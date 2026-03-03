Εντός της άνοιξης, και ειδικότερα έως το τέλος Μαΐου, εφόσον δεν υπάρξουν περαιτέρω απρόβλεπτες εξελίξεις με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πολυσυζητημένη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Το ταξίδι του, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνδέεται άμεσα με τη διεξαγωγή του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μια διαδικασία που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός συντονισμού των δύο σύμμαχων χωρών σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, ενέργειας και περιφερειακής σταθερότητας.

Κεντρικό ζήτημα της επικείμενης συνάντησης θα είναι η επανεξέταση και επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, της γνωστής MDCA, η οποία υπεγράφη αρχικά το 1990 και αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι η συμφωνία θα τεθεί εκ νέου στο τραπέζι, με στόχο την προσαρμογή της στα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα και στις αυξημένες ανάγκες αποτροπής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές για την πραγματοποίηση του ταξιδιού βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και καιρό, με διπλωματικές πηγές να επισημαίνουν ότι γίνεται προσπάθεια να «κλειδώσει» η κατάλληλη ημερομηνία, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, κάτι που συζητήθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε μαζί του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, που υπολογίζαμε αρχικά να μας έρθει ο υψηλός καλεσμένος και στενός συνεργάτης του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, καθώς ο Αμερικανός ΥΠΕΞ διαχειριζόταν (και εξακολουθεί να διαχειρίζεται) μια σειρά σημαντικών διεθνών αλλά και περιφερειακών κρίσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πολιτική βούληση παραμένει ισχυρή και από τις δύο πλευρές ώστε ο νέος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου να διεξαχθεί με φυσική παρουσία στην ελληνική πρωτεύουσα. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως ο υπουργός Εξωτερικών της υπερδύναμης δεν συνηθίζει να πραγματοποιεί ταξίδια για εθιμοτυπικούς λόγους, απλώς και μόνο να πει ότι πέρασε π.χ. από την Αθήνα, αλλά για ουσιαστικούς λόγους. Θα έρθει όταν θα βρεθεί η κατάλληλη συγκυρία και θα έχει κάτι να πει, κάτι να προτείνει, κάτι σημαντικό να συζητήσει. Άλλωστε είναι… περιζήτητος σε κράτη από όλες τις γωνιές του πλανήτη, καθώς κρατάει τα «κλειδιά» της αμερικανικής διπλωματίας σε άμεση επικοινωνία εννοείται με τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα με τις προετοιμασίες για την επίσκεψη Ρούμπιο, η ελληνοαμερικανική σχέση συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο μέσα από πολιτικές και θεσμικές επαφές. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα και σε πρόσωπα που διατηρούν απευθείας δίαυλο με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην Ουάσιγκτον, όπως η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει χαρακτηρίσει ως μία από τις πλέον έμπιστες συνεργάτιδές του.

Άλλωστε, η ίδια η κ. Γκίλφοϊλ μας έχει προϊδεάσει για την άφιξη του κ. Ρούμπιο από τον περασμένο Νοέμβριο, δηλώνοντας ότι θα πρέπει να περιμένουμε και πολλές ακόμη επισκέψεις υψηλά ιστάμενων στελεχών. Ειδικότερα, απαντώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίου σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αφίξεων υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελλάδα, η πρέσβης δήλωσε κατηγορηματικά: «Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει στην Αθήνα», προσθέτοντας πως «προγραμματίζονται και άλλες επισκέψεις. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ισχυρή δημόσια επιβεβαίωση της στενής σχέσης ΗΠΑ και Ελλάδας». Η επίσκεψη Ρούμπιο, λοιπόν, δεν αποτελεί απλά μια διπλωματική κίνηση. Πρόκειται για ένα σήμα υψηλού επιπέδου που δείχνει ότι οι ΗΠΑ δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού εταίρου και κόμβου ενέργειας.

Μάλιστα, σε θεσμικό επίπεδο, το κλίμα συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κογκρέσου στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκαν επαφές με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και η νέα διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αικατερίνη Νασίκα, η οποία μέχρι πρότινος υπηρετούσε στην πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον και διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο επαφών στην αμερικανική πρωτεύουσα, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση ισχυρών διαύλων επικοινωνίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τέλος και η εκπεφρασμένη πρόθεση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφέρει δημοσίως τον θαυμασμό του για τη χώρα μας, ζητώντας μάλιστα να μεταφερθούν θερμοί χαιρετισμοί προς τον Έλληνα πρωθυπουργό. Το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού στην Αθήνα έχει συζητηθεί το τελευταίο διάστημα σε διπλωματικούς κύκλους, με ορισμένους να θεωρούν ότι οι αρχές Ιουλίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιθανό χρονικό παράθυρο, δεδομένου ότι στις 4 Ιουλίου συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ενώ στις 7 και 8 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επίσκεψη, το σενάριο παραμένει ενεργό και συνδέεται με τη συνολική αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Η ελληνική κυβέρνηση, πάντως, δεν εμφανίζεται να πιέζει για μια άμεση συνάντηση κορυφής, επιλέγοντας να κινηθεί μεθοδικά και να επενδύσει σε τομείς όπου η συνεργασία έχει απτό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η άμυνα, η ενέργεια, η ναυτιλία, το εμπόριο και οι επενδύσεις παραμένουν, ούτως ή άλλως, τα βασικά πεδία σύγκλισης μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, κάτι που το βλέπουμε συνεχώς, σε όλα τα επίπεδα.