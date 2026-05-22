Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου το βράδυ της Πέμπτης 21/5 με αποτέλεσμα στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική να σημάνει συναγερμός,

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών στο evima.gr, το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην έξοδο του Σχηματαρίου και όπως αναφέρουν φαίνεται να εμπλέκονται δύο οχήματα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση υπάρχουν τραυματισμοί ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξήχθη για αρκετή ώρα με δυσκολία λόγω του τροχαίου ατυχήματος.