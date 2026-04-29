Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπιλμπάο στον τελικό του FIBA Europe Cup και εκατοντάδες οπαδοί του έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ναυαρίνου και παρακολουθούν το παιχνίδι σε γιγαντοοθόνη.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε επικρατήσει με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι και θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί αυτό το +6 στην Ισπανία για να κατακτήσει το τρόπαιο, το οποίο θα είναι το τρίτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του μετά το κύπελλο Κυπελλούχων (1991) και το κύπελλο Κόρατς (1994).

Περίπου 500 οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν στην Ισπανία για να είναι δίπλα στην ομάδα και πολύ περισσότεροι έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ναυαρίνου για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι σε γιγαντοοθόνη.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που πήραν οι οργανωμένοι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» και βρήκε ανταπόκριση, με την ατμόσφαιρα να είναι καθαρά γηπεδική με καπνογόνα και συνθήματα για κατάκτηση του τροπαίου.