Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ περιμένουν πώς και πώς τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup με αντίπαλο τη Μπιλμπάο και όσοι δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία μπορούν να απολαύσουν γηπεδική ατμόσφαιρα στην Πλατεία Ναυαρίνου.

Οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι και πρέπει να υπερασπιστούν στην έδρα των Ισπανών αυτό το +6 για να κατακτήσουν το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους, μετά το κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και το κύπελλο Κόρατς το 1994.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει στο πλευρό του τους Αριστοτέλη Μυστακίδη και Αντρέα Τρινκιέρι που ταξίδεψαν στην Ισπανία αλλά και 500 φίλους του, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το παιχνίδι σε γιγαντοοθόνη στην Πλατεία Ναυαρίνου, με τη σχετική ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών να αναφέρει τα εξής…

«Ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του και όλο το λαό του ΠΑΟΚ πως για όσους δε πήγαν στο Μπιλμπάο,θα υπάρχει γιγαντοοθόνη στην Πλατεία Ναυαρίνου.

Από τις 19:00 στήνουμε το δικό μας πάρτι,όπως μόνο εμείς ξέρουμε και βλέπουμε την ομαδάρα μας όλοι μαζί.

«Και ο λαός μας θα χορεύει, όπως το ’91 στη Γενεύη».