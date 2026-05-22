Σήμερα, Παρασκευή 22/5 αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο Κρήτης οι τρεις συλληφθέντες, φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο.

Στη ογκωδέστατη δικογραφία, που συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία περιλαμβάνονται κατηγορίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις «προσταγές» τους.

Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο τους 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται προχτές με μεταγωγή στην Κρήτη.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που βλέπουν το «φως» κατά την απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, το μεσημέρι της Παρασκευής, οι τρεις εμπλεκόμενοι αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες που τους βαραίνουν και μάλιστα αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η όλη υπόθεση πρόκειται για «σκευωρία» των κατοίκων της περιοχής.

Ειδικότερα, η πλευρά των κατηγορουμένων θα υποστηρίξει ότι το όλο ζήτημα που έχει ανακινηθεί αποτελεί μια υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων που για δικούς τους λόγους θέλουν να διώξουν την οικογένεια από την περιοχή.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή στην απολογία τους στον ανακριτή.

Το σχέδιο με τα «δανεικά» ζώα για τις επιδοτήσεις

Οι έρευνες των Αρχών έχουν επεκταθεί σε τρεις νομούς του νησιού και αποκάλυψαν υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, κατοχής όπλων αλλά και πιθανή απόπειρα εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου.

Τα μέλη οικογένειας από τα Ζωνιανά φέρονται να είχαν δηλώσει περίπου 800 ζώα προκειμένου να λάβουν επιδοτήσεις, χωρίς όμως να διαθέτουν στην πραγματικότητα τον αριθμό που είχαν καταχωρήσει.

Η εν λόγο υπόθεση αφορά πρακτική γνωστή στις Αρχές ως «δανεικά ζώα», όπου επιχειρείται η προσωρινή συγκέντρωση ζώων από άλλους κτηνοτρόφους, ώστε να εμφανιστούν ως ιδιόκτητα κατά τη διάρκεια ελέγχων.

Από τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φαίνεται ότι υπήρχε έντονη κινητοποίηση για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού ζώων, ώστε να μην χαθούν οι επιδοτήσεις.

Συλλήψεις στα Ζωνιανά και στο Ηράκλειο

Κατά την έρευνα που διεξήχθη συνελήφθη χθες, Πέμπτη 21/5 μία 35χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Ζωνιανά, σε αστυνομική επιχείρηση που συνοδεύτηκε από ένταση.

Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία των αστυνομικών ακολούθησε πετροπόλεμος από άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη και ο 43χρονος σύζυγός της, σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου έξω από τραπεζικό κατάστημα, σε επιχείρηση αιφνιδιασμού της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια στιγμή, σε διαφορετικές περιοχές πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις για τη σύλληψη και άλλων εμπλεκομένων προσώπων.

Ειδικότερα, από την έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου προέκυψε ότι, ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, τα βασικά μέλη της, χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως «καβάτζες», καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευσαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από τον 21χρονο, κοινό μέλος των δύο ομάδων.

Ακολούθως, για να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα καθώς και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπωλησίες ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Αναφορικά με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε ότι το κοινό μέλος αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους, για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης) στους τελικούς χρήστες.

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή τους σε τουλάχιστον 30 αγοροπωλησίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα εκ των οποίων και οι 30 έχουν ταυτοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι, δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τον βοηθούσαν στην απόκρυψη ποσοτήτων κοκαΐνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού.

Εκτιμάται ότι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας των ανωτέρω, εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία δύο από τους κατηγορούμενους, με τη συνδρομή ακόμη 8 κατηγορούμενων, φέρεται να δήλωναν ψευδώς αριθμό αιγοπροβάτων προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατείχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε ποιμνιοστάσια, καθώς και τοποθέτηση ενωτίων («καρτελάκια») στα ζώα, με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, ενόψει επικείμενου ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές.

Συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν – μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

5.203,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

112,77 γραμμάρια κοκαΐνης,

33.715 ευρώ,

9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,

128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια,

6 ζυγαριές,

6 κροτίδες και γκλοπ,

2 ασύρματοι επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα,

12 αυτοκίνητα, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Συνδετικός κρίκος ένας 29χρονος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πρόσωπο-κλειδί φαίνεται να αποτελεί ένας 29χρονος, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο εγκληματικών οργανώσεων.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πολλές ειδικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ τον βασικό συντονισμό είχε η Δίωξη Ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια του Ηρακλείου, όπου πιθανότατα θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Χιλιάδες ενώτια στο μικροσκόπιο των Αρχών

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν χιλιάδες ενώτια — τα ειδικά σκουλαρίκια σήμανσης των ζώων.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν για την αλλαγή ταυτοποίησης ζώων, ώστε να μεταφέρονται από περιοχή σε περιοχή και να εμφανίζονται ως ιδιοκτησία διαφορετικών προσώπων που συμμετείχαν στην υπόθεση.

Πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι άγνωστη στις Αρχές και φέρεται να εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες, αποτελώντας μία από τις πιο γνωστές πρακτικές εξαπάτησης γύρω από κτηνοτροφικές επιδοτήσεις.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν προκύπτουν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα ή νέες παράμετροι της υπόθεσης.