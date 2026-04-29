Ο ΠΑΟΚ πήγε στην Ισπανία για να υπερασπιστεί το +6 του πρώτου αγώνα, δεν ήταν όμως όσο καλός θα έπρεπε και ηττήθηκε με 89-74 από τη Μπιλμπάο, η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τού πήρε το τρόπαιο του FIBA Europe Cup.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με έξι πόντους (9-15) στο 6′ και έκλεισαν στο +4 (19-23) το πρώτο δεκάλεπτο, ενθουσιάζοντας τους 500 οπαδούς τους που βρίσκονταν στις εξέδρες, όπως φυσικά και τους Αριστοτέλη Μυστακίδη και Αντρέα Τρινκιέρι.

Στη δεύτερη περίοδο, όμως, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, ισοφάρισαν σε 25-25, πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο 17′ με 35-34 και κατάφεραν να πάνε στα αποδυτήρια, για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας το προβάδισμα (43-41).

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήθελε να μπει δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο αλλά αυτό το έκαναν οι Ισπανοί, οι οποίοι όχι μόνο παρέμεναν μπροστά στο σκορ αλλά άρχισαν και να απομακρύνονται: 63-53 στο 25′, 67-53 στο 27′ και 70-57 στο 30′, με τον ΠΑΟΚ να έχει δέκα λεπτά στη διάθεσή του για να ανατρέψει την κατάσταση.

Η Μπιλμπάο, όμως, ήλεγχε πλήρως την κατάσταση, μπήκε στην τελευταία περίοδο με σερί 7-0 μετατρέποντας το σκορ σε 77-57 και τελικά επικράτησε με 89-74 και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74