθητικών υποθέσεων, η καθηγήτρια τον ακολούθησε και τον διέκοπτε, ενώ περιέγραφε όσα είχαν συμβεί. «Ήταν πραγματικά ενοχλητικό», είπε. «Ελπίζω να μην της επιτραπεί να ξαναδιδάξει ποτέ, γιατί δεν πρέπει να διδάσκει κάποιος που κάνει τέτοια πράγματα».

Η μητέρα του μαθητή, Nina Williams, δημοσίευσε το βίντεο στα social media, όπου έγινε γρήγορα viral. «Κοιτάξτε το βίντεο. Όταν τα παιδιά τής είπαν ότι αυτή η πράξη ήταν ξεκάθαρα αποκρουστική και ρατσιστική και τη ρώτησαν γιατί κρέμασε την κούκλα από τον λαιμό, εκείνη το αντιμετώπισε σαν αστείο», έγραψε.

«Αυτό ΔΕΝ είναι τρόπος διαχείρισης τάξης. Είναι καθαρό μίσος και τραύμα και έγινε μπροστά στα παιδιά μας, σε έναν χώρο όπου υποτίθεται ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλή».

Αρχικά η Savage απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά της, μέχρι να ολοκληρωθεί εσωτερική έρευνα. Ωστόσο, η σχολική περιφέρεια Hillsborough County Schools District επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι τελικά απολύθηκε.

Η Williams δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά της σχολικής περιφέρειας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.