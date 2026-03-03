Το Ισραήλ φέρεται να παραβίασε σχεδόν όλες τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης προκειμένου να κατασκοπεύει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως υποστηρίζεται από πηγές, Ισραηλινοί πράκτορες της Μοσάντ πέρασαν χρόνια παρακολουθώντας τους σωματοφύλακες του αγιατολάχ, αποκτώντας πρόσβαση στο δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της ιρανικής πρωτεύουσας και συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα για την ασφάλεια γύρω από το συγκρότημά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιχειρησιακοί παράγοντες είχαν φέρεται να παραβιάσει ακόμη και κάμερα ασφαλείας που ήταν τοποθετημένη απέναντι από το συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ, μέσω της οποίας μπορούσαν να διαπιστώνουν πού στάθμευαν τα οχήματά τους οι φρουροί ασφαλείας. Η στρατηγικά τοποθετημένη κάμερα επέτρεπε στους κατασκόπους να γνωρίζουν πότε ο αγιατολάχ βρισκόταν στην οικία του, αλλά και να διακόπτουν την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας γύρω από το συγκρότημα, ώστε οι συνεργάτες του να μην μπορούν να καλέσουν βοήθεια σε περίπτωση ενέδρας.

Οι εικόνες, οι οποίες ήταν κρυπτογραφημένες και μεταδίδονταν πίσω στο Ισραήλ, επέτρεψαν στους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών να προσδιορίσουν διευθύνσεις, ωράρια εργασίας, διαδρομές και καθήκοντα του ανώτατου προσωπικού ασφαλείας του Ιράν πριν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση του Σαββατοκύριακου. «Γνωρίζαμε την Τεχεράνη, όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών στους Financial Times, προσθέτοντας: «Και όταν γνωρίζεις έναν τόπο τόσο καλά όσο γνωρίζεις τον δρόμο όπου μεγάλωσες, παρατηρείς και το παραμικρό που δεν ταιριάζει».

Η επιχείρηση «Epic Fury» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Η υπεροχή των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών έναντι του Ιράν είχε ήδη καταδειχθεί κατά τον περσινό 12ήμερο πόλεμο, όταν κοινή επιχείρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έπληξε ιρανικές στρατιωτικές βάσεις και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 12 πυρηνικοί επιστήμονες και ανώτεροι αξιωματούχοι. Στην πιο πρόσφατη αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση, γνωστή ως «Epic Fury», το Ισραήλ φέρεται να χρησιμοποίησε μέθοδο που ονομάζεται ανάλυση κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να μελετήσει πρότυπα συμπεριφοράς και να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το Ισραήλ και η CIA κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ευκολότερο να εξουδετερώσουν τον Αλί Χαμενεΐ στην αρχή της επίθεσης, αντί να τον στοχοποιήσουν εν μέσω πολέμου, όταν θα μπορούσε να διαφύγει σε καταφύγιο. Άτομο που ενημερώθηκε για την επίθεση δήλωσε στους Financial Times ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν είχε σχεδιαστεί για μήνες, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα προσαρμόστηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Αλί Χαμενεΐ θα παρευρισκόταν αυτοπροσώπως σε συνάντηση στο συγκρότημά του το πρωί του Σαββάτου.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η στάση των αμερικανικών Αρχών

Την ημέρα της επίθεσης, χάρη στις παραβιασμένες κάμερες κυκλοφορίας και την πρόσβαση στα ιρανικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τουλάχιστον δύο Ισραηλινοί αξιωματικοί πληροφοριών, που εργάζονταν ανεξάρτητα, φέρονται να επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση του Αλί Χαμενεΐ διεξαγόταν κανονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Αλί Χαμενεΐ «εξουδετερώθηκε μαζί με τον εσωτερικό του κύκλο καθώς συγκεντρώνονταν για πρωινό». Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανέφεραν ότι το πλήγμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αντί της νύχτας, «επέτρεψε στο Ισραήλ να επιτύχει τακτικό αιφνιδιασμό για δεύτερη φορά, παρά τη βαριά ιρανική προετοιμασία». Σύμφωνα με πρώην ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο πληροφοριών, το Ισραήλ είχε αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη ώρες νωρίτερα ώστε να φτάσουν έγκαιρα στον στόχο και εξαπέλυσε έως και 30 πλήγματα ακριβείας στο συγκρότημα του Αλί Χαμενεΐ.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε κυβερνοεπιθέσεις προκειμένου να επιτρέψει στα ισραηλινά αεροσκάφη να προσεγγίσουν το συγκρότημα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους το πρωί της Δευτέρας, ο στρατηγός Νταν Κέινεμ, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αρχική φάση της επιχείρησης «σχεδιάστηκε για να αποπροσανατολίσει και να προκαλέσει σύγχυση» στο Ιράν. «Στη συνέχεια, συντονισμένα διέκοψαν αποτελεσματικά τις επικοινωνίες και τα δίκτυα αισθητήρων σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης, αφήνοντας τον αντίπαλο χωρίς τη δυνατότητα να δει, να συντονιστεί ή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά», ανέφερε.

Inside the plan to kill Ali Khamenei https://t.co/Uy55rh1PHu — Financial Times (@FT) March 2, 2026

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αναγνώρισαν την Κυριακή ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες που να δείχνουν πως το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί πρώτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Πληροφοριών, πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε άμεση απειλή από το Ιράν προς τις ΗΠΑ. Μετά από απόρρητη ενημέρωση τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ ήταν «αποφασισμένο να ενεργήσει με ή χωρίς τις ΗΠΑ» και ότι «οι συνέπειες της αδράνειας από την πλευρά μας θα ήταν καταστροφικές».