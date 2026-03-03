Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της Κέισι Κρις Τζόουνς και των τεσσάρων παιδιών της συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αποκαλύφθηκε ότι πίσω από το οικογενειακό μακελειό βρισκόταν ο ίδιος της ο σύζυγος, Μάικλ Γουέιν Τζόουνς Τζούνιορ. Η αδελφή της, Σάρα, περιγράφει σήμερα με σπαρακτικές λεπτομέρειες πώς έμαθε ότι όχι μόνο η 31χρονη Κέισι είχε δολοφονηθεί, αλλά και τα παιδιά της, τον Κάμερον εννέα ετών, Πρέστον τεσσάρων, τη Μερκάλι δύο ετών και την Αϊγιάννα ενός έτους, είχαν πέσει επίσης θύματα μιας αδιανόητης κτηνωδίας που διήρκεσε δύο μήνες.

Η Σάρα, 41 ετών από την Ιντιάνα, εξηγεί ότι η μικρότερη αδελφή της ήταν για εκείνη σαν παιδί της όταν ήταν μικρότερες, καθώς η μητέρα τους ήταν απούσα και η ίδια είχε αναλάβει ουσιαστικά την ανατροφή της. Αργότερα, στην ενήλικη ζωή τους, έγιναν οι καλύτερες φίλες. Όπως αναφέρει, «λάτρευα τη μικρότερη αδελφή μου και τα παιδιά της. Ήμασταν πολύ δεμένες. Όταν το έμαθα, ένιωσα τον κόσμο μου να σταματά. Δεν πίστευα ότι μπορούσε να είναι αληθινό. Τον είχαμε εμπιστευτεί. Έμοιαζαν το τέλειο ζευγάρι. Δεν θα μπορούσα να κάνω μεγαλύτερο λάθος».

Η Κέισι παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα στα 18 της και απέκτησαν δύο γιους, τον Πρέστον και τον Κάμερον. Χρόνια αργότερα χώρισαν και το 2015, σε ηλικία 28 ετών, γνώρισε τον Μάικλ, συνάδελφό της σε κτηνιατρική κλινική όπου εργάζονταν ως βοηθοί. Ο Μάικλ, που ήταν επίσης χωρισμένος και είχε δικά του παιδιά, φαινόταν εξαιρετικός με τους γιους της Κέισι, ενώ σύντομα απέκτησαν μαζί δύο κόρες, τη Μερκάλι και την Αϊγιάννα. Το 2017 παντρεύτηκαν και η οικογένεια έδειχνε δεμένη, με τον Μάικλ να παρουσιάζεται ως στοργικός πατέρας, ιδιαίτερα απέναντι στους Κάμερον και Πρέστον που βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού και χρειάζονταν αυξημένη φροντίδα.

Ωστόσο, τον Μάιο του 2019, κατά τη διάρκεια οικογενειακής επίσκεψης, σημειώθηκε έντονος καβγάς. Σύμφωνα με τη Σάρα, ο Μάικλ ήταν μεθυσμένος και «φώναζε ότι θα τους μαχαιρώσει όλους», ενώ η Κέισι προσπαθούσε να τον συγκρατήσει. Η ίδια τότε θεώρησε πως το περιστατικό είχε «διογκωθεί», όπως την είχε διαβεβαιώσει η αδελφή της.

Τον Ιούλιο του 2019, η Κέισι σταμάτησε ξαφνικά να επικοινωνεί. Η Σάρα λάμβανε σποραδικά μηνύματα από το κινητό της, με περίεργα ορθογραφικά λάθη και ασαφείς δικαιολογίες περί ασθένειας. Παράλληλα, αναρτήσεις στο Facebook εμφανίζονταν σαν να προέρχονταν από την ίδια, όμως δεν υπήρχε καμία προσωπική επαφή. Όταν ούτε στα γενέθλια των παιδιών ούτε στα δικά της γενέθλια υπήρξε επικοινωνία, η Σάρα ανησύχησε σοβαρά και ζήτησε από την αστυνομία στη Φλόριντα έλεγχο ευημερίας.

Την επόμενη ημέρα δέχτηκε τηλεφώνημα από τη μητέρα της, με την οποία δεν είχε μιλήσει για 11 χρόνια. Της ανακοίνωσε ότι η Κέισι ήταν νεκρή. Ο Μάικλ είχε συλληφθεί μετά από τροχαίο και το πτώμα της βρισκόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Λίγες ώρες αργότερα, οι Αρχές ενημέρωσαν ότι και τα τέσσερα παιδιά ήταν νεκρά.

Η αλήθεια που αποκαλύφθηκε τους επόμενους μήνες ήταν ανατριχιαστική. Στις αρχές Ιουλίου 2019, ύστερα από καβγά στο σπίτι, ο Μάικλ χτύπησε μέχρι θανάτου την Κέισι με μεταλλικό ρόπαλο του μπέιζμπολ που ανήκε στον Πρέστον, ενώ τα παιδιά κοιμούνταν, όπως αναφέρει η Sun. Έκρυψε το σώμα της σε σακούλα αποθήκευσης σε μια ντουλάπα και συνέχισε να ζει με τα παιδιά, λέγοντάς τους ότι η μητέρα τους ήταν άρρωστη. Παράλληλα, παρίστανε την Κέισι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας μηνύματα στην οικογένεια.

Στη συνέχεια άφησε προσωρινά τα παιδιά σε συγγενείς, για να τα παραλάβει ξανά. Όταν πλησίαζε η έναρξη της σχολικής χρονιάς, δολοφόνησε τον Κάμερον στραγγαλίζοντάς τον και τον έκλεισε σε βαλίτσα δίπλα στη μητέρα του. Την επόμενη ημέρα έδεσε τον Πρέστον με δεματικό και τον έπνιξε στην μπανιέρα. Αργότερα πήρε τις μικρές κόρες από τη γιαγιά τους και, αφού αρχικά σκέφτηκε να παραδοθεί, τελικά τις έπνιξε και εκείνες στην μπανιέρα. Τοποθέτησε και τα πέντε πτώματα στο όχημα της Κέισι και έζησε για δύο εβδομάδες με την πρώην σύζυγό του, προσποιούμενος ότι η οικογένειά του ήταν ζωντανή.

Μετά τον έλεγχο ευημερίας που ζητήθηκε, πέταξε τα πτώματα των παιδιών σε δασική περιοχή. Όταν αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο, οι αστυνομικοί εντόπισαν το πτώμα της Κέισι στο όχημα. Ο ίδιος οδήγησε τις Αρχές στο σημείο όπου είχε αφήσει τα παιδιά. Κατά τις ανακρίσεις, δήλωσε ότι είχε κουραστεί από τη «συνεχή γκρίνια» της συζύγου του και ότι «όλα έγιναν υπερβολικά», ενώ υποστήριξε ότι σκότωσε τα παιδιά για να «εξαλείψει ολοσχερώς την ύπαρξή της».

Η Σάρα περιγράφει ότι υπέφερε από μετατραυματικό στρες, βλέποντας νοερά τις φρικτές στιγμές του θανάτου τους, ιδίως του Κάμερον που, όπως ειπώθηκε, αντιστάθηκε περισσότερο. Το 2021 και οι δύο γονείς των αδελφών απεβίωσαν πριν ξεκινήσει η δίκη. Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Μάικλ Γουέιν Τζόουνς Τζούνιορ, τότε 45 ετών, δήλωσε ένοχος για τέσσερις ανθρωποκτονίες και καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Ιούλιο του 2025 η έφεσή του απορρίφθηκε.

Παρά την οργή της, η Σάρα δηλώνει ότι διαφωνεί με τη θανατική ποινή, θεωρώντας πως ο δράστης θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Σήμερα προσπαθεί να τιμά καθημερινά τη μνήμη της αδελφής και των ανιψιών της, τα οποία περιγράφει ως ευγενικά παιδιά «με χρυσές καρδιές». Παράλληλα απευθύνει έκκληση σε γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία να ζητήσουν βοήθεια: «Μην βρίσκετε δικαιολογίες. Ζητήστε βοήθεια και φύγετε. Αν η Κέισι το είχε κάνει, ίσως να ήταν όλοι ζωντανοί».