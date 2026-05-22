Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 28-30 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, τις πρωινές ώρες όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολύ τοπικό επίπεδο στην κεντρική και βόρεια χώρα. Γενικά, αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, σε νησιωτικά τμήματα του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα δυτικά και νότια και δευτερευόντως στη βόρεια χώρα. Όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τμήματα της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και των νησιών Βορείου Αιγαίου όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27-29, στη Θεσσαλία από 12 έως 27-30 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 12 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 27-30, στα Επτάνησα από 13 έως 24-26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά στα νότια πελάγη θα στραφούν σε δυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.