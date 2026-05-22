Υπήρξε πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας μέχρι το 1990, οπότε και παραχώρησε τη θέση της στο Βερολίνο μετά την πτώση του Τείχους. Ωστόσο, αυτό που δεν έχει καταφέρει να… πέσει μέχρι τώρα, είναι η σχεδόν «περιφρόνηση» των ταξιδιωτών προς τη γενέτειρα του Μπετόβεν.

Κι αυτό γιατί η Βόννη βρίσκεται δίπλα στην Κολωνία και το Ντίσελντορφ που μαζεύουν το τουριστικό χαρτί της περιοχής. Και για να είμαστε ειλικρινείς, η γερμανική αυτή πόλη υποτιμάται άδικα, καθώς πέρα από το γεγονός ότι είναι πανέμορφη, έχει μια πλούσια ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα που μπορεί να κρατήσει τους επισκέπτες.

Τι μπορείτε να δείτε στη Βόννη

Το Σπίτι της Ιστορίας: Ένα από τα πιο δημοφιλή μουσεία στη Γερμανία. Παρουσιάζει τη σύγχρονη ιστορία της χώρας από το 1945 μέχρι σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Museum Koenig Bonn: Ένα ερευνητικό μουσείο φυσικής ιστορίας. Εκεί υπεγράφη το μεταπολεμικό σύνταγμα της Γερμανίας, καθώς ήταν από τα λίγα κτίρια που έμειναν όρθια μετά τον πόλεμο.

Το Σπίτι του Μπετόβεν: Εδώ, γεννήθηκε ο μεγάλος συνθέτης το 1770, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων, οργάνων και προσωπικών του αντικειμένων.

Münsterplatz: Η κεντρική πλατεία της πόλης όπου δεσπόζει το εμβληματικό χάλκινο άγαλμα του Μπετόβεν, με φόντο τον ιστορικό Καθεδρικό Ναό (Bonner Münster)

Λεωφόρος των Κερασιών: Ο πιο φωτογραφημένος δρόμος της Βόννης και ένα από τα πιο διάσημα ανοιξιάτικα ορόσημα της Ευρώπης. Όταν ανθίζουν, τα κλαδιά τους ενώνονται πάνω από τον δρόμο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, φυσικό ροζ θόλο. Βρίσκεται στην καρδιά της γραφικής Παλιάς Πόλης (Altstadt) και είναι ένας δρόμος γεμάτος με όμορφα κτίρια του 19ου αιώνα, cozy καφετέριες και μικρές μπουτίκ, προσφέροντας μια υπέροχη μποέμ ατμόσφαιρα.

