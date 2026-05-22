Εμπλοκή με τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague έχει προκύψει λίγο πριν από την έναρξη των ημιτελικών, προκαλώντας αναστάτωση σε αρκετούς φιλάθλους που αναμένουν ακόμη τα ηλεκτρονικά τους εισιτήρια.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ ολοκληρώνεται, πληθαίνουν οι αναφορές για καθυστερήσεις στην αποστολή των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, έχουν ήδη αποσταλεί τα ενημερωτικά emails προς τους δικαιούχους των 550 εισιτηρίων που αναλογούν σε κάθε ομάδα, προκειμένου η EuroLeague να προχωρήσει στην τελική αποστολή τους. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός φιλάθλων δεν έχει ακόμη λάβει τα εισιτήριά του, παρά το γεγονός ότι απομένουν ελάχιστες ώρες μέχρι την έναρξη των αγώνων.

Μάλιστα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις φιλάθλων που παρέλαβαν τα εισιτήρια για τους αγώνες της Κυριακής, χωρίς να έχουν λάβει εκείνα που αφορούν τους ημιτελικούς της Παρασκευής, ενώ υπάρχουν και κάτοχοι που δεν έχουν παραλάβει κανένα από τα δύο. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε κύμα παραπόνων προς τους συλλόγους, με αρκετούς φιλάθλους να αναζητούν απαντήσεις για το πότε θα αποκτήσουν πρόσβαση στα εισιτήριά τους.

Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς η εκκρεμότητα παραμένει ανοιχτή λίγο πριν από την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την ομαλή είσοδο των θεατών στις εγκαταστάσεις.

Σενάρια ακόμη και για καθυστέρηση του πρώτου ημιτελικού

Το μέγεθος του προβλήματος έχει προκαλέσει προβληματισμό και σε οργανωτικό επίπεδο, με ορισμένους να εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και το χρονοδιάγραμμα της ημέρας.

Συγκεκριμένα, υπάρχει η εκτίμηση ότι εφόσον συνεχιστούν οι δυσκολίες στην παραλαβή και ταυτοποίηση των εισιτηρίων, δεν αποκλείεται να προκύψει καθυστέρηση στην έναρξη του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, γεγονός που θα επηρέαζε συνολικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων. Όπως αναφέρεται, η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στον τρόπο διαχείρισης του συστήματος διάθεσης εισιτηρίων που επιλέχθηκε από τη EuroLeague. Συγκεκριμένα, η διοργάνωση φέρεται να ανέθεσε το ticketing σε εξωτερικό πάροχο που δεν διαθέτει την ίδια εξειδίκευση και τεχνολογική υποδομή με άλλες εταιρείες του χώρου.

Για τον λόγο αυτό, αρκετοί συνδέουν τις καθυστερήσεις με περιορισμούς της πλατφόρμας διαχείρισης εισιτηρίων, επισημαίνοντας ότι δεν χρησιμοποιήθηκε η εταιρεία που συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό και έχει την ευθύνη διάθεσης εισιτηρίων στο Telekom Center Athens.