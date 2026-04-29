Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Ισπανία απέναντι στην Μπιλμπάο (21:00), στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με τον Δικέφαλο να βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάκτηση του τροπαίου.

Το βράδυ της Τετάρτης (29/4) αποτελεί ιστορική στιγμή για τον Δικέφαλο του Βορρά, που κοντράρεται με την ισπανική ομάδα με στόχο να «σφραγίσει» την ευρωπαϊκή κούπα.

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται να διαχειριστούν το +6 (79-73) από το πρώτο παιχνίδι στο Παλατάκι, ώστε να φτάσουν στην κορυφή. Σε περίπτωση που οι Ισπανοί επικρατήσουν με διαφορά έξι πόντων, ο τίτλος θα κριθεί στην παράταση.

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ θα βρεθούν περίπου 500 φίλοι της ομάδας, που ταξίδεψαν για να τον στηρίξουν από κοντά. Από την πλευρά του, ο Παντελής Μπούτσκος χαρακτήρισε την αναμέτρηση «μάχη», τονίζοντας ότι οι πιο απαιτητικές αποστολές αναλογούν στους πιο δυνατούς. Παράλληλα, υπογράμμισε την ποιότητα της Μπιλμπάο τόσο στην περιφέρεια όσο και μέσα στη ρακέτα, αλλά και την υψηλού επιπέδου καθοδήγηση από τον πάγκο της.



«Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα μνε ποιότητα σε περιφέρεια και ρακέτα. Έχουν εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, αλλά είμαστε στον τελικό, έτσι πρέπει να είναι.

Αν γυρίσουμε δύο μήνες πριν, μας ασκήθηκε πολλή κριτική. Αν έχουμε την ποιότητα και τον χαρακτήρα. Δεν αποφύγαμε την κριτική και την κρατήσαμε. Λειτούργησε σαν καύσιμο για εμάς. Έπρεπε να γίνουμε μια πολύ δεμένη ομάδα, έπρεπε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Κάθε νίκη μας έφερε πιο κοντά σε αυτό που θέλαμε να γίνουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται στην στατιστική» τόνισε.