Iσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στην ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 7,03 χλμ και έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά της χώρας.

Νομάρχης Μαλάτειας: «Μέχρι στιγμής καμία αρνητική αναφορά»

Οι τοπικές αρχές στη Μαλάτεια και στις γειτονικές επαρχίες προχώρησαν σε δηλώσεις για την κατάσταση μετά τη σεισμική δόνηση, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο νομάρχης Μαλάτειας Σεντάρ Γιαβούζ δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι οι έλεγχοι στο πεδίο βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική αναφορά. Οι συνεργάτες μας πραγματοποιούν έρευνες επί του πεδίου. Περαστικά σε όλους, ο Θεός να μην επιτρέψει σε κανέναν να βιώσει τέτοιες καταστροφές», δήλωσε.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία και σε άλλες επαρχίες της νοτιοανατολικής και της κεντρικής Τουρκίας.

Εκτός από τη Μαλάτεια, ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στις επαρχίες Καχραμανμαράς, Γκαζιαντέπ, Αντίγιαμάν, Σανλιούρφα, Ντιγιάρμπακιρ, Ελαζίγ, Καισάρεια και Σεβάστεια. Μετά τη δόνηση, πολίτες εγκατέλειψαν κτίρια και συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους εν αναμονή νεότερων οδηγιών από τις αρχές.