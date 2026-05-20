BEAST

Η στρατηγική που θα φέρει την τρίτη τετραετία

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω με όσα μαθαίνω από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Οι καλές πηγές μου λένε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προσανατολισμένος στην εκλογική νίκη του για τρίτη φορά ώστε να καταγράψει ρεκόρ στην μεταπολίτευση. Και όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις στο παρασκήνιο μου αναφέρουν ότι γύρω από αυτή την απόφαση θα ξεδιπλωθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη Κυριακή

Σε αυτή τη στρατηγική κεντρική θέση έχει η απόφαση όπως μου ειπώθηκε για αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή. Τι σημαίνει αυτό; Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος μου επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει ότι πρέπει να δοθεί όλο το βάρος την πρώτη Κυριακή και να μην δοθεί η εντύπωση στους ψηφοφόρους ότι θα υπάρξει χαλαρή ψήφος γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση διότι δεν θα επιτευχθεί αυτοδυναμία. «Αυτό θα είναι καταστροφικό εάν συμβεί και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι υπάρχει χαλαρή ψήφος» μου έλεγε τακτικός συνομιλητής του Κ. Μητσοτάκη.

«Όχι» στην Ευρώπη

Και επειδή λέγονται και γράφονται διάφορα για την πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη από εδώ και πέρα και κατά πόσο θέλει ο ίδιος να μετακομίσει σε ευρωπαϊκή θέση, αυτό που έμαθα είναι ότι τέτοια περίπτωση «δεν παίζει», όπως μου είπε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός που ξέρει πολλά. Πάντως εάν γίνει κάτι σχετικό με την Ευρώπη αυτό θα είναι μετά από 3 έτη. Άρα έχουμε δρόμο και θα αφορά εάν προκύψει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει κτίσει καλές σχέσεις πλέον, αλλά είναι προσηλωμένος στην επίτευξη της τρίτης κυβερνητικής θητείας.

Εκλογές το 2027

Ανεξάρτητα από τις ετοιμασίες πολλών κομμάτων για εκλογές τέλη του Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου οι πηγές μου εμμένουν, και σταθερά η στήλη το γράφει, ότι ο σχεδιασμός δεν έχει αλλάξει για εκλογές το 2027. Μένει να φανεί αυτό αλλά με βάσει τα σημερινά δεδομένα ο προγραμματισμός του Κ. Μητσοτάκη δεν έχει τροποποιηθεί καθόλου.

Το 2027 βλέπει και ο Σαμαράς

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι εκλογές το 2027 βλέπει και ο Αντώνης Σαμαράς. Μου είπε τακτικός συνομιλητής μου ότι ο πρώην πρωθυπουργού εκτιμάει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει το 2027 σε εκλογές. Γι’ αυτό μου επισημάνθηκε και ο ίδιος, εν αντιθέσει με τον Αλέξη Τσίπρα την Μαρία Καρυστιανού δεν βιάζεται να ανακοινώσει τι θα κάνει.

Ουδεμία φανερή στήριξη Καραμανλή σε Σαμαρά

Και μπορεί να υπάρχει η κριτική στον πρωθυπουργό από τον Αντώνη Σαμαρά όπως χθες μετά την απόφαση για απόσυρση των Πάτριοτ από την Κάρπαθο, αλλά ο Κώστας Καραμανλής που συμφωνεί σε πολλά επί της εξωτερικής πολιτικής με τον Μεσσήνιο πολιτικό, δεν στηρίζει φανερά το εγχείρημά του εάν προχωρήσει. Αυτό το τσέκαρα από καλή πηγή που ναι τον βλέπει θετικά και συμφωνεί με αρκετές παρατηρήσεις του αλλά δεν θεωρεί ότι εκτός ΝΔ μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Κ. Καραμανλής στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επί τη ευκαιρία να σημειώσω ότι θα έχουμε και νέα παρέμβαση την επόμενη εβδομάδα από τον Κ. Καραμανλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί»

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες σήμερα στον Κύκλο Ιδεών του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και των υπουργών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Θεόδωρου Λιβάνιου. Οι περισσότερες θα γίνονται σε παράλληλο χρόνο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, καθώς σήμερα στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, έχουν κληθεί να καταθέσουν ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας με τις πληροφορίες για τον τελευταίο να λένε ότι θα στείλει υπόμνημα και δεν θα παραστεί. Ο λόγος που έχουν κληθεί από την αντιπολίτευση είναι η αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, και μπορεί να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο – όπως καταλαβαίνετε- θα αρχίσει «πόλεμος» διαρροών χωρίς προηγούμενο. Αύριο θα γίνει και η συζήτηση στην ολομέλεια για την Προανακριτική την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά των πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή. Η αντιπολίτευση δεν έχει σκοπό να αφήσει την κυβέρνηση να ξεφύγει από τα σκάνδαλα και θα επιχειρεί με κάθε μέσο να επαναφέρει το θέμα στην δημόσια συζήτηση. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν « δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί…».

Μετά του Αγίου Πνεύματος

Όσο και αν πίεζα χθες για το όνομα του νέου γραμματέα της ΝΔ δεν κατάφερα να εκμαιεύσω καθαρή πληροφορία. Ο πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει ακόμα μου είπαν δύο αξιόπιστες πηγές μου, δεν βιάζεται και δεδομένων των απαιτήσεων της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης γνωρίζει ότι ο γραμματέας θα πρέπει να έχει πολλαπλά ταλέντα. Άλλη πηγή ενημέρωσης μου επισήμανε: «μην σου φανεί περίεργο να παραμείνει ο μεταβατικός Στέλιος Κονταδάκης». Ενώ παίζει να καταλήξει και σε όνομα – έκπληξη. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η νέα πολιτική επιτροπή, η οποία και θα εκλέξει γραμματέα θα συγκληθεί μετά του Αγίου Πνεύματος, ε, μέχρι τότε σίγουρα θα έχει έρθει και η επιφοίτηση.

Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ στην Ά Αθηνών

Το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΣΟΚ και κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι μόνο να αναδειχθεί δεύτερο κόμμα στις ερχόμενες εκλογές, κάτι που θα του έδινε το πάνω χέρι στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και να συγκροτήσει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο στην Αττική, και ειδικότερα στην Ά Αθηνων και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Πρόκειται για περιοχές όπου το ΠΑΣΟΚ νοσεί εδώ και χρόνια, με τα ποσοστά του να παραμένουν καθηλωμένα σε μονοψήφιο αριθμό. Ειδικά στην Ά Αθηνών, εκεί που δεν θα είναι υποψήφιος ο δεύτερος το 2023, ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, όπως και η τρίτη σε ψήφους Ρωξάνη Μπέη, η οποία αν ήθελε να είναι υποψήφια όφειλε να παραιτηθεί 18 μήνες πριν τις εκλογές, καθώς το αξίωμα της στον δήμο Αθηναίων δεν της το επιτρέπει. Με αυτές λοιπόν τις απουσίες ο Παύλος Γερουλάνος προβλέπεται να κάνει περίπατο. Και γι’ αυτό το λόγο έχει κινητοποιηθεί ολόκληρος ο κομματικός μηχανισμός, με στόχο να εντοπιστεί ένα μεγάλο όνομα που θα κάνει αίσθηση η έστω, πρόσωπο με αναγνωρισιμότητα και πέρασμα στην κοινωνία. Και για να βγάλει η Χαριλάου Τρικούπη δύο έδρες και τα ποσοστά να ξεπεράσουν το ψυχολογικό όριο του 10%. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο όνομα και η αναζήτηση θα συνεχιστεί.

Η επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Καππαδοκία και η ενόχληση

Χωρίς τυμπανοκρουσίες η πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Καππαδοκία, όπως μαθαίνω, όπου παρευρέθηκε στην θεία λειτουργία όπου τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης μέσα σε ένα έντονο συγκινησιακό κλίμα. Μία κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, αντιθέτως, φαίνεται ενόχλησε και προκάλεσε αντιδράσεις σε γνωστό τουρκικό think thank, το οποίο έσπευσε να σχολιάσει την παρουσία του Έλληνα πολιτικού στην περιοχή. Να σας ενημερώσω ότι η θεία λειτουργία που τελέστηκε από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ήταν η πρώτη μετά από πέντε χρόνια απουσίας, καθώς οι αρχές της γείτονας χώρας αρνούνταν να χορηγήσουν τη σχετική άδεια.

Ο ιερέας ΠΑΣΟΚ, η σύζυγος Τσίπρα

Και μιας ο λόγος για τους συμβολισμούς, μου ήρθε στο μυαλό ένα στιγμιότυπο που αφορά σύζυγο γνωστής πολιτικού, και η οποία οδεύει προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και μία ομήγυρη που ασκούσε δριμεία κριτική στη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Ο εν λόγω σύζυγος, ο οποίος έχει χειροτονηθεί ιερέας, στη συζήτηση πήρε τον λόγο και φέρεται να διαφώνησε αφού δήλωσε στην ομήγυρη ότι μία χαρά τα πάει το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που θέλει να προσελκύσει ψηφοφόρους κεντρώους στο κόμμα. Εδώ, λοιπόν, δεν κολλάει η λαϊκή παροιμία ότι αν δεν παινέψεις το σπίτι σου , θα πέσει να σε πλακώσει. Ή μπορεί και να κολλάει αφού η σύζυγος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.

Ο κακός χαμός στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου

Στο Κοινοβούλιο συζητήθηκε και αποφασίστηκε η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις δυο εκ των πέντε υποθέσεων που την αφορούν -την μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και την μήνυση δικαστών για όσα έγιναν στην δίκη για το βίντεο των Τεμπών. Ε, εκεί έγινε ο κακός χαμός μετά τη φράση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη που είπε στην Ζ. Κωνσταντοπούλου, «έρχονται τα έξι κακουργήματα και θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τσακώθηκε και πάλι με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος διέκοψε την συνεδρίαση αλλά και με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και έγινε ένας αποκαλυπτικός διάλογος που μου μετεφέρθη από άνθρωπο στα θεωρία διότι δεν καταγράφηκε στα πρακτικά και τον παραθέτω:

Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο!

Κομνηνάκα: Τι λες;

Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας…

Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφό μου…

Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου… Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση…

Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις.

Χαμός και αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Νέες εντάσεις βλέπω τις επόμενες ημέρες μετά την χθεσινή παραίτηση από τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ) του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη και την πίεση που ασκείται στον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο για ξεκάθαρες αποφάσεις σχετικά με την πορεία από εδώ και πέρα λόγω και της έλευσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί το αίτημα για σύγκληση των συλλογικών οργάνων, της Πολιτικής Γραμματείας και κυρίως της Κεντρικής Επιτροπής και μου λένε ότι φυγόκεντρες δυνάμεις θα ενισχυθούν και θα αποτυπωθούν μέσω αποχωρήσεων μελών οργανώσεων ή μελών της ΚΕ από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έμαθα ότι ορισμένοι έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.

Η Coca-Cola και οι επενδύσεις 180 εκατ. στην Ελλάδα

Σε κύκλο νέων επενδύσεων κινείται η Coca-Cola HBC στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει κομβικός πυλώνας για τον όμιλο, τόσο σε επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας όσο και σε επίπεδο διανομής και εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με τα όσα άκουσα να λέγονται χθες το μεσημέρι στο Σχηματάρι, στο πλαίσιο εγκαινίων της νέας επένδυσης της εταιρείας. Στο επίκεντρο του νέου επενδυτικού κύκλου βρίσκεται η δημιουργία σύγχρονου κέντρου logistics στο 15ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, με προϋπολογισμό 31 εκατ. ευρώ. Επένδυση που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχει υλοποιήσει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Coca-Cola HBC, οι συνολικές επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία φτάνουν τα 180 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά έχουν κατευθυνθεί σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ενεργειακή αναβάθμιση, δράσεις βιωσιμότητας και συνολική ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στη χώρα. Την ίδια στιγμή, η Coca-Cola Τρία Έψιλον εγκαινίασε στο εργοστάσιό της στο Σχηματάρι νέα γραμμή παραγωγής και εμφιάλωσης φιάλης PET, επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ. Στην τελετή των εγκαινίων έδωσε το παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας και τον συμβολισμό της επένδυσης για τη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Οι παρουσίες στο Σχηματάρι

Επειδή όμως μου αρέσει πάντοτε να παρατηρώ τα πρόσωπα που δίνουν το «παρών» σε εκδηλώσεις ευρύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος όπως αυτή της Coca-Cola, θα σας απαριθμήσω μερικούς από τους παρευρισκόμενους. Εκτός των μετόχων της εταιρείας, Αναστάση και Χάρη Δαυίδ, στο σχηματάρι ήταν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και πολλοί συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας. Μεταξύ αυτών ο επικεφαλής του ομίλου Metro, που έχει τα Metro Cash & Carry και τα My market, Αριστοτέλης Παντελιάδης. Αλλά και ο πρόεδρος της Μασούτης, Γιάννης Μασούτης, αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος της Γρηγόρης, Βλάσσης Γεωργάτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Pax Hospitality που έχει τα εστιατόρια Fridays στην Ελλάδα. Το γυμνασμένο μου μάτι είδε επίσης τον Νίκο Μουτσουρούφη της αλυσίδας εστιατορίων ιταλικού φαγητού, Mailo’s στην οποία ο Βλάσσης Γεωργάτος της Γρηγόρης έχει επενδύσει, αποκτώντας το 35%.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος στην υπηρεσία της βιομηχανία και της μεταποίησης

Εκεί, μόνο απαρατήρητα δεν πέρασαν τα θερμά λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca Cola, για το έργο που συντελείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με την στήριξη της βιομηχανίας. Ο πρωθυπουργός μεταξύ των άλλων έκανε ειδική αναφορά στην επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει τα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου, του βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου που έχει στη διάθεση του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προς τη βιομηχανία και προς την μεταποίηση που έχει ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις, ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα επέμεινε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει δημιουργηθεί ένα one-stop shop, που πλέον με μεγάλη ταχύτητα ασχολείται με τις επενδύσεις, από την υποδοχή της αίτησής τους μέχρι την υλοποίησή τους.

Στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων το ξενοδοχείο Μήτση στο Μέγαρο Σλήμαν

Την Πέμπτη 21 Μαΐου μαθαίνω ότι περνά από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων η τύχη της φιλόδοξης ξενοδοχειακής επένδυσης του ομίλου Μήτση στο Μέγαρο Σλήμαν – Μελά, στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύνθετα projects της Πανεπιστημίου, καθώς δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση ενός διατηρητέου κτηρίου, αλλά και τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, με παρεμβάσεις σε χώρους υψηλού συμβολισμού για την πόλη. Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου βρίσκεται η έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής προμελέτης για την αποκατάσταση του διατηρητέου Μεγάρου, το οποίο «γειτονεύει» με το ιστορικό εστιατόριο Ιντεάλ, οι χώροι του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημείο. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η σχέση του έργου με το όμορο κτίριο του Ελληνικού Ωδείου, επί της οδού Φειδίου 3, το οποίο επίσης έχει χαρακτηριστεί μνημείο. Σας θυμίζω ότι το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, την κατεδάφιση και ανακατασκευή του κινηματογράφου Ιντεάλ σε χαμηλότερη στάθμη, καθώς και την προσθήκη πτέρυγας με πισίνα στο δώμα. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία εστιατορίου στο δώμα του υφιστάμενου κτιρίου, αλλά και η ανακατασκευή των κτιρίων επί της οδού Φειδίου 3Α και 3Γ, στην πίσω πλευρά του κτιρίου, με την προσθήκη υπογείων. Σας θυμίζω ότι η συνολική επένδυση αναμένεται να πλησιάσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Έως το τέλος η αλλαγή σκυτάλης στην Κρητικός

Παράλληλα, θα σας πω και για άλλα τρέχοντα της αγοράς, καθώς μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ξεκινάει η ενοποίηση της Μασούτης με την Κρητικός. Με την πρώτη να απορροφά τη δεύτερη. Κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και το τέλος της χρονιάς. Ενδιαφέρον έχει εκτός από τα καταστήματα με την ταμπέλα της Κρητικός, τι θα συμβεί και στα franchise που βρίσκονταν στο δίκτυό του με διαφορετικές ονομασίες όπως Ήλιος, Πρόοδος, Ελληνικά Μάρκετ, Αριάδνη. Τα τρία πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και το τελευταίο στην Κρήτη. Εάν δηλαδή θα υπάρξει μετονομασία σε Μασούτης. Για να φρεσκάρω τη μνήμη σας, σας λέω ότι ο Μασούτης διατηρεί μικρά καταστήματα αντίστοιχης μορφής, με την ονομασία «express». Οπότε θα είχε λογική μία πιθανή ενοποίηση και σε αυτό το πεδίο των franchise καταστημάτων. Το βέβαιο είναι ότι τα στελέχη της Μασούτης αλλά και της Κρητικός έχουν πολλή δουλειά να κάνουν από εδώ και πέρα προκειμένου να γίνει με επιτυχία η ενσωμάτωση των λειτουργιών και των δικτύων των δύο ομίλων.

Ο Κουτρουλιάς, το Κεφαλάρι και η νέα άφιξη

Οι παλιότεροι ίσως να θυμάστε τον Γιώργο Κουτρουλιά, έναν από τους επιχειρηματίες που έβαλε τη σφραγίδα του στην εστίαση και την ψυχαγωγία της χώρας. Ο άνθρωπος που βρέθηκε πίσω από τις ιστορικές «9 Μούσες» σε Κολωνάκι και Αστέρα Βουλιαγμένης αλλά και από την ίδρυση της αλυσίδας εστιατορίων, Palmie Bistrot. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Για να σας πω ότι ένα από τα εστιατόρια που κάποτε κυριαρχούσαν στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς και προορισμός πολλών οικογενειακών εξόδων, ήταν το Palmie Bistrot στην πλατεία. Εκεί όπου όπως μαθαίνω πλέον, θα αποκτήσει σύντομα παρουσία η Pax Hospitality των Fridays, με το νέο brand εστιατορίων που φέρνει, αναλαμβάνοντας στην Ελλάδα την αμερικανική αλυσίδα ασιατικού φαγητού PFChang’s.

Το δυνατό χαρτί του Φουρλή

Στο δυνατό χαρτί του ομίλου Φουρλή στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αποδείχθηκε ο κλάδος των αθλητικών ειδών, με την Intersport και τη Foot Locker να οδηγούν την ανάπτυξη και να ξεχωρίζουν σε επίπεδο επιδόσεων. Σε μία περίοδο όπου το λιανεμπόριο εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, τα αθλητικά είδη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη δυναμική για τον όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου κλάδου αυξήθηκαν κατά 24,9%, φτάνοντας τα 49,7 εκατ. ευρώ, επίδοση που αποδίδεται στην πορεία της Ιntersport, στη συνεισφορά της Foot Locker, αλλά και στη συνεχιζόμενη διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων. Βαρύτητα όμως φαίνεται να αποκτά η ανάπτυξη της Foot Locker, η οποία συνεχίζει να χτίζει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η λειτουργία νέων καταστημάτων, το νέο concept store στην Ερμού, η παρουσία στην Πάτρα, αλλά και η έναρξη του ηλεκτρονικού καταστήματος στη Βουλγαρία ενισχύουν το συνολικό τζίρο του Φουρλή που σας θυμίζω ότι έχει και την ΙΚΕΑ, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε να συνεργάζεται με το fund Golden Age Capital, μπαίνοντας και στα φαρμακεία.