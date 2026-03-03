Η ρεβάνς της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης στους ημιτελικούς του Copa del Rey ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (3/3).
Οι «ροχιμπλάνκος» είναι με το ένα πόδι στον τελικό του ισπανικού κυπέλλου μετά τη νίκη τους με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι, οι «μπλαουγκράνα» όμως είναι αποφασισμένοι να προσπαθήσουν μέχρι τέλους για μια τεράστια ανατροπή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Προκριματικά Euro Ποδόσφαιρο γυναικών
21:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ Premier League
21:30 Novasports Start Έβερτον – Μπέρνλι Premier League
21:30 Novasports 2HD Λιντς – Σάντερλαντ Premier League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι Emirates FA Cup
22:00 Novasports 1HD Κόμο – Ίντερ Coppa Italia
22:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης Copa del Rey
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Στρασβούργο – Ρεμς Γαλλικό Κύπελλο
22:15 Novasports Prime Γουλβς – Λίβερπουλ Premier League