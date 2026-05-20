Μια κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου στο Πόρτο Ράφτη, όταν άγνωστοι δράστες ξήλωσαν ΑΤΜ έξω από σουπερμάρκετ χρησιμοποιώντας φορτηγό, πριν διαφύγουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα, όταν οι δράστες προσέγγισαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης στη λεωφόρο Πόρτο Ράφτη. Εκεί, έδεσαν το ΑΤΜ με αλυσίδες σε φορτηγό όχημα και, με τη δύναμη του οχήματος, κατάφεραν να το αποκολλήσουν από τη βάση του, να σπάσουν την πρόσοψή του και να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Στο σημείο βρέθηκαν διάσπαρτα κομμάτια από το κατεστραμμένο ΑΤΜ, καθώς και ορισμένες από τις κασετίνες. Οι δράστες εγκατέλειψαν το φορτηγό που χρησιμοποίησαν και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, πιθανότατα με άλλο όχημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής και να διαπιστώσουν πόσα άτομα συμμετείχαν στην επιχείρηση.