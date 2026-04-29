Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί στην έδρα της Μπιλμπάο το +6 από τον πρώτο τελικό για να κατακτήσει το FIBA Europe Cup και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης με τον Αντρέα Τρινκιέρι ταξίδεψαν στην Ισπανία και θα είναι στο γήπεδο.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν φτάσει και πέρυσι στον διπλό τελικό της διοργάνωσης και είχαν χάσει το τρόπαιο από τη Μπιλμπάο, φέτος όμως έχουν την ευκαιρία για εκδίκηση και έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα.

Η νίκη με 79-73 στη Θεσσαλονίκη έχει δώσει ένα προβάδισμα έξι πόντων στον «δικέφαλο του βορρά» και θα προσπαθήσει να το υπερασπιστεί το βράδυ της Τετάρτης (29/4), έχοντας στο πλευρό του και περίπου 500 οπαδούς του που θα βρίσκονται στις εξέδρες, αλλά και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ με τον επόμενο προπονητή.

Οι Μυστακίδης και Τρινκιέρι ταξίδεψαν στην ισπανική πόλη και θα είναι στο γήπεδο για τον δεύτερο τελικό, με την ελπίδα να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του FIBA Europe Cup.