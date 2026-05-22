Ο Αρκάς σχολίασε με τον δικό του αιχμηρό τρόπο την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, μέσα από μια νέα γελοιογραφία που ήδη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media.

Στο σκίτσο, ο γνωστός σκιτσογράφος παρουσιάζει ένα μπολ με «ρώσικη σαλάτα», στο εξωτερικό του οποίου ξεχωρίζουν σταυροί, σε μια σαφή αναφορά στις συζητήσεις που έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από πρόσωπα που συμμετέχουν ή στηρίζουν το νέο πολιτικό εγχείρημα. Η γελοιογραφία δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, με συντονιστή τον Θανάση Αυγερινό.

Το σκίτσο του Αρκά φαίνεται να συνδέεται με τα δημοσιεύματα και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Θανάση Αυγερινό και τις αναφορές περί «φιλορωσικών επιρροών» στο περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού, κάτι που τόσο οι ίδιοι όσο και στελέχη του νέου φορέα απορρίπτουν.

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος πραγματοποιήθηκε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης, με τη Μαρία Καρυστιανού να παρουσιάζει το πολιτικό της πλαίσιο και να δηλώνει πως στόχος είναι «ένα αληθές κράτος δικαίου, χωρίς ακαδίωκτα και προνόμια».