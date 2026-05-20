Ο Ουνάι Έμερι έχει χτίσει εδώ και χρόνια μια ξεχωριστή σχέση με το Europa League. Τέσσερις φορές έχει ήδη κατακτήσει τη διοργάνωση – τρεις διαδοχικά με τη Σεβίλλη και μία με τη Βιγιαρεάλ – και απόψε, απέναντι στη Φράιμπουργκ, έχει την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προσωπικό του ρεκόρ, οδηγώντας την Άστον Βίλα στην κορυφή της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ευρωπαϊκής αναζήτησης.

Ο Βιθέντε Ιμπόρα, ένας από τους ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκαν στενά μαζί του στις επιτυχίες με τη Σεβίλλη και τη Βιγιαρεάλ, είχε περιγράψει με ακρίβεια τη φιλοσοφία του Βάσκου τεχνικού. «Είναι ένας προπονητής που λαμβάνει υπόψη κάθε πιθανή λεπτομέρεια που μπορεί να προκύψει σε έναν αγώνα», είχε αναφέρει ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, αποκαλύπτοντας την εμμονή του Έμερι στην προετοιμασία και στη διαχείριση ακόμη και της παραμικρής πτυχής ενός μεγάλου παιχνιδιού.

Η φετινή πορεία της Άστον Βίλα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη φήμη του Ισπανού προπονητή ως ειδικού των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η αγγλική ομάδα θα αγωνιστεί στον έκτο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του Έμερι, ο οποίος μετρά ήδη τέσσερις κατακτήσεις και μόλις μία ήττα σε τελικούς Europa League. Όπως είχε επισημάνει και ο Βίτορ Περέιρα πριν από τους ημιτελικούς απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο χαρακτηρισμός «βασιλιάς του Europa League» μόνο υπερβολικός δεν μπορεί να θεωρηθεί για τον Βάσκο τεχνικό.

Ο Πάου Τόρες, που είχε κατακτήσει το τρόπαιο με τη Βιγιαρεάλ το 2021 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τόνισε πως ο Έμερι έχει μεταδώσει στους ποδοσφαιριστές του τόσο τη σημασία της νίκης όσο και τη δίψα του για μια ακόμη ευρωπαϊκή επιτυχία. «Η κατάκτηση ενός τροπαίου είναι καθοριστική για έναν σύλλογο. Η συνεχής παρουσία στην Ευρώπη έχει σημασία για το κύρος και την οικονομική σταθερότητα, όμως στο τέλος οι φίλαθλοι θέλουν τίτλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός αμυντικός.

Η επιρροή του Έμερι στην Άστον Βίλα γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο σύλλογος όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία πριν από περίπου τριάμισι χρόνια. Η ομάδα ήταν τότε στη 16η θέση της Premier League και μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μέσα σε λίγους μήνες, ο Ισπανός προπονητής όχι μόνο σταθεροποίησε τη Βίλα, αλλά την οδήγησε ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλάζοντας πλήρως το αγωνιστικό και οργανωτικό προφίλ του συλλόγου.

Η φετινή σεζόν, πάντως, δεν ξεκίνησε ιδανικά. Η Άστον Βίλα έμεινε χωρίς νίκη στα έξι πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, με τον Έμερι να ανησυχεί ακόμη και για ενδεχόμενη εμπλοκή στη μάχη της παραμονής. Η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στην Μπολόνια λειτούργησε ως σημείο καμπής, με το τεχνικό επιτελείο να αυξάνει ακόμη περισσότερο την ένταση της προετοιμασίας και της ανάλυσης.

Η μεθοδικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας στην Άστον Βίλα. Οι ποδοσφαιριστές έχουν συνηθίσει σε πολύωρες συνεδρίες ανάλυσης βίντεο και σε λεπτομερείς τακτικές οδηγίες, με τον Έμερι να συμμετέχει ενεργά ακόμη και στην τοποθέτηση των παικτών κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Ο Μάτι Κας αποκάλυψε ότι οι συναντήσεις τακτικής πριν από μεγάλα παιχνίδια μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και τρεις ώρες, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πλέον «κομμάτι της καθημερινότητας» της ομάδας.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές της Βίλα επισημαίνουν πως ο Ισπανός τεχνικός παραμένει εξαιρετικά απαιτητικός ακόμη και μετά από νίκες. Ο Γιούρι Τίλεμανς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Έμερι καταφέρνει να διατηρεί την ομάδα συγκεντρωμένη ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια και στην ψυχολογική διαχείριση των αγώνων.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη απέναντι στη Λίβερπουλ που εξασφάλισε τη συμμετοχή της Άστον Βίλα στο επόμενο Champions League, ο Έμερι συγκέντρωσε ξανά τους ποδοσφαιριστές του, υπενθυμίζοντάς τους τη διαδρομή που έχουν διανύσει μαζί τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος, πλέον, είναι ξεκάθαρος: η κατάκτηση του πρώτου τροπαίου του συλλόγου εδώ και τρεις δεκαετίες και η οριστική επιστροφή της Άστον Βίλα στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Όπως παραδέχθηκε και ο Μάτι Κας, αν υπάρχει ένας προπονητής που οι παίκτες της Βίλα θα ήθελαν να έχουν δίπλα τους σε έναν τελικό Europa League, αυτός είναι ο Ουνάι Έμερι. Όχι μόνο λόγω της εμπειρίας του, αλλά επειδή έχει αποδείξει επανειλημμένα πως γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να οδηγεί τις ομάδες του μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού

Ό,τι είχε να κάνει ο Ολυμπιακός, το έκανε, καθώς εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των playoffs της Super League και μαζί το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Φυσικά, οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να αποφύγουν έναν γύρο, αρκεί να κατακτήσει η Άστον Βίλα το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ και να τερματίσει στη συνέχεια τέταρτη στην Premier League. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι είναι τέταρτη στο +3 από τη Λίβερπουλ με ένα ματς να απομένει, ωστόσο υστερεί στην ισοβαθμία.