Τι πετυχαίνουν τα κόμματα στη Χαλκιδική

BEAST

Σήμα εκκίνησης για τις κάλπες

Καλημέρα σε όλους. Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει πλέον επισήμως σε προεκλογική τροχιά και το συνέδριο του κόμματος που αρχίζει αύριο και ολοκληρώνεται την Κυριακή αναμένεται να λειτουργήσει ως το πρώτο μεγάλο πολιτικό σήμα εκκίνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει μια παράταξη έτοιμη για μάχη, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν έχει καταλήξει οριστικά για τον χρόνο των εκλογών. Στο Μαξίμου κρατούν ζωντανά και τα δύο σενάρια: κάλπες μετά τη ΔΕΘ ή εξάντληση της τετραετίας μέχρι την άνοιξη του 2027. Το ζητούμενο, πάντως, είναι να αυξηθεί η χαμηλή συσπείρωση της ΝΔ και να επιστρέψει η αίσθηση πολιτικής κυριαρχίας.

Ο στόχος του Μητσοτάκη

Το συνέδριο δεν αναμένεται να παράξει εκπλήξεις, όπως έλεγε στη στήλη κεντρικό κομματικό στέλεχος και διευκρίνιζε ότι θα έχει περισσότερο χαρακτήρα πολιτικής κινητοποίησης και λιγότερο ουσιαστικής εσωκομματικής συζήτησης. Στην πραγματικότητα, το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να δείξει εικόνα συνοχής μετά από διάστημα γκρίνιας, δημοσκοπικής κόπωσης και συνεχών κρίσεων. Την ίδια ώρα, για κάποιους στη βάση της ΝΔ, η σιωπή του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, λέει πλέον περισσότερα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Κλείσιμο ματιού σε απογοητευμένους

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να κινηθεί σε έντονα πατριωτικούς τόνους, στα πρότυπα όσων είπε στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα θα απευθύνεται κυρίως στους απογοητευμένους δεξιούς ψηφοφόρους της περιφέρειας, που είτε έχουν αποστασιοποιηθεί είτε κοιτούν ήδη προς άλλες κατευθύνσεις. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η εκλογική φθορά δεν προέρχεται μόνο από την ακρίβεια, αλλά και από μια αίσθηση ιδεολογικής απομάκρυνσης της κυβέρνησης από το παραδοσιακό ακροατήριο της παράταξης.

Οι παρεμβάσεις των κορυφαίων

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν θα βρίσκεται μόνο στην ομιλία του πρωθυπουργού αλλά και στις παρεμβάσεις των κορυφαίων υπουργών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναμένεται να εμφανιστεί με πιο θεσμικό και κεντρώο προφίλ, επενδύοντας στη σοβαρότητα και τη διαχειριστική εμπειρία. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αντίθετα, θα κινηθεί σε πιο σκληρή δεξιά γραμμή, επιχειρώντας να συσπειρώσει το κομματικό ακροατήριο που θεωρεί ότι η ΝΔ έχει χάσει την ιδεολογική της πυξίδα. Και οι δύο, ωστόσο, γνωρίζουν ότι η επόμενη μέρα της παράταξης έχει ήδη αρχίσει να συζητείται χαμηλόφωνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και η παρουσία του Νίκου Δένδια. Ο υπουργός Άμυνας είναι ίσως ο μόνος κορυφαίος υπουργός που έχει επιλέξει κατά καιρούς να διαφοροποιείται διακριτικά από κυβερνητικές επιλογές. Στο εσωτερικό της ΝΔ αρκετοί περιμένουν να δουν αν η ομιλία του θα περιλαμβάνει νέες αιχμές ή υπαινιγμούς για τη στρατηγική της κυβέρνησης. Ο ίδιος επιχειρεί να ισορροπήσει. Να εκπέμψει αυτόνομο πολιτικό στίγμα χωρίς να εμφανιστεί ως παράγοντας εσωκομματικής αποσταθεροποίησης.

Πόλεμος στην Κεντροαριστερά

Την ίδια ώρα, στο στρατόπεδο της Κεντροαριστεράς επικρατεί πραγματικός αναβρασμός. Η επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τις ισορροπίες και προκαλεί νευρικότητα στο ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη μοιάζει να εγκαταλείπει σταδιακά τη διμέτωπη επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και να στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Οι δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες μαρτυρούν ότι η ανησυχία είναι πλέον υπαρκτή. Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι λειτούργησε σαν πολιτικό ηλεκτροσόκ. Με τη φράση περί «μήνα του θερισμού», ο πρώην πρωθυπουργός ουσιαστικά προανήγγειλε την επιστροφή του μέσα στον Ιούνιο.

Επιμένουν για την 26η Μαΐου

Θα γίνει Ιούνιο η ολική επιστροφή; Υπάρχουν πόλοι που μου έλεγαν χθες ότι έχει κερδίσει έδαφος η Τρίτη 26 Μαΐου ως η ημερομηνία εμφάνισης του νέου κόμματος. Η εικόνα στο θέατρο της Ρεματιάς, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες σειρές, έδωσε το στίγμα μιας πολιτικής κινητικότητας που κανείς πλέον δεν μπορεί να αγνοήσει. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, ο Τσίπρας έδειξε να επανέρχεται ως ενεργός διεκδικητής του χώρου της αντιπολίτευσης.

Αναστολή ή αυτόνομη πορεία;

Σε αυτό το κλίμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί να κρατήσει ισορροπίες μέσα σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν νομοτελειακή τη μετάβαση στο νέο κόμμα Τσίπρα και από την άλλη όσοι παλεύουν για τη διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομου πολιτικού φορέα. Τα τηλεφωνήματα του Παύλου Πολάκη και οι παρεμβάσεις του Νίκου Παππά για άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας δείχνουν ότι η εσωκομματική πίεση αυξάνεται καθημερινά.

Αντέχει και πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

H μάχη στην Κεντροαριστερά για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στις επόμενες εθνικές εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει και μάλιστα με όρους σκληρούς. Απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω ,στην πλατεία Κουμουνδούρου οι αντίπαλοι μυρίστηκαν αίμα και παραμονεύουν για να λεηλατήσουν στελέχη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Αλέξη Τσίπρα που για να είμαι ειλικρινής δεν τους πολυθέλει. Επιτρέψτε μου όμως να χαλάσω λίγο την γιορτή των επίδοξων κληρονόμων γιατί τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει ακόμα και δεν καταρρέει όσο εύκολα όσο νομίζουν μερικοί. Και ο λόγος δεν είναι μόνο ιδεολογικός αλλά και λογιστικός. Το κόμμα δικαιούται και παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι της κρατικής επιχορήγησης, ενώ δεν εμφανίζει τραπεζικό δανεισμό. Επίσης, πλέον πληρώνει. Ανεξαρτήτως οι οποίες ανακατατάξεις έγιναν στα μέσα του, πληρώνει και Στο Κόκκινο και στην Αυγή. Και ας μην ξεχνάμε και τον ιδεολογικό βραχίονα του κόμματος το Ίδρυμα Πουλαντζά που λέει πολλά για το βάθος της υποδομής. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και να το θέλουν μερικοί. Όλα αυτά βέβαια δεν αναιρούν το άλλο που σας ανέφερα, και επειδή το μυαλό μου κάνει περίεργους συνειρμούς, μην φαντάζεστε τίποτα, καθαρά συμπτωματικά μου ήρθε στο μυαλό κορυφαίος υπουργός της διακυβέρνησης Τσίπρα. Και για να σας βοηθήσω πρόκειται για έναν αστό πανεπιστημιακό.

Τι πετυχαίνουν τα κόμματα στη Χαλκιδική

Έχουμε καιρό για τις εθνικές εκλογές αλλά εκτός από τα κόμματα που κάνουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, το ίδιο συμβαίνει και με τους βουλευτές ή με αυτούς που θέλουν να είναι υποψήφιοι. Και θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω εξαρχής ότι θα σας ενημερώνω μόνο όταν θα έχω στα χέρια μου δημοσκοπήσεις και όχι όταν φτάνουν στα αυτιά μου ψίθυροι. Μόνο χειροπιαστά στοιχεία, με δείγμα που μπορεί να βγάζει συμπέρασμα. Σήμερα, λοιπόν, θα σας ενημερώσω για τον νομό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα για τους υποψηφίους των κομμάτων. Ξεκινάω από την ανεξάρτητη βουλευτή η οποία πήρε την έδρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα. Η οποία χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύγδουπες εκφράσεις η λέξεις, καταρρέει σύμφωνα με αυτά που είδα. Θα μου πείτε παίζει ρόλο και ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ομολογουμένως δεν πάει εκεί πλέον καλά. Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ κρατάει με τον βουλευτή Απόστολο Πάνα. Όχι μόνο διατηρεί τη δύναμή του, αλλά να ψαρεύει ψηφοφόρους και από άλλα κόμματα. Στη Νέα Δημοκρατία η εικόνα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Αν στηνόταν κάλπη σήμερα, την έδρα την παίρνει ο Γρηγόρης Τάσιος, ο οποίος προηγείται με έξι ολόκληρες μονάδες του σημερινού βουλευτή Γιώργου Ιωάννη. Μια διαφορά που, αν επιβεβαιωθεί αλλάζει τους σχηματισμούς Και επειδή ζούμε σε καιρούς πονηρούς, να σας ενημερώσω ότι δεν γνωρίζω κανέναν από τους δύο. Όσο για τα υπόλοιπα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Αντίθετα, ποσοστά μαζεύουν μέχρι στιγμής η Μαρία Καρυστιανού και ο Κυριάκος Βελόπουλος δύο φωνές που βρίσκουν απήχηση στο τοπικό ακροατήριο.

Οι διαφοροποιήσεις για Βελόπουλο

Παραμονές της έναρξης του συνεδρίου, η ΚΟ της ΝΔ δεν έδειξε πάντως στη Βουλή σημάδια συνοχής και στην υπόθεση της άρσης ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου αποκάλυψε νέες εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Παρότι η άρση εγκρίθηκε, η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα εμφανίστηκε διχασμένη. Κάποιοι υπουργοί και βουλευτές ψήφισαν υπέρ, άλλοι κατά και αρκετοί απείχαν. Εντύπωση προκαλεί το «κατά συνείδηση» που ειπώθηκε πριν την ψηφοφορία. Το επεισόδιο έδειξε ότι πίσω από την επίσημη εικόνα συνοχής υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο χώρος στα δεξιά της ΝΔ. Η άρση ασυλία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 97 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 18 παρών, σε σύνολο 194 ψηφισάντων. Η υπόθεση αφορά δικογραφία πολιτευτή με το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου ο οποίος έχει υποβάλει μήνυση κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για εξύβριση, δημόσια και κατ’ εξακολούθηση και για συκοφαντική δυσφήμηση. Από την ΚΟ της ΝΔ απείχαν 65 βουλευτές, 25 υπερψήφισαν και οι περισσότεροι εκ των υπολοίπων καταψήφισαν. Μεταξύ άλλων, κατά της άρσης ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν οι Μάκης Βορίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Γεωργαντάς, Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Πέτρος Σπανάκης, Χρήστος Σταϊκούρας και Μαρία Συρεγγέλα. Αντιθέτως, υπέρ της άρσης ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν, μεταξύ άλλων, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Μακάριος Λαζαρίδης, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Μπούγας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Σοφία Βούλτεψη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λάκης Βασιλειάδης και Κατερίνα Παπακώστα.

Ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο

Αυξάνονται και πληθύνονται οι υποστηρικτές της πρότασης του Παύλου Μαρινάκη για την ταυτοποίηση των χρηστών των social media. Ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρησης και τώρα ο υπουργός Δικαιοσύνης πως η πρόταση αυτή πρέπει να τεθεί προς συζήτηση και να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ουδείς έχει πως επιδιώκει την κατάργηση της ψευδωνυμίας. Άλλωστε και ο Μαρινάκης έχει σημειώσει πως το θέμα είναι να μπορούν να γίνουν γνωστά τα στοιχεία ενός χρήστη όταν αυτός προβαίνει σε έκνομες ενέργειες και συκοφαντικές αναρτήσεις προκειμένου να μπορεί και ο θιγόμενος ν αντιδράσει. Η ανωνυμία δεν πρέπει να σημαίνει ασυδοσία. «Συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, να βάζεις το όνομά σου και τη φάτσα σου, αυτό είναι πρόταση του κ. Μαρινάκη, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει γιατί θέλει ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία τους, να μην ανοίξουν λογαριασμούς», είπε ο Γ. Φλωρίδης.

Ανοίγει περπατησιά η Διαμαντοπούλου

Σε αυτό το ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον για την κεντροαριστερά και με την μουρμούρα να ακούγεται πιο δυνατά στο παρασκήνιο για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μου λένε ότι ανοίγει περπατησιά η Άννα Διαμαντοπούλου. Η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ στήνει γέφυρες, θέλοντας να ενισχύσει την εσωκομματική της επιρροή για παν ενδεχόμενο τους επόμενους μήνες, ιδίως μετά τις εκλογές, εάν το κόμμα δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Π.χ. χθες σχολιάστηκε ιδιαίτερα στο παρασκήνιο η κίνησή της να αδειάσει τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή που είναι και στενός συνεργάτης του Ν. Ανδρουλάκη. Διαφοροποιήθηκε από τον συνάδελφό της που χαρακτήρισε «αστείες» τις δημοσκοπικές έρευνες, επιλέγοντας μια πιο θεσμική προσέγγιση στο ζήτημα και υπογράμμισε ότι το κόμμα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με τις δημοσκοπικές εταιρείες. «Δεν θα μπούμε σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες», δήλωσε χαρακτηριστικά, σηματοδοτώντας μια διαφορετική γραμμή από εκείνη που είχε χαράξει ο Παναγιώτης Δουδωνής με τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Στο «ψυγείο» η Βάσια Αναστασίου

Όχι απλά ενοχλημένοι, αλλά εξοργισμένοι ήταν πολλοί παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη με την Βάσια Αναστασίου, μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, η οποία ασχολήθηκε με το χρώμα των μαλλιών του Τσίπρα υπερβαίνοντας την γραμμή του κόμματος. Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών έφτασαν στο σημείο να ζητούν την διαγραφή της. Τελικά, μαθαίνω ότι της έγιναν συστάσεις και μάλιστα πολύ αυστηρές προκειμένου να αντιπολιτεύεται με κόσμιο τρόπο και οι ίδιες πηγές μου είπαν ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει και κάποιες τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η κοινοβουλευτική διπλωματία του Νικήτα

Να ενισχύσει όσο περισσότερο γίνεται το κεφάλαιο κοινοβουλευτική διπλωματία θέλει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και θα συνεχίσει όπως μαθαίνω τις προσκλήσεις σε ηγέτες κρατών για ομιλίες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι σήμερα, λίγες μέρες μετά την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, θα μιλήσει στο Κοινοβούλιο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αποδεχόμενος την πρόσκληση που όντως είναι μια σημαντική στιγμή για τις αδελφικές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου.

Αντιπολιτευτική συμπόρευση

Στα «χέρια» του Θανάση Μπούρα, προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ο ορισμός συνεδρίασης για την κλήση σε ακρόαση των Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη. Αίτημα είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια αντίστοιχων αιτημάτων από ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά. Ενώ είχε προηγηθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και βλέπουμε ότι στο θέμα των υποκλοπών υπάρχει αυτό που λέμε αντιπολιτευτική συμπόρευση, Έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης με βάση το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει ότι η μειοψηφία μελών της επιτροπής μπορεί να επιβάλει την κλήση προσώπων για ακρόαση, ακόμη και αν διαφωνεί η κυβερνητική πλειοψηφία, ανακινούν και πάλι το θέμα.

Η επιστροφή Μαρτίνου στη Νότια Κορέα

Κινητικότητα συνεχίζει να καταγράφεται στο ναυπηγικό πρόγραμμα της Thenamaris, με την εταιρεία της οικογένειας Μαρτίνου να εμφανίζεται, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές, να επιστρέφει στη νοτιοκορεατική αγορά νεότευκτων πλοίων. Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον αφορά τέσσερα product tankers τύπου MR2, τα οποία φέρεται να έχουν παραγγελθεί στα ναυπηγεία HD Hyundai Mipo, στο Ουλσάν της Νότιας Κορέας. Η συμφωνία, εφόσον επιβεβαιωθεί, αφορά τέσσερα πλοία χωρητικότητας 50.000 dwt, με τις παραδόσεις να τοποθετούνται σταδιακά έως το 2028. Το κόστος κάθε πλοίου εκτιμάται κοντά στα 53 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της παραγγελίας περίπου στα 212 εκατ. δολάρια.

Η απρόσμενη κίνηση Σκλαβενίτη

Παγίως, ξέρω πολύ καλά ότι ο Σκλαβενίτης δεν κάνει διαφήμιση. Συνήθως οι άλλοι διαφημίζουν τον Σκλαβενίτη και εν τέλει η ίδια η φιλοσοφία και η εικόνα της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρας. Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά είπε να κάνει την εξαίρεση. Γιατί πήρε το μάτι μου ότι ο Σκλαβενίτης, έβαλε μεμονωμένα διαφήμιση για να προμοτάρει τα έτοιμα γεύματα, έναν τομέα στον οποίο επενδύει πολλά με νέο εργοστάσιο και την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων.

Το «καμπανάκι» πίσω από τους 11.568 πλειστηριασμούς

Το ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων δεν βρίσκεται μόνο στα ακριβά projects, τα υπερπολυτελή διαμερίσματα και στις νέες αναπτύξεις. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, λιγότερο λαμπερή. Ο λόγος για το κύμα πλειστηριασμών που έρχεται το 2026. Τα στοιχεία της ReDataset δείχνουν ότι από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο έχουν ήδη προγραμματιστεί 11.568 πλειστηριασμοί κατοικιών. Το πιο ηχηρό στοιχείο είναι ότι το 75% αφορά ακίνητα με τιμή πρώτης προσφοράς κάτω από 150.000 ευρώ. Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι δεν πρόκειται για βίλες και πολυτελή ακίνητα, αλλά για το τυπικό ελληνικό διαμέρισμα. Η Αθήνα προηγείται με μεγάλη διαφοράστον αριθμό των πλειστηριασμών, ενώ τα διαμερίσματα αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου. Για τους επενδυτές μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες. Για την κοινωνία, όμως, οι αριθμοί δείχνουν πίεση.

Περικοπές και μείωση εργαζομένων στη Viva

Μαχαίρι στις δαπάνες πληροφορούμαι ότι έβαλε πέρυσι η διοίκηση της Viva Wallet, επιχειρώντας να βελτιώσει την εικόνα της κερδοφορίας μέσα από περιορισμό κόστους σε κρίσιμα μέτωπα. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η μείωση του αριθμού των εργαζομένων, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε 444 από 554 στο τέλος του 2024, εξέλιξη που αποτυπώνει τη στροφή σε πιο «σφιχτή» λειτουργική δομή. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε λύση συμβάσεων μίσθωσης οχημάτων εκτός Ελλάδος, με τον στόλο να μειώνεται κατά 34%, ενώ περιορίστηκαν αισθητά και τα επαγγελματικά ταξίδια. Ως αποτέλεσμα, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού υποχώρησαν εντυπωσιακά στα 30,4 εκατ. ευρώ, από 65,6 εκατ. ευρώ το 2024. Η συγκεκριμένη μείωση συνέβαλε ώστε η εταιρεία να εμφανίσει σημαντικό λειτουργικό κέρδος. Στον αντίποδα όμως, τα έξοδα συμβούλων εκτινάχθηκαν στα 32,5 εκατ. ευρώ, από 4,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ανεβάζοντας τα γενικά έξοδα στα 72,4 εκατ. ευρώ, έναντι 49,35 εκατ. ευρώ το 2024.

Μάχη Δήμου – ΕΤΑΔ για την Ακτή Βουλιαγμένης

Στα δικαστήρια πάει όπως μου λένε αρμόδιες πηγές η υπόθεση της Ακτής Βουλιαγμένης, ενός από τα πιο εμβληματικά ακίνητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης περνά πλέον στην αντεπίθεση και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της ΕΤΑΔ, διεκδικώντας την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία της έκτασης. Να σας πω εδώ ότι η υπόθεση αφορά έκταση άνω των 80 στρεμμάτων, η οποία σήμερα βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου και αποτελεί ένα από τα πλέον προβεβλημένα σημεία της Βουλιαγμένης. Η αγωγή του Δήμου έχει ήδη κατατεθεί και η συζήτηση έχει προσδιοριστεί για τις 12 Ιανουαρίου 2027 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η διεκδίκηση πατά σε ιστορικά και νομικά δεδομένα που γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 1950. Κεντρικό σημείο αποτελεί η λεγόμενη «Σύμβαση Κατσαφαρόπουλου» του 1951, η οποία συνδέεται με την τότε πολεοδομική οργάνωση της Βουλιαγμένης. Κατά την πλευρά του Δήμου, μέσα από εκείνη τη διαδικασία ένα τμήμα της ευρύτερης περιοχής είχε περιέλθει στον τότε δήμο ως περιουσία δημόσιας χρήσης, μαζί με δρόμους, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Στην ίδια λογική, η Ακτή Βουλιαγμένης θεωρείται από τη δημοτική αρχή ότι αποτελούσε μέρος αυτής της δημοτικής περιουσίας. Η Εκκλησία πώλησε τότε στον ΕΟΤ, ευρύτερη έκταση περίπου 500 στρεμμάτων, έναντι 2,5 εκατ. δραχμών. Μέσα σε αυτήν, κατά τον Δήμο, περιλαμβανόταν και το επίμαχο τμήμα των περίπου 80 στρεμμάτων της Ακτής Βουλιαγμένης, παρότι η δημοτική αρχή θεωρεί ότι η Εκκλησία δεν είχε τη νομιμοποίηση να το μεταβιβάσει.

Η Novartis στο κτίριο της Noval στο Μαρούσι

Έμαθα μόλις πριν λίγες ώρες ότι το κτίριο ανήκε στην HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ), στην Κηφισίας 199, και είχε αποκτήσει η Noval Properties του ομίλου Βιοχάλκο, νοικιάστηκε από τη Novartis. Η τελευταία δημιούργησε εκεί τα νέα της κεντρικά γραφεία. Σας θυμίζω εδώ ότι το κτίριο είχε αποκτηθεί το 2022 από την εταιρεία ακινήτων, στο πλαίσιο διαγωνισμού που είχε κάνει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του και προχώρησε στη πλήρη ανακαίνιση και στη μετατροπή του σε βιοκλιματικό.