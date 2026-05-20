Αναστάτωση προκάλεσε στους πολίτες των νοτίων προαστίων της Αττικής η έντονη οσμή άγνωστης προέλευσης. Οι αρμόδιοι φορείς ψάχνουν απαντήσεις, με το ενδεχόμενο να υπάρχει διαφυγή από τα δίκτυα φυσικού αερίου να απορρίπτεται από τους ειδικούς.

«Ως επιστημονική κοινότητα οφείλουμε να προχωρήσουμε σε διερεύνηση του φαινομένου, πραγματοποιώντας παράλληλα ανάλυση και εκτίμηση των πιθανών κινδύνων. Η προέλευση των κινδύνων ενδέχεται να είναι φυσικά φαινόμενα, κίνδυνοι ανθρωπογενούς προέλευσης ή κίνδυνοι βιολογικής προέλευσης», τόνισε, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

«Αν δούμε τη χωρική ανάπτυξη, θα δούμε ότι είναι στην παραλιακή ζώνη, λίγο πριν τα μορφολογικά υψώματα. Έχουμε δηλαδή τον εγκλωβισμό όλου του φαινομένου στην παράκτια περιοχή λίγο πριν αρχίσουν τα υψώματα. Άρα το φαινόμενο γεωγραφικά, όπως αναπτύσσεται, μας λέει ότι δεν πρόκειται για μία διαφυγή από τα δίκτυα φυσικού αερίου. Άλλωστε αυτό επιβεβαιώθηκε. Δεν υπάρχει θέμα φυσικού αερίου», συνέχισε.

«Μπορεί να είχαμε ένα πλοίο στον Σαρωνικό, από το οποίο διέφυγε κάποια ουσία. Και αυτό δεν φαίνεται πιθανό. Η άλλη εκδοχή είναι να έχουμε κάποια διαφυγή από διυλιστήρια ή από κάποια βιομηχανική μονάδα. Και αυτό δεν διαπιστώθηκε. Συνεπώς οι κίνδυνοι ανθρωπογενούς προέλευσης αποκλείονται», είπε ακόμη.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, «μπορεί να υπάρχουν φυσικά αίτια όπως συγκέντρωση αερίων στην ατμόσφαιρα. Είναι πιθανόν να υπήρχε, αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε.

Υπάρχουν και οι βιολογικοί κίνδυνοι, η τρίτη κατηγορία, που συνδυάζονται πολλές φορές και με φυσικούς κινδύνους. Μπορεί να έχουμε διεργασίες στον θαλάσσιο χώρο λόγω της θερμοκρασίας, λόγω της ιδιομορφίας των καιρικών συνθηκών. Μπορεί να αναπτύχθηκαν φαινόμενα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να είχαμε απελευθέρωση αυτών των αερίων. Κατά την άποψή μου, μπορεί να υπάρχει μία τέτοια εκδοχή. Δηλαδή κάποιες βιολογικές διεργασίες μέσα στη θάλασσα σε ρηχή θάλασσα και το αέριο που προέκυψε να βγήκε στον χερσαίο χώρο και να αναπτύχθηκε».

Και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ για την πιθανή πηγή από την οποία προήλθε η έντονη οσμή.

Αρχικά εκτίμησε ότι η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, σημειώνοντας στη συνέχεια: «Το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία κατά τη γνώμη μου υπάρχει η πηγή, είναι στο τρίγωνο Αίγινα-Σαλαμίνα-Πέραμα. Είναι δύο πιθανές πηγές. Με σειρά προτεραιότητας, η μία είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας-Περάματος, το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος, γιατί στη διαδικασία επισκευής ή κατασκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολειμμάτων τα οποία μπορεί να δώσουν αυτές τις τα απτάνες, που κατά τη γνώμη μου ήταν αυτά τα χημικά που μύρισαν.

Το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι, ανοιχτά από την Αίγινα να είναι αγκυροβολημένο ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του».

«Και οι δύο αυτές διαδικασίες μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα, αυτήν την έντονη οσμή», διαβεβαίωσε ο καθηγητής.

Είπε μάλιστα ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρυσι την ίδια εποχή. «Πέρυσι τον Μάιο είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, όχι τόσο έντονο βέβαια, αλλά παρόμοιο. Αναγκαστήκαμε να ανατρέξουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα προς τα πίσω και να βρούμε τις αντίστοιχες πηγές και είναι στην ίδια περιοχή, άρα υπάρχει μια εποχικότητα που συνάδει».

«Στην ουσία είναι ουσίες ιχνηλάτες που βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές και να μπορούμε να το ανιχνεύουμε γρήγορα, δεν έχουν έντονη τοξικότητα πέραν από το κομμάτι της νευροτοξικότητας», τόνισε επίσης.

Ερωτηθείς τέλος αν υπήρχε κάποιος κίνδυνος ο καθηγητής είπε: «Πιστεύω πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μύριζε».

«Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες πχ του Ρέντη ή κάποιες άλλες περιοχές, κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές», επισήμανε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» του ΕΡΤnews Radio 105,8 με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

«Η άλλη πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπλαγκτόν ή οτιδήποτε άλλο που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω γιατί δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μία πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία. Επίσης θα πρέπει να δούνε τις εγκαταστάσεις αν έχει γίνει από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή. Δηλαδή αν στου Ρέντη, λέω Ρέντη γιατί είναι παραδίπλα στο Φάληρο και στην Καλλιθέα και σε όλα αυτά που λένε ότι υπάρχουν οσμές. Επίσης έχει να κάνει και πώς κινούνται οι αέριες μάζες. Δηλαδή, αν υπήρχαν νοτιάδες και είχε εγκλωβιστεί εκεί η οσμή θα πρέπει να βρουν κάτι το οποίο είναι νότια αυτών. Αν είναι βοριάδες, δεν το ξέρω. Δεν έχω παρακολουθήσει τα μετεωρολογικά δεδομένα», πρόσθεσε ο κ. Θωμαΐδης.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημείωσε πως «η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές. Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές #HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία.

Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν».

Δήμαρχος Αλίμου: Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι εισέπνευσε

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, «είχαμε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πολλές επιχειρήσεις εκκένωσαν τα κτίριά τους, ενώ και σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες επικράτησε έντονη ανησυχία». Μιλώντας στην ΕΡΤ, πρόσθεσε πως ο κόσμος ζητούσε απαντήσεις, ενώ έπαιρνε τηλέφωνο και ρωτούσε τι έχει συμβεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι, παρά την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, η προέλευση της οσμής παραμένει άγνωστη: «Είναι πολύ ατυχές ότι 24 ώρες μετά δεν έχουμε εντοπίσει σε τι οφείλεται αυτό».

Όπως σημείωσε, έχουν ήδη αποκλειστεί ορισμένα πιθανά αίτια, όπως διαρροή φυσικού αερίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με: Πυροσβεστική, αρμόδια υπουργεία και κυβερνητικά στελέχη.

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως υπογράμμισε ο δήμος έδωσε οδηγίες προληπτικού χαρακτήρα να μείνει ο κόσμος σε κλειστούς χώρους, με χρήση συσκευών καθαρισμού αέρα, ενώ πρόσθεσε πως για σήμερα η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη και αφού δεν υπάρχει πλέον αυτή η οσμή, εκτιμούμε ότι έχει διαλυθεί στην ατμόσφαιρα.

Ο δήμαρχος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η προέλευση να μην είναι φυσική: «Η οσμή θύμιζε χημικό, δεν φαινόταν να προέρχεται από φυσικά αίτια όπως πλαγκτόν».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διερεύνησης ευθυνών σε περίπτωση που πρόκειται για ρύπανση από ανθρώπινη δραστηριότητα.

Κλείνοντας, τόνισε τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης: «Ο κόσμος δικαιούται να γνωρίζει τι έχει εισπνεύσει. Αυτό θα βοηθήσει και στο να μην κυκλοφορούν φήμες, αλλά και στο πώς θα αντιδράσουμε σε αντίστοιχο περιστατικό στο μέλλον».