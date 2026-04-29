Νέο μήνυμα στην Τεχεράνη στέλνει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το μήνυμα συνοδεύεται από μια φωτογραφία του, στην οποία κρατά ένα όπλο, ενώ πίσω του σημειώνονται εκρήξεις. «No more Mr Nice Guy» (τέρμα πια το καλό παιδί), γράφει πάνω στη φωτογραφία.

«Το Ιράν δεν μπορεί να σοβαρευτεί. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλό θα ήταν να λογικευτούν σύντομα!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη νέα πρόταση του Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, υπό διπλό, ιρανικό και αμερικανικό αποκλεισμό, που έχει παραλύσει την κίνηση των πλοίων.

Η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά, στρατηγικής σημασίας για την εμπορία πετρελαίου και αερίου, έχει μετατραπεί σε μείζον διακύβευμα ενόψει της επίλυσης της ένοπλης σύγκρουσης, που ξέσπασε με τους σαρωτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ενώ εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, τα Στενά παραμένουν de facto κλειδωμένα από την Τεχεράνη. Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν.

«Δεν θεωρούμε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει», είπε στην ιρανική κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν, ο Αμίρ Ακραμινιά.

Η πιο πρόσφατη πρόταση που φέρεται να έκανε η Τεχεράνη για να τερματιστεί το αδιέξοδο συζητήθηκε στην Ουάσινγκτον από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τους κυριότερους συμβούλους του για ζητήματα ασφαλείας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διέψευσαν πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ κατά τις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί σε συνεδρίαση τη Δευτέρα πως δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα να δεχτεί την ιρανική πρόταση.

Η Τεχεράνη απαίτησε η Ουάσινγκτον να αποκηρύξει τις «παράνομες και παράλογες απαιτήσεις» που προβάλλει, κρίνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι «σε θέση πλέον να υπαγορεύουν πολιτικές σε ανεξάρτητα έθνη».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios -το αναμετέδωσε αξιοσημείωτα το πρακτορείο IRNA- η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξουν τα Στενά, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το ιρανικό κοινοβούλιο προετοιμάζει νόμο που προβλέπει ότι αρμόδιες για τα Στενά θα είναι οι ένοπλες δυνάμεις, που θα απαγορεύσουν τη διέλευση πλοίων του Ισραήλ, ή συνδεόμενων με αυτό, και θα επιβάλλουν τέλη διέλευσης, πληρωτέα σε ιρανικά ριάλ.

«Δεν μπορούμε να ανεχτούμε οι Ιρανοί να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν σύστημα στο οποίο αυτοί θα αποφασίζουν ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει διεθνή θαλάσσια οδό και πόσα πρέπει να πληρώνει για να τη χρησιμοποιήσει», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, στο Fox News.