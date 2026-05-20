Η απονομή του τροπαίου αποτέλεσε τη στιγμή της απόλυτης δικαίωσης, με τους παίκτες να σηκώνουν την κούπα μέσα σε αποθέωση και συνθήματα που δονούσαν την «Allwyn Arena». Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, με τραγούδια, καπνογόνα και έντονη συγκίνηση, καθώς ο κόσμος αναγνώριζε την προσπάθεια και τη συνέπεια μιας ολόκληρης χρονιάς.

Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας των «κιτρινόμαυρων» ήταν ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος σε συνέντευξή του στη σερβική «Mozzart Sport» μίλησε για τη ζωή και την παρουσία του στην AEK, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του. Ο Σέρβος επιθετικός στάθηκε ιδιαίτερα στο οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, εξηγώντας πως από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκε οικεία στο περιβάλλον του συλλόγου.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά του στην Αθήνα, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του έχουν προσαρμοστεί απόλυτα στη ζωή στην Ελλάδα. Μάλιστα αποκάλυψε με χαμόγελο ότι ακόμη και ο γιος του τού ζητά να παραμείνει για πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, κάτι που δείχνει πόσο δεμένος αισθάνεται πλέον με τον σύλλογο και την πόλη.

«Εδώ είναι όμορφα. Είμαστε πολλοί από τα Βαλκάνια. Το πρωί είμαστε στην προπόνηση, το απόγευμα πηγαίνουμε όλοι μαζί στο πάρκο με τα παιδιά. Περνάμε πολύ χρόνο μαζί, τα παιδιά νιώθουν άνετα και χαίρομαι που μεγαλώνουν σε ένα όμορφο περιβάλλον, πηγαίνοντας σε διεθνή σχολεία, οπότε βλέπω ότι αισθάνονται πολύ καλά. Ο γιος μου μάλιστα με ρώτησε πρόσφατα: “Μπαμπά, γιατί υπέγραψες στην ΑΕΚ μόνο για δύο σεζόν; Γιατί δεν υπογράφεις συμβόλαιο μέχρι το τέλος της καριέρας σου;” Σιγά-σιγά, γιε μου, θα δούμε, αλλά στα παιδιά αρέσει εδώ. Θα ήθελα να μείνω άλλη μία χρονιά στην Αθήνα, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα. Το πρώτο μέρος της σεζόν ήταν προβληματικό, επειδή δεν έκανα προετοιμασία και τον Φεβρουάριο είχαν έναν τραυματισμό στον αστράγαλο, οπότε δυσκολεύτηκα εκεί, Αργότερα τραυματίστηκα στο γόνατό μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι μετά από μια πλήρη προετοιμασία, αν όλα πάνε καλά, τα πράγματα θα φαίνονται πολύ καλύτερα. Θα ήθελα να μείνω, να αποδείξω τον εαυτό μου και να ανεβάσω τα πάντα σε υψηλότερο επίπεδο».