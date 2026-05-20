Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, Τετάρτη 20/5 οι εκπαιδευτικοί, με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA, σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου.

Ειδικότερα, οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, έχουν προκηρύξει κινητοποιήσεις εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη διαδικασία, ενώ τη στάση εργασίας στηρίζει και η ΑΔΕΔΥ.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΔΟΕ έχει ανακοινώσει πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας για το πρώτο τετράωρο του πρωινού προγράμματος, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις δράσεις διαμαρτυρίας.

Η λεγόμενη «Ελληνική PISA» αφορά εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου. Οι εξετάσεις διεξάγονται στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών και έχουν στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μαθητών.