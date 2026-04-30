BEAST

Μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω από τα πολλά και ενδιαφέροντα που συζήτησα χθες με κεντρικούς υπουργούς γύρω από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στον απόηχο και της συνεδρίασης που είχε γίνει νωρίτερα του υπουργικού συμβουλίου υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μου είπαν ότι μόλις πέντε είναι οι χώρες στην Ευρώπη που είχαν πέρυσι πρωτογενές πλεόνασμα. Μάλιστα, μου επεσήμαναν τις αναφορές του πρωθυπουργού ότι ενώ σε πολλές χώρες η συζήτηση είναι για το πώς θα παρθούν έκτακτα μέτρα προκειμένου οι χώρες αυτές να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, στην Ελλάδα συζητούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί αυτό το πλεόνασμα, το οποίο προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας.

Επιχειρηματολογία εκλογών

Αυτά τα επιχειρήματα θα τα ακούσετε και το επόμενο διάστημα όπως έμαθα και θα είναι στη φαρέτρα της κυβέρνησης για να αλλάξει το κλίμα. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο θα υπάρχει και το επιχείρημα ότι η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια. Και αυτό στη λογική ότι το δημόσιο χρέος αποτέλεσε έναν βραχνά για την πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια και ήταν ουσιαστικά και η γενεσιουργός αιτία της μεγάλης οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Σαν προεκλογικά μου ακούγονται όλα αυτά, αλλά η στήλη θα επιμείνει σταθερά ότι ο πρωθυπουργός, με βάση και τα σημερινά δεδομένα, τέλος Μαΐου, είναι προσηλωμένος, παρά τα όσα ακούγονται, στην εξάντληση της τετραετίας.

Οι αγωγές SLAPP

Θα σταθώ σε ένα άλλο θέμα που συζήτησαν χθες στο υπουργικό συμβούλιο και έγινε και σχετική εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ενώ αναφέρθηκε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αφορά τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, με βάση τις οποίες δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολίτες, θα προστατεύονται πλέον από τις αβάσιμες καταχρηστικές αγωγές, τις γνωστές ως SLAPP. Να σας δώσω και κάποια στατιστικά για τις SLAPP αγωγές κατά δημοσιογράφων το 2023, καθώς αυτά τα στοιχεία υπάρχουν διότι αργούσε πολύ η εκδίκαση. Από τις 265 αγωγές, έγιναν δεκτές οι 69 σε πρώτο βαθμό και μόλις 13 σε δεύτερο, με αποτέλεσμα οι τελεσίδικες αγωγές να είναι 69, ενώ τα ποσά που επιδικάζονται είναι περίπου το 1/10 των αιτούμενων.

Νέες ρυθμίσεις για ανωνυμία στο διαδίκτυο

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε και ένα άλλο θέμα, δηλαδή πώς οι πολιτικοί θα προστατεύονται από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου. Το «φυσικό αντίβαρο». Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της παρένθεσης που έκανε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο και δείχνει να βγάζει είδηση ως προς το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο που πρώτος – να σημειώσω- άνοιξε ο Παύλος Μαρινάκης. Αφορμή της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη οι ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνη που αφορούν στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του Τύπου από τις αβάσιμες καταχρηστικές αγωγές, τις γνωστές ως SLAPPs. Και τι είπε ο πρωθυπουργός; πολύ απλά ότι πρέπει να υπάρχει και ένα «φυσικό αντίβαρο» που θα επιτρέπει την προστασία από την «ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου». Να μπορεί τέλος πάντων να βρεθεί ποιος κρύβεται πίσω από fake news, δολοφονίες χαρακτήρων και χυδαίες αναρτήσεις. Είναι ένα θέμα σοβαρό, το άνοιξε ο Παύλος Μαρινάκης και όσο περνά ο καιρός δικαιώνεται. Η ασυδοσία κρύβεται πίσω από την ανωνυμία όσο και αν κάποιοι κλείνουν τα μάτια τους για να χαϊδεύουν αυτιά.

Η συμμαχία με Κατάρ

Και να πάω σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα αυτό της ενίσχυσης της συνεργασίας και συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας και Κατάρ. Αυτό φάνηκε καθαρά στην χθεσινή συνάντηση, πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, μεταξύ του πρωθυπουργού και του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δυο τους συμφώνησαν να προχωρήσουν σε αναβαθμισμένη και διευρυμένη μορφή συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει τομείς όπως το εμπόριο, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, την άμυνα, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Επίσης, υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης στον Τομέα της Γεωργίας μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Κοινοτήτων του Κατάρ. Συζητήθηκαν ακόμη οι επενδυτικές προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα, με έμφαση στους τομείς των υποδομών και των data centers, της ενέργειας και της φιλοξενίας.

Οι ευχαριστίες του Εμίρη

Ιδιαίτερα θερμός ήταν ο Εμίρης που ευχαρίστησε την Ελλάδα που στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC). Ειδικότερα του Κατάρ το οποίο και στήριξε απέναντι στις απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν.

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον άνθρωπο «κλειδί»

Tετ α τετ με τον Mohammed bin Saif Al-Sowaidi, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στο περιθώριο της συνάντησης του Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και των αντιπροσωπειών των δύο χωρών στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Τ. Θεοδωρικάκος τα είπε με τον Καταριανό αξιωματούχο, οποίος δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα από την χώρα του. Μην ξεχνάμε ότι ο Mohammed bin Saif Al-Sowaidi, είναι ο άνθρωπος «κλειδί», ο οποίος κατευθύνει όλες τις επενδύσεις της χώρας του. Πληροφορίες μάλιστα θέλουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ να δείχνει ενδιαφέρον για το one stop shop, το νέο μοντέλο που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση, μετά από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς πλέον όλες οι διαδικασίες θα περνούν από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που αναμφίβολα θα διευκολύνει τους υποψήφιους επενδυτές.

Κόντρα στη Βουλή

Και ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου το κλίμα ήταν θετικό, στη Βουλή έγινε και άλλη κόντρα βουλευτή της ΝΔ με υφυπουργό, δίνοντας συνέχεια στην κίνηση των 5 βουλευτών (Θανάση Ζεμπίλη, Ανδρέα Κατσανιώτη, Φώντα Μπαραλιάκο, Γιάννη Οικονόμου και Γιάννη Παππά) με την επιστολή τους κατά του Επιτελικού Κράτους. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή την ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας της ΝΔ Βασίλη Γιόγιακα για το έργο του Οδικού Άξονα Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι και Παράκαμψη Ηγουμενίτσας το οποίο, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος είπε, αν και «είναι ώριμο προς δημοπράτηση», καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες από την Εγνατία οδό ΑΕ, η περιβαλλοντική αδειοδότηση προχωρά, όπως και οι διαδικασίες έγκρισης των κτηματολογίων «ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου». Εκεί εξοργίστηκε ο βουλευτής και ειδικά όταν ο Ν. Ταχιάος του είπε ότι τα έργα δεν ακολουθούν «τον εκλογικό κύκλο, ο οποίος προφανώς φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε τετραετίας». «Εμείς στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτία, δεν είμαστε Ελλάδα. Λυπάμαι ειλικρινά. Τα ισοπεδώσατε όλα» του είπε ο βουλευτής και με όσα ακούω προβλέπω να ειπωθούν πολλά στην συνεδρίαση της ΚΟ την επόμενη Πέμπτη.

Τα «παιδιά» της ΟΝΝΕΔ τα έχουν με εξωκοινοβουλευτικούς

Η επιστολή των «5» στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις και το λέω αυτό γιατί με πήρε τηλέφωνο άνθρωπος που γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος λέγοντας μου ότι ορθώς έγραψα αυτά που έγραψα χθες στη στήλη. Κρατήστε τον αριθμό: Σαράντα και, υπολογίζονται οι βουλευτές που ανδρώθηκαν στα «χαρακώματα» της γαλάζιας νεολαίας και αναφέρομαι στην ΟΝΝΕΔ όπου σήμερα κάθονται στα έδρανα της Βουλής. Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά η πηγή μου, «δεν μπορείς εσύ ως εξωκοινοβουλευτικός, να αγνοείς τη φωνή των ανθρώπων της παράταξης και εσύ να έχεις κάνεις όλους τους μετακλητούς σου από το 2019, γενικούς γραμματείς, υφυπουργούς ακόμη και υπουργούς». Για ποιον χτυπά η καμπάνα;

Οι παραιτήσεις και το μαρτύριο της σταγόνας

Και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει την τιμητική του όπως προείπα, να σας πω ότι τα μαντάτα που φτάνουν από την Αμαλίας για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο ρόδινα. Και το λέω αυτό γιατί ζουν το δικό τους «μαρτύριο της σταγόνας», περιμένοντας -όχι όλοι- ένα τηλέφωνο ή ένα νεύμα από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό για να ενταχθούν στον νέο πολιτικό φορέα. Σας λέω λοιπόν ότι ο Τσίπρας δεν πρόκειται να βάλει στο κάδρο βουλευτή ο οποίος δεν πρόκειται να παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα. Και το έχει ξεκαθαρίσει ρητά αυτό. Πρώτα να παραιτηθούν και μετά θα γίνει η οποιαδήποτε συζήτηση για να μπουν στη μεγάλη εικόνα. Όσοι το καθυστερούν τόσο χειρότερο για τους ίδιους. Όσον αφορά τον Σωκράτη Φάμελλο ισχύει το ίδιο και γι’ αυτόν, όπως έκανε ο Αλέξης Χαρίτσης ο οποίος παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Βέβαια, χθες το βράδυ που σκεφτόμουν διάφορα, μου ήρθε στο μυαλό μια «trash» απόφαση – διάταξη την οποία είχε υπογράφει τελευταία στιγμή ως αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και ερχόταν σε αντίθεση με το πρόγραμμα του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πως μου ήρθε αυτή η αναλαμπή αλλά τι σου είναι το μυαλό. Συνεχίζω και όπως μου είπε άνθρωπος πέριξ της Αμαλίας ο πρώην πρωθυπουργός δεν τον νοιάζει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η επιχορήγηση του κόμματος και πόσω μάλλον, τα γραφεία της πλατείας Κουμουνδούρου. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται καμία ένταξη κόμματος στον νέο πολιτικό φορέα. Άρα, μία ανοιχτή συνάντηση με τον Φάμμελο θα ήταν άβολη.

Φουλ επίθεση από Τσίπρα

Και από τις μαζώξεις των Ινστιτούτων θα πάω στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου βρέθηκε χθες ο Αλ. Τσίπρας για την παρουσίας του βιβλίου του Ιθάκη. Εκεί είχε συναντήσεις μεταξύ άλλων με στελέχη της αυτοδιοίκησης και με τοπικούς παράγοντες και μεταξύ των σοβαρών που είπε αστειεύτηκε και για τα ποδοσφαιρικά ως φίλος του Παναθηναϊκού που έχει χρόνια να δει τίτλο και με τους Κρητικούς φίλους του ΟΦΗ που κατέκτησε το κύπελλο. Η εκδήλωση έγινε στο Κινηματοθέατρο Αστόρια και εκτός από τον Αλ. Τσίπρα που άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυρ. Μητσοτάκη, μίλησαν ο Βαγγέλης Ζάχαρης Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης (σύζυγος της επικεφαλής της Επιστημονικής Ομάδας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Ευγενίας Φωτονιάτα), ο Μίλτος Λογιάδης Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και η Στέλλα Μανουσογιωργάκη – Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ.

Πες το «Ειλικρίνεια»

Γεμάτο ήταν το «Αστόρια», έμαθα, καθώς η κινητοποίηση έπιασε τόπο και μάλιστα πολύς κόσμος έμεινε έξω από το κινηματοθέατρο. Από το κάστρο του Νίκου Ανδρουλάκη ο πρώην πρωθυπουργός μέσα από τη συγκέντρωση που πραγματοποίησε έστειλε το μήνυμα προς τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι το αποτύπωμά του είναι πολύ ισχυρό στο νησί. Στην πλατεία Ελευθερίας προσερχόμενος για την εκδήλωση γνωστός και φανατικός προσωπικός οπαδός του Αλέξη τον πλησίασε και του πρότεινε να ονομάσει το νέο κόμμα με τον τίτλο: «Ειλικρίνεια». Ο ίδιος χαμογέλασε αλλά απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση. Όνομα και ημερομηνία ανακοινώσεων κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό και όπως μαθαίνω μετρημένοι στα δάχτυλα είναι αυτοί που γνωρίζουν στην Λεωφόρο Αμαλίας.

Ο Παπανδρέου θα «τιμήσει» τον Τσίπρα σε ομιλία του

Λίγοι γνωρίζουν ότι το ερχόμενο Σάββατο η ΠΑΣΠ Κομοτηνής διοργανώνει συνέδριο. Το θέμα, «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα; Δημοκρατία ή Αυταρχισμός;», με ομιλητές τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Παύλο Γερουλάνο – και η οποία συζήτηση στην πρωτεύουσα της Ροδόπης, αναμένεται τουλάχιστον ενδιαφέρουσα. Άνθρωπος που γνωρίζει τον ΓΑΠ απ’ έξω κι ανακατωτά με ενημέρωσε πως στην ομιλία του Παπανδρέου θα υπάρξει ένας «προσκεκλημένος» που δεν θα είναι παρών αλλά θα έχει την τιμητική του. Αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω, πώς, ή αν θα συνδυαστεί η βαρβαρότητα με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά Παπανδρέου είναι αυτός – ποτέ δεν ξέρεις. Να ενημερώσω λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα, ότι στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, υπάρχει η φήμη ότι άνθρωποι που είναι φίλα προσκείμενοι προς τον ίδιο, αναπαράγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο του Γιώργου Παπανδρέου που μιλάει για την διακυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου ως πρόεδροΣ του ΚΙΔΗΣΟ. Γι’ αυτό όπως μαθαίνω θα τον «τιμήσει» στην ομιλία του όπως σας ανέφερα πιο πάνω.

Κριτική στον Κουτσούμπα

Δεν ξέρω και πολλά για τα εσωτερικά του ΚΚΕ, αλλά κάπου άκουσα ότι στο τελευταίο, 22ο, Συνέδριο, υπήρξε μια ομάδα συνέδρων, μου είπαν για μεσαία στελέχη, που άσκησαν κριτική στον γ.γ. της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Σημαίνει κάτι αυτό; Έψαξα να δω εάν ισχύουν όλα αυτά, αλλά δεν κατάφερα να μάθω πολλά. Το μόνο που μου είπε καλή πηγή είναι ότι υπάρχει εσωτερικό ζήτημα για την πορεία του κόμματος. Θα περιμένουμε, αν και δεν επιβεβαίωσα όσα κυκλοφορούν περί κριτικής στον γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ.

Βάζουν «πλώρη» για 116 καταστήματα τα Jumbo

Πάντα παρακολουθώ τον Απόστολο Βακάκη της Jumbo με ενδιαφέρον. Γιατί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο δίνει πάντα ειδήσεις. Από αυτά λοιπόν που άκουσα να λέει ο πρόεδρος της Jumbo, η εταιρεία ανοίγει ξανά τον χάρτη της επέκτασης και βάζει τον πήχη ψηλότερα για την επόμενη δεκαετία. Ο όμιλος στοχεύει να αυξήσει το δίκτυο των εταιρικών του καταστημάτων στα 116, από 89 που αριθμεί σήμερα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Παρά το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά θεωρείται ήδη ώριμη για την εταιρεία, το πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη τουλάχιστον τεσσάρων νέων υπερκαταστημάτων μέσα στην επόμενη τριετία. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η διοίκηση βλέπει ακόμη περιθώρια ανάπτυξης, είτε μέσα από την κάλυψη περιοχών όπου η παρουσία της Jumbo δεν είναι επαρκής είτε μέσω μεγαλύτερων καταστημάτων που μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπορικοί πόλοι για περισσότερους νομούς. Ταυτόχρονα, η Κύπρος μπαίνει επίσης στον σχεδιασμό της επέκτασης, με δύο νέα καταστήματα να προβλέπονται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Στη Βουλγαρία, η εταιρεία σχεδιάζει ένα ακόμη μεγάλο κατάστημα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη σταδιακή εμβάθυνση της παρουσίας της Jumbo στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου ο όμιλος έχει χτίσει ισχυρή θέση και συνεχίζει να αξιοποιεί την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε τα προηγούμενα χρόνια.

Η επιστροφή της Hilton και η επένδυση που ξεπέρασε τα 340 εκατ.

Στον απόηχο της επιστροφής του ιστορικού οικοδομήματος που φιλοξενούσε το Hilton στην αθηναϊκή σκηνή, που άνοιξε τις πύλες του ως σύγχρονο urban resort στην καρδιά της Αθήνας, υπάρχει αρκετά έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Γιατί αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές αναπτύξεις των τελευταίων χρόνων. Αρκεί να σας πως ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανερχόταν στα 340 εκατ. ευρώ, ωστόσο, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους μετά την ξενάγηση που έγινε νωρίτερα στις πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, το ποσό ξεπεράστηκε ελαφρώς. Η υπέρβαση, όπως εξήγησε ο επιχειρηματίας συνδέεται με τις εκτεταμένες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο, οι οποίες προκάλεσαν και μια μικρή καθυστέρηση στο άνοιγμα. Το The Ilisian δεν επιστρέφει απλώς ως ξενοδοχείο, αλλά ως πολυδιάστατος προορισμός με ιδιωτικές κατοικίες υπό τα brands Conrad και Waldorf Astoria, χώρους γαστρονομίας, ευεξίας και ψυχαγωγίας, τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της Αθήνας και τη λέσχη μελών House of NYNN. Για λόγους ιστορικούς σας θυμίζω ότι η επίσημη επαναλειτουργία στις 23 Απριλίου 2026 είχε και συμβολική αξία, καθώς συνέπεσε με την επέτειο λειτουργίας του ιστορικού Hilton Αθηνών.

Πάνω από 11,5 εκατομμύρια άτομα πήγαν McDonald’s στην Ελλάδα

Μπορεί η Ελλάδα να μην κατέγραψε την πιο εντυπωσιακή αύξηση στο δίκτυο των McDonald’s, ωστόσο τα μεγέθη δείχνουν ότι η αλυσίδα διατηρεί ισχυρή επαφή με το καταναλωτικό κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, οι πελάτες των McDonald’s στην Ελλάδα ανήλθαν σε 11.526.077, από 11.501.891 το 2024. Η αύξηση είναι οριακή, μόλις 0,21%, αλλά το απόλυτο μέγεθος παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς ξεπερνά τα 11,5 εκατομμύρια επισκέψεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη ετήσια άνοδο μεταξύ των αγορών που περιλαμβάνονται στον όμιλο Premier Capital που έχει το franchise της γνωστής αλυσίδας σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Την ίδια στιγμή, η Μάλτα κατέγραψε αύξηση 6,89%, η Ρουμανία 6,04%, η Λιθουανία 2,76%, η Εσθονία 1,54% και η Λετονία 1,31%. Σε συνολικό επίπεδο, οι χώρες που σας προανέφερα έφτασαν τους 94,33 εκατομμύρια πελάτες το 2025, από 90,02 εκατομμύρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,57%. Η Ρουμανία παραμένει με διαφορά η μεγαλύτερη αγορά, με 59,15 εκατομμύρια πελάτες ετησίως.

Κινητικότητα γύρω από τη Δέλτα

Ακούω με ενδιαφέρον ότι τον τελευταίο καιρό επανήλθε η κινητικότητα και οι επαφές του CVC για την πολυσυζητημένη πώληση της Δέλτα. Ωστόσο, τα λεφτά που ζητάει το fund για να την πουλήσει είναι πολλά. Με αποτέλεσμα να έχουν μπει στο τραπέζι ακόμα και σενάρια τμηματικής πώλησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Την ίδια ώρα όμως, επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Εγκαίνια σήμερα για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Ελληνικό

Πρεμιέρα κάνει σήμερα, 30 Απριλίου, το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, που βρίσκεται στο Ελληνικό. Ακριβώς στα σύνορα με την επένδυση, καθώς το κυπριακό πανεπιστήμιο έχει προγραμματίσει και είσοδο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού αλλά και συνεργασία με τη Lamda στον τομέα των φοιτητικών κατοικιών. Η επίσημη τελετή εγκαινίων έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ., σηματοδοτώντας την παρουσία του πανεπιστημίου εκτός Κύπρου. Στην τελετή εγκαινίων αναμένεται να δώσουν το «παρών» κυβερνητικοί και θεσμικοί εκπρόσωποι, ενώ έχει προσκληθεί και η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Δύο Bentley και μία Maserati στους ελληνικούς δρόμους τον Μάρτιο

Δεν είναι μόνο οι μεγάλες μάρκες μαζικής αγοράς που έχουν ενδιαφέρον στα μηνιαία στοιχεία των ταξινομήσεων. Μερικές φορές, η «είδηση» κρύβεται στις κάτω γραμμές του πίνακα που συνηθίζω να τον «ψαχουλεύω» εξονυχιστικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων τον Μάρτιο του 2026, στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν δύο Bentley και μία Maserati. Μικροί αριθμοί, αλλά με ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς αφορούν μάρκες πολυτελείας που απευθύνονται σε ένα πολύ περιορισμένο αγοραστικό κοινό. Η Bentley, η οποία είχε καταγράψει μία ταξινόμηση τον Φεβρουάριο, πρόσθεσε ακόμη δύο τον Μάρτιο, ανεβάζοντας το σύνολο του πρώτου τριμήνου στα τρία αυτοκίνητα. Αντίστοιχα, η Maserati κατέγραψε μία νέα ταξινόμηση τον Μάρτιο, μετά τις τρεις του Ιανουαρίου και τη μία του Φεβρουαρίου, φτάνοντας συνολικά τις πέντε ταξινομήσεις στο τρίμηνο. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι συγκεκριμένες ταξινομήσεις καταγράφηκαν σε έναν μήνα ιδιαίτερα ισχυρό για την αγορά αυτοκινήτου συνολικά. Τον Μάρτιο οι συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων ανήλθαν σε 14.710, αυξημένες κατά 15,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο τριμήνου, η αγορά έφτασε τις 34.812 ταξινομήσεις, έναντι 33.196 την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας άνοδο 4,9%.