Η εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ φαίνεται πως ρίχνει πρόωρα αυλαία, με το φινάλε να προγραμματίζεται, όπως σημειώθηκε στο «Happy Day», μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες και συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου.

Να θυμίσουμε ότι ο Κώστας Τσουρός έχει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ για μία ακόμα τηλεοπτική σεζόν.

Η απόφαση για την πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής συνδέεται με την ανάγκη να παραδοθεί το στούντιο καθώς αμέσως μετά το φινάλε αναμένεται να ξεκινήσουν στο ίδιο πλατό τα γυρίσματα του «Dragon’s Den».

«Είναι κρίμα», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια των συνεργατών του Κώστα Τσουρού για το πρόωρο τέλος της εκπομπής.