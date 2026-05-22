Η Αθήνα ζει στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague, καθώς από σήμερα, 22 Μαΐου, έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, το Telekom Center Athens φιλοξενεί την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, με πρώτο εμπόδιο τη Φενέρμπαχτσε στον αποψινό ημιτελικό (18:00). Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έχει ενεργοποιήσει εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και τη διαχείριση των χιλιάδων φιλάθλων που βρίσκονται στην πόλη.

Επιστροφή του Final Four στο ΟΑΚΑ μετά από 19 χρόνια

Η ελληνική πρωτεύουσα διαδέχεται το Άμπου Ντάμπι και το Yas Island στη φιλοξενία της διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας για δεύτερη φορά στην ιστορία της τη διεξαγωγή Final Four της EuroLeague μετά το 2007. Το ΟΑΚΑ, που πλέον φέρει την ονομασία Telekom Center Athens, έχει ανανεωθεί πλήρως για τις ανάγκες του τουρνουά. Με χωρητικότητα 19.443 θεατών, το γήπεδο έχει ντυθεί στα χρώματα της διοργάνωσης, με το λογότυπο του Final Four και το σύνθημα «F4GLORY» να δεσπόζουν σε κάθε σημείο των εγκαταστάσεων.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της τελικής φάσης

Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 18.00 (Novasports Prime) με τον πρώτο ημιτελικό, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 και κάτοχο του τίτλου.

Τρεις ώρες αργότερα, στις 21:00 (Novasports Prime), ακολουθεί η ισπανική μονομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Η Ρεάλ συμμετέχει ως η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης με 11 κατακτήσεις, ενώ η Βαλένθια πραγματοποιεί την παρθενική της εμφάνιση σε Final Four.

Ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00. Σε αντίθεση με προηγούμενες διοργανώσεις, δεν θα διεξαχθεί αγώνας για την τρίτη θέση. Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας θα ανοίξει με τον τελικό του Adidas Next Generation Tournament στις 18:00, όπου θα αναδειχθεί η κορυφαία ομάδα νέων της Euroleague.

Η ιστορική πρόκληση του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται για 15η φορά σε Final Four και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, επίδοση που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου και παραμένει μοναδική για ελληνική ομάδα. Παράλληλα, πρόκειται για τη 11η συμμετοχή της ομάδας σε Final Four κατά τη διάρκεια της διοίκησης των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, από το 2009 μέχρι σήμερα, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή παρουσία του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τρεις φορές την Euroleague: το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο. Δεκατρία χρόνια μετά την τελευταία ευρωπαϊκή του επιτυχία, αναζητά το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Η ομάδα του Πειραιά έχει συμμετάσχει συνολικά σε εννέα τελικούς της διοργάνωσης και φιλοδοξεί, μέσω της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, να εξασφαλίσει τη δέκατη παρουσία της στον τελικό της Euroleague.

Η πορεία μέχρι το Final Four

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 26 νίκες και 12 ήττες, επαναλαμβάνοντας το περσινό της επίτευγμα. Στα πλέι οφ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Μονακό, την οποία απέκλεισε με 3-0, αποτελώντας τη μοναδική από τις τέσσερις φιναλίστ που εξασφάλισε την πρόκρισή της χωρίς να χάσει παιχνίδι στη σειρά.

Οι μεταμορφώσεις του Telekom Center Athens

Με την παράδοση των εγκαταστάσεων από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στη Euroleague, το γήπεδο προσαρμόστηκε πλήρως στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Τα λάβαρα που αφορούν τις αγωνιστικές επιτυχίες του συλλόγου απομακρύνθηκαν προσωρινά από την οροφή, ενώ διατηρήθηκαν εκείνα που τιμούν τη μνήμη των Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου.

Παράλληλα, επεκτάθηκαν οι χώροι φιλοξενίας των εκπροσώπων των ΜΜΕ και δημιουργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες Τύπου που έχουν λειτουργήσει ποτέ σε Final Four, προσφέροντας αναβαθμισμένες συνθήκες κάλυψης της διοργάνωσης.

Λαμπερή έναρξη με το επίσημο gala

Η επίσημη εκδήλωση του Final Four πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συγκεντρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εκπροσώπους του αθλητισμού, της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, και ο Παναγιώτης Φασούλας, ενώ το πρόγραμμα της βραδιάς ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό drone show.

Ισχυρή παρουσία φιλάθλων από όλη την Ευρώπη

Η Αθήνα αναμένεται να υποδεχθεί χιλιάδες φίλους του μπάσκετ, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να δίνουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες. Περίπου 10.000 εισιτήρια έχουν καταλήξει σε «ερυθρόλευκα» χέρια για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε.

Από την πλευρά της τουρκικής ομάδας αναμένονται περίπου 4.500 φίλαθλοι, ενώ η Βαλένθια και η Ρεάλ Μαδρίτης θα εκπροσωπηθούν από περίπου 1.000 και 550 υποστηρικτές αντίστοιχα.

Ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στα πλέι οφ με σκορ σειράς 3-2 άφησε τον Ολυμπιακό ως τη μοναδική ελληνική παρουσία στο φετινό Final Four. Έτσι, έπειτα από δύο διαδοχικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχαν και οι δύο ελληνικοί σύλλογοι, το βάρος της ελληνικής εκπροσώπησης πέφτει αποκλειστικά στους ώμους της ομάδας του Πειραιά.

Οι διαιτητές των ημιτελικών

Η Euroleague ανακοίνωσε και τους υπόλοιπους διαιτητές που θα βρεθούν στους δύο ημιτελικούς του Final Four. Συγκεκριμένα στο παιχνίδι των «ερυθρολευκων» θα βρεθούν επίσης ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς. Τον άλλον ημιτελικό μεταξύ Βαλένθια-Ρεάλ θα σφυρίξουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.

Αυστηρό σχέδιο ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει πως είναι έτοιμη για τη διοργάνωση, υποστηρίζοντας ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή σε παραβατικότητα και βία. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας είναι ιδιαίτερα αυξημένες

«Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η εφαρμογή των μέτρων θα είναι αυστηρή, καθολική και χωρίς εξαιρέσεις. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκλησης επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας», δήλωσε.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, σημείωσε ότι θα αναπτυχθούν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ετσι θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι των ομάδων

Κεντρικός άξονας του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four είναι ο πλήρης διαχωρισμός των φιλάθλων των τεσσάρων ομάδων. Οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων δρομολογίων, υπό συνεχή αστυνομική συνοδεία.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται από τις 13:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», με τους ειδικούς συρμούς να αναχωρούν στις 15:00 προς το ΟΑΚΑ. Αντίστοιχα, οι υποστηρικτές της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρώνονται από τις 12:00 στον σταθμό «Θησείο», με προγραμματισμένη αναχώρηση περίπου στις 14:00.

Για τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, σημείο συνάντησης έχει οριστεί το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 14:00, ενώ τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν στις 15:45 για τη Βαλένθια και στις 16:00 για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Απαγόρευση αυθαίρετων μετακινήσεων και συνοδειών

Οι αστυνομικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτραπούν αυθαίρετες μετακινήσεις οργανωμένων ομάδων φιλάθλων εκτός του επίσημου σχεδιασμού. Παράλληλα, απαγορεύεται οποιαδήποτε συνοδεία, προσέγγιση ή παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τα γήπεδα ή τους χώρους διαμονής τους. Στόχος του σχεδίου είναι η αποτροπή ανεπιθύμητων επαφών μεταξύ οπαδών διαφορετικών ομάδων και η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Σε ισχύ απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, από τις 06:00 της 21ης Μαΐου έως τις 06:00 της 25ης Μαΐου εφαρμόζεται απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε τμήμα του κέντρου της πρωτεύουσας.

Το μέτρο αφορά συγκεκριμένη ζώνη γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με τις αρχές να επιδιώκουν την αποφυγή επεισοδίων και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια του Final Four.

Πολυεπίπεδοι έλεγχοι στις εισόδους του ΟΑΚΑ

Ιδιαίτερα αυστηρό θα είναι το πλαίσιο πρόσβασης στο Telekom Center Athens. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, τα οποία θα ελέγχονται πριν από την είσοδο στις εγκαταστάσεις.

Για την αποφυγή συνωστισμού έχουν προβλεφθεί ξεχωριστές διαδρομές εισόδου για φιλάθλους, αποστολές ομάδων, εκπροσώπους των ΜΜΕ, επισήμους και άτομα με αναπηρία.

Γύρω από το γήπεδο θα λειτουργήσουν τρεις διαδοχικές ζώνες ασφαλείας, στις οποίες θα πραγματοποιούνται έλεγχοι εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων, σωματικοί έλεγχοι, καθώς και έλεγχοι αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων.

Υποχρεωτική ταυτοποίηση και πολιτική μη επανεισόδου

Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα προσωπικά στοιχεία θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με εκείνα που αναγράφονται στο εισιτήριο, διαφορετικά η πρόσβαση δεν θα εγκρίνεται.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι θεατές θα παραλαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας, ενώ προβλέπονται και δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου, γεγονός που σημαίνει ότι όποιος αποχωρεί από τις ελεγχόμενες ζώνες δεν θα μπορεί να επιστρέψει εντός της εγκατάστασης. Επιπλέον, κανένα όχημα χωρίς την ειδική διαπίστευση QR Code της Euroleague δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στην εξωτερική περίμετρο ασφαλείας του ΟΑΚΑ.



Ενδεχόμενες αλλαγές για τον τελικό

Οι αρμόδιες αρχές έχουν γνωστοποιήσει ότι τα σημεία συγκέντρωσης και οι διαδικασίες μετακίνησης που θα ισχύσουν την Κυριακή του τελικού ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών και τις ομάδες που θα προκριθούν στον αγώνα τίτλου.

Fan Zone στο Ζάππειο με ελεγχόμενη πρόσβαση

Σημαντικό μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων αποτελεί η Fan Zone που έχει διαμορφωθεί στο Ζάππειο. Ο χώρος θα λειτουργεί στις 22 και 23 Μαΐου από τις 11:00 έως τις 23:00, ενώ την ημέρα του τελικού θα παραμείνει ανοιχτός από τις 11:00 έως τις 20:00. Η είσοδος θα γίνεται μέσω συστήματος προκράτησης, με ανώτατο όριο παρουσίας τα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Η πληρότητα θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, ενώ προβλέπεται συνεχής αστυνομική παρουσία και ειδικό σχέδιο αποσυμφόρησης σε περίπτωση αυξημένης προσέλευσης.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε όλο το Λεκανοπέδιο

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, το Sunel Arena, τα ξενοδοχεία των αποστολών και βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους που βρίσκονται κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, θα υπάρχουν κατά διαστήματα κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις διαδρομές μετακίνησης των ομάδων, κυρίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Λεωφόρο Μεσογείων, τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την οδό Π. Κανελλοπούλου, τη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού και την Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Την ίδια στιγμή, αυξημένες δυνάμεις της Τροχαίας θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Οι συστάσεις των αρχών προς πολίτες και φιλάθλους

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές αλλαγές, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου διεξάγονται οι εκδηλώσεις και, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι καλούνται να προσέρχονται αρκετά νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων, να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα μπορεί να εισέλθει ή να παραμείνει στις ελεγχόμενες ζώνες του ΟΑΚΑ, ενώ η πρόσβαση οχημάτων χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση της Euroleague θα απαγορεύεται απολύτως. Η επιτυχής διεξαγωγή του Final Four, όπως τονίζεται από την ΕΛ.ΑΣ., προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, ομαλότητα και χωρίς προβλήματα για φιλάθλους, αθλητές και πολίτες.