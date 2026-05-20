Η αγορά ακινήτων στην Αθήνα αλλάζει πρόσωπο και μαζί αλλάζουν και οι κανόνες του παιχνιδιού. Η εποχή όπου σχεδόν κάθε διαμέρισμα μπορούσε να πουληθεί εύκολα και ακριβά φαίνεται πως σταδιακά περνά στο παρελθόν. Στη θέση της διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα, όπου οι αγοραστές – Έλληνες και ξένοι – γίνονται πιο απαιτητικοί, πιο επιλεκτικοί και πολύ πιο προσεκτικοί στο πού επενδύουν τα χρήματά τους.

Το νέο τοπίο αποτυπώνεται στο Market Report της Engel & Völkers Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026, το οποίο δείχνει ότι η αθηναϊκή κτηματαγορά περνά πλέον από τη φάση της «έκρηξης» σε μια περίοδο πιο ώριμης ανάπτυξης. Οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά σε πολλές περιοχές, όμως η αγορά λειτουργεί πλέον με δύο ταχύτητες: από τη μία τα σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα που συγκεντρώνουν ισχυρή ζήτηση και από την άλλη παλαιότερες κατοικίες που δυσκολεύονται να βρουν αγοραστή.

Όπως εξηγεί ο CEO της Engel & Völkers Ελλάδος, Γιώργος Πετράς, οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν την Ελλάδα ως ασφαλή επενδυτικό προορισμό, αλλά η φιλοσοφία τους έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν ψάχνουν πλέον γενικά «ευκαιρίες», αλλά ακίνητα με ξεκάθαρη υπεραξία, υψηλές προδιαγραφές και προοπτική διατήρησης της αξίας τους στο μέλλον.

Με άλλα λόγια, το «οτιδήποτε πουλιέται» τελείωσε. Σήμερα, αυτό που μετράει είναι η ποιότητα. Το μεγαλύτερο trend του 2026 είναι χωρίς αμφιβολία η «πράσινη» μετάβαση της αγοράς. Η ενεργειακή απόδοση έχει εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την τιμή ενός ακινήτου, καθώς ολοένα και περισσότεροι αγοραστές συνδέουν την εξοικονόμηση ενέργειας με χαμηλότερο κόστος ζωής, καλύτερη ποιότητα κατοικίας και υψηλότερη μεταπωλητική αξία.

Τα νέα ακίνητα με σύγχρονα υλικά, βιοκλιματικό σχεδιασμό και smart home τεχνολογίες αποκτούν σαφές προβάδισμα. Αντίθετα, παλιά διαμερίσματα χωρίς ενεργειακές αναβαθμίσεις αρχίζουν να μένουν πίσω, ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά θεωρούνταν «δυνατές».

Καθοριστικό ρόλο στη νέα γεωγραφία των τιμών παίζουν και τα μεγάλα έργα υποδομής. Το Ελληνικό, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, οι επεκτάσεις του Μετρό και οι νέες αστικές αναπλάσεις μεταμορφώνουν ολόκληρες περιοχές και δημιουργούν νέες επενδυτικές ζώνες.

Η παραλιακή ζώνη της Αθήνας εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αγοράς. Η Βουλιαγμένη έχει πλέον εξελιχθεί σε premium προορισμό διεθνούς εμβέλειας, με μέσες τιμές που ξεκινούν από 8.500 ευρώ ανά τετραγωνικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τις 20.000 ευρώ για ακίνητα πρώτης γραμμής στη θάλασσα.

Στη Γλυφάδα, η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, ιδιαίτερα για πολυτελείς κατοικίες με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και «έξυπνες» λειτουργίες. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί ξένοι επενδυτές δεν αγοράζουν πλέον μόνο σπίτι στην Αθήνα, αλλά ένα ολόκληρο lifestyle που συνδυάζει ήλιο, θάλασσα, ασφάλεια και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Παράλληλα, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να προσελκύει κεφάλαια, παρά τη μεγάλη άνοδο των τελευταίων ετών. Το Κολωνάκι και η περιοχή γύρω από το Σύνταγμα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλές αξίες, ενώ η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό έχει ήδη αρχίσει να ανεβάζει τις τιμές σε γειτονιές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πιο «μεταβατικές», όπως τα Εξάρχεια.

Στα βόρεια προάστια, το Παλαιό Ψυχικό και η Φιλοθέη κρατούν σταθερά τον χαρακτήρα των πιο ακριβών και προστατευμένων περιοχών της πρωτεύουσας. Εκεί, το κοινό αναζητά περισσότερο ιδιωτικότητα, πράσινο, χαμηλή δόμηση και αυξημένη ασφάλεια παρά απλώς τετραγωνικά μέτρα.

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άνοδος περιοχών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο Πειραιάς καταγράφει σημαντική αναγέννηση, ενισχυμένος από τις επενδύσεις στο λιμάνι, τις αναπλάσεις και τη βελτίωση των υποδομών. Οι τιμές κινούνται πλέον ανοδικά με σταθερό ρυθμό, προσελκύοντας τόσο επενδυτές όσο και νέους αγοραστές κατοικίας.

Αντίστοιχα, το Περιστέρι εξελίσσεται σε έναν αυτόνομο επιχειρηματικό και οικιστικό κόμβο. Η εύκολη πρόσβαση, οι καλύτερες υποδομές και οι πιο προσιτές τιμές σε σχέση με άλλες περιοχές της Αθήνας οδηγούν ολοένα περισσότερους αγοραστές προς τα δυτικά προάστια.

Το συμπέρασμα είναι πως η αγορά ακινήτων της Αθήνας δεν κινείται πλέον με τους ίδιους κανόνες για όλους. Οι περιοχές με σύγχρονες υποδομές, ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα και ισχυρό brand αποκτούν σαφές προβάδισμα, ενώ τα παλαιότερα ακίνητα χωρίς αναβαθμίσεις καλούνται πλέον να προσαρμοστούν σε μια πολύ πιο απαιτητική εποχή.