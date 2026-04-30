Αλλαγή θα παρουσιάσει σήμερα 30/4 ο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές ομίχλες τις βραδινές και πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, βαθμιαία ενίσχυση των βορείων ανέμων μετά το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο σε σχεδόν θυελλώδεις, θερμοκρασία σε πτώση στα βόρεια τμήματα.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 προβλέπεται αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, που μετά το απόγευμα σταδιακά θα επεκταθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν και τα κεντρικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία πυκνότερες. Χιονοπτώσεις αναμένονται τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη με αποτέλεσμα τη δημιουργία τοπικών ομιχλών, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς), 12 έως 26 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 9 έως 23 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 10 έως 25 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 25 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στο Βόρειο Αιγαίο μέτριοι 4-5 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση μετά το μεσημέρι σε ισχυρούς έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 80 km/h), ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και τις βραδινές ώρες σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πυκνότερες περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που μετά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τις βραδινές ώρες σε ισχυρούς 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή πτώση τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα σε ισχυρούς 6 μποφόρ.