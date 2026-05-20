Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον το ιδεολογικό υπόβαθρο των δύο δραστών, οι οποίοι σκότωσαν τρία άτομα πριν αυτοκτονήσουν.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται βίντεο από την αιματηρή επίθεση, αλλά και ένα πολυσέλιδο κείμενο γεμάτο νεοναζιστική, ρατσιστική και εξτρεμιστική ρητορική, που φέρεται να αποκαλύπτει τα κίνητρα πίσω από το χτύπημα.

Οι δύο έφηβοι που πραγματοποίησαν την επίθεση με πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο είχαν βυθιστεί σε έναν κόσμο μίσους.

«Τα άτομα αυτά δεν έκαναν διακρίσεις στο ποιον μισούσαν», δήλωσε ο Μαρκ Ρέμιλι, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Σαν Ντιέγκο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δύο έφηβοι γνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου και ανακάλυψαν ότι κατοικούσαν και οι δύο στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, πριν συναντηθούν από κοντά.

Oι δύο νεαροί, που ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου, μοιράζονταν μια αντίληψη γεμάτη μίσος για τον κόσμο. Ένα έγγραφο που το FBI χαρακτήρισε ως «μανιφέστο» και το οποίο εξέτασε το CBS News αποτελείται από 75 σελίδες και εξυμνεί προηγούμενους δράστες μαζικών επιθέσεων και περιέχει αντιισλαμική και αντισημιτική ρητορική, καθώς και ρατσιστικό και μισογυνικό λόγο.

Σύμφωνα με πηγή των Αρχών που έχει γνώση της έρευνας, σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ένας από τους δύο εφήβους έδειχνε ότι ήταν πρόθυμος να πεθάνει για την αποτρόπαιη αυτή υπόθεση.

Ο ένας από τους δύο, ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ, ήταν μέλος της ομάδας πάλης τοπικού λυκείου. Ο άλλος, ο Κάλεμπ Βάσκεζ, ήταν 18 ετών.

Οι ερευνητές εξετάζουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι δύο έφηβοι είχαν επηρεαστεί από σειρά δραστών μαζικών επιθέσεων, μεταξύ αυτών και ο δράστης της επίθεσης σε τζαμί στο Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας το 2019, ο οποίος είχε μεταδώσει ζωντανά την επίθεση μέσω διαδικτύου.

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας -το οποίο φέρεται να τράβηξαν οι ίδιοι οι δράστες- τους δείχνει να πυροβολούν αδιακρίτως, προκαλώντας τρόμο και πανικό.

Το υλικό που εντόπισαν οι ερευνητές είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο του FBI, στο πλαίσιο μιας ανησυχητικής τάσης όπου νεαροί εμπλέκονται με το λεγόμενο «True Crime Community» (TCC), ένα διαδικτυακό κίνημα που εξυμνεί δράστες μαζικών επιθέσεων και ενθαρρύνει τη βία και την αυτοτραυματική συμπεριφορά. Πηγή που γνωρίζει την έρευνα ανέφερε ότι το βίντεο πιστεύεται πως είχε αρχικά καταγραφεί στην πλατφόρμα «Discord», μια δημοφιλή εφαρμογή για gaming.

Το βίντεο φαίνεται να είχε αναρτηθεί από χρήστη με το ψευδώνυμο «Otto». Έρευνα του CBS News διαπίστωσε ότι ο χρήστης «Otto» είχε διαγράψει όλες τις αναρτήσεις του από την ιστοσελίδα. Εκπρόσωπος του Discord δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του CBS News για σχολιασμό.

