Τη μείωση διάρκειας της εκπομπής που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ σχολίασαν το πρωί της Δευτέρας (09/02) στον «αέρα» οι συντελεστές της εκπομπής «το Πρωινό». Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε έντονα για το γεγονός ότι οι συνεργάτες του Κώστα Τσουρού δεν είχαν ενημερωθεί για τις αλλαγές με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι.

Μάλιστα, ο παρουσιαστής του Ant1 τόνισε, πως αν ο Κώστας Τσουρός είχε ενημερωθεί αλλά δεν του επέτρεψε ο ΣΚΑΪ να ενημερώσει τους συνεργάτες του, τότε ο σταθμός του ευτελίζει την αξία του ως παρουσιαστής.

«Δεν τον μέμφομαι που δεν ενημέρωσε τους συνεργάτες του»

«Εάν γνώριζε ο κ. Τσουρός την απόφαση του σταθμού και είχε συνεννοηθεί με τον σταθμό να μην ενημερώσει τους συνεργάτες του παρά να το κάνει ο σταθμός, και δούλευε κάποιες μέρες μέχρι να ενημερωθούν επισήμως οι άλλοι από την τηλεόραση ότι κόβονται. Το άλλο είναι αν γνώριζε και εκείνος. Δεν είναι δυνατόν σε έναν παρουσιαστή, όποιος και αν είναι, να κόβεται η εκπομπή του στη μέση και να μην έχει ενημερωθεί ο ίδιος, παγκοσμίως. Χωρίς να τον γνωρίζω. Δεν τον μέμφομαι που δεν ενημέρωσε τους συνεργάτες του. Δεν μπορεί να παίρνει ένα κανάλι την απόφαση ότι κόβεται μια εκπομπή στη μέση και να μην έχει ενημερωθεί ο παρουσιαστής. Ότι δεν είχε ενημερωθεί ο Τσουρός και το έμαθε από την τηλεόραση, δεν το πιστεύω» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Κατά τη διάρκεια του σχολιασμού του, ο Γιώργος Λιάγκας έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο και σχολίασε πως: «Εγώ ενημερώνομαι τώρα, ότι τα παιδιά όντως δεν ήξεραν τίποτα. Μου λένε, αυτός που μου στέλνει το μήνυμα λέει, ότι ο Κώστας το ήξερε και ήταν άβολο και γι’ αυτόν και γι’ αυτό δεν τους το είπε».

«Στον Τσουρό δεν έχουν φερθεί καλά στον ΣΚΑΪ»

«Στον Τσουρό δεν έχουν φερθεί καλά στον ΣΚΑΪ. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Κώστας το ήξερε. Αν το ήξερε τότε το κανάλι τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Ευτελίζει την αξία του την τηλεοπτική -γιατί είναι καλός παρουσιαστής και του αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση, παρότι είπε άσχημα πράγματα για μένα και του έχω φερθεί πολύ σωστά. Δεν γίνεται το κανάλι να του συρρικνώνει την εκπομπή και να τον φέρνει και σε δύσκολη θέση, να φαίνεται αυτός ο κακός που δεν ενημερώνει τους συνεργάτες», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.