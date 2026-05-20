Αναστάτωση προκλήθηκε χθες, Τρίτη, σε κατοίκους αρκετών περιοχών των νοτίων προαστίων της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, ο Άλιμος, όπου οι κάτοικοι έκαναν λόγο για έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου, η οποία ήταν αισθητή στην ατμόσφαιρα.

Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση από τους αρμόδιους φορείς, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου κάποια διαρροή φυσικού αερίου, η οποία να δικαιολογεί την παράξενη αυτή οσμή.

«Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής», ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου, Enaon EDA, αναφερόμενη στις κλήσεις που έλαβε χθες το Κέντρο της Άμεσης Επέμβασης της εταιρείας για οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Αττικής.

Όπως τονίζει η Enaon, «τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων.

Το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνας.

Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκαν επιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

«Λύματα ή φυτοπλαγκτόν»

Έλεγχοι έγιναν και από την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο η οσμή να προέρχεται από τη θάλασσα και συγκεκριμένα από κάποιο πλοίο ή κάποια εγκατάσταση στον Σαρωνικό.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι πιθανόν όλο αυτό να προέρχεται από τη θάλασσα. Σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημείωσε πως «η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές #HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία.

Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν».

Σημειώνεται πως η οσμή ήταν πολύ έντονη χθες το μεσημέρι στα νότια προάστια, με αποτέλεσμα ορισμένοι δήμοι να απομακρύνουν τους υπαλλήλους από τα δημαρχεία, ενώ μαθητές απομακρύνθηκαν και από σχολεία.

Μιλώντας στο Mega, ο καθηγητής Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Μιχάλης Χάλαρης, απέρριψε την πιθανότητα η μυρωδιά να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ενώ εκτίμησε πως η προέλευσή της μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν, λόγω των κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό.

«Έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουν αλλοιωθεί τα συστατικά του Αργοσαρωνικού, οπότε μπορεί να προκύπτει και από εκεί», σημείωσε.

Ως προς το ενδεχόμενο διαρροής αερίου και έκρηξης σημείωσε: «Όχι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Για να γίνει έκρηξη θέλει συνδυασμό άλλων φαινομένων που δεν υπήρξαν χθες στην Αττική».

Σημειώνεται πως αναφορές για περίεργη οσμή είχαν καταγραφεί και πριν από 1,5 μήνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Και τότε είχαν γίνει έλεγχοι, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι ανησυχητικό.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σε ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνονται τα εξής: «Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχτεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί εξ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».