«Καλά νέα από το Στρασβούργο. Συμφωνήσαμε για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον συμβιβασμό που επετεύχθη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την εφαρμογή της συμφωνίας που είχε συναφθεί πέρυσι με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ευρώπη τηρεί τις δεσμεύσεις της. Περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις μας», έγραψε ο Φρίντριχ Μερτς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Good news from Strasbourg. We agreed on implementing the #EU-US-trade deal. Europe is delivering on its commitments. More security and stability for our companies. #TurnberryAgreement — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 20, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στους Ευρωπαίους προθεσμία μέχρι τις 4 Ιουλίου για να επικυρώσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025 στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.