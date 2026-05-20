Η Alpha Bank ξεκίνησε το 2026 καταγράφοντας διψήφια αύξηση βασικών εσόδων (+11,5%), διατηρώντας ανθεκτική κερδοφορία, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η επίδοση του α’ τριμήνου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επιβεβαιώνει τη μετάβαση της Τράπεζας σε ένα πιο διαφοροποιημένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο κερδοφορίας, με αιχμή την ισχυρή αύξηση των εσόδων από προμήθειες (+29%) και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από τόκους (+5%).

Συγκεκριμένα:

Ο δείκτης ενσώματων κεφαλαίων (RoTBV) στο 12,6% με κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 0,08 ευρώ.

Καθαρά κέρδη 221 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένη ή 182 εκατ. ευρώ μετά τα one-offs

Διψήφια αύξηση εσόδων (+11,5% ετησίως)

Αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους (+0,7% τριμηνιαία, +5,3% ετησίως) και επιτάχυνση των εσόδων από προμήθειες (+2,7% τριμηνιαία, +29% ετησίως)

Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 0,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο, με εκταμιεύσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό σε ετήσια βάση (+11%)

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά +18,6% σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν επίσης κατά +0,6% ή +0,3 δισ. ευρώ παρά τις εποχιακές εκροές

CET1 στο 14,7%, με οργανική δημιουργία κεφαλαίου +25 μ.β.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 3,7%, ενώ το κόστος κινδύνου στις 44 μονάδες βάσης, επίσης εντός καθοδήγησης

Οι στρατηγικές εξαγορές επιταχύνουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου, με αναμενόμενη αύξηση άνω του 9% στα κέρδη ανά μετοχή.

Επιβεβαίωση στόχων 2026 (950 εκατ. ευρώ κέρδη, 0,40 ευρώ EPS.

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου της Alpha Bank δήλωσε: «Η Alpha Bank πραγματοποίησε ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2026, με τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου και να θέτουν στέρεες βάσεις για τη συνέχιση της προόδου μας το 2026. Η πορεία μας ενισχύεται από την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις, παρά την υψηλή γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και η επικράτηση των επενδύσεων έναντι της κατανάλωσης, ως κύριου μοχλού ανάπτυξης του ΑΕΠ, αποτελούν επακόλουθο διαρθρωτικών βελτιώσεων και όχι συγκυριακών παραγόντων.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, αυτές οι συνθήκες παρέχουν ουσιαστική ανθεκτικότητα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις, ενώ ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδίου και των στόχων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα μας για το πρώτο τρίμηνο αντανακλούν την ποιότητα και τη συνέπεια της επιχειρηματικής μας πλατφόρμας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 29%, συνεχίζοντας τη δυναμική που εδραιώσαμε το 2025.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατέγραψαν διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ενισχύθηκαν τόσο σε ονομαστική όσο και σε πραγματική βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας στο 39%, όπως και το κόστος κινδύνου στις 44 μονάδες βάσης. Τα κέρδη επηρεάστηκαν από παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το α’ τρίμηνο και δεν σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πέραν αυτών των παραγόντων, η Τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και επαναβεβαιώνουμε με εμπιστοσύνη τους ετήσιους στόχους μας για το 2026. Παράλληλα, συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας για στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που δημιουργούν αξία.

Η εξαγορά της Alpha Trust σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για τη στρατηγική ενίσχυση της πλατφόρμας wealth και asset management του Ομίλου. Η Alpha Trust διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους άνω των €2,2 δισ., διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρή πελατειακή βάση υψηλής καθαρής θέσης (HNWI), διευρυμένες δυνατότητες σε αμοιβαία κεφάλαια, εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις, και κυρίως υψηλού επιπέδου ομάδα με εξειδίκευση στο private banking και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες, με περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων της Τράπεζας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα έχει θετική συνεισφορά περίπου 1% στα κέρδη ανά μετοχή, και απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 15%. Μαζί με τις FlexFin, AstroBank, AXIA και Altius-Universal, προχωράμε πλέον στην ολοκλήρωση έξι συναλλαγών, με την πλήρη συνεισφορά τους στην κερδοφορία να αναμένεται από το 2027. Ατενίζοντας το μέλλον, τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία. Πρώτον, η ανάδειξή της ως η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής, συνδυάζοντας το βάθος των σχέσεων με τους πελάτες με το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών εταιρικής συμβουλευτικής, κεφαλαιαγορών και υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής. Δεύτερον, η μετάβαση της από ένα συναλλακτικό μοντέλο λιανικής τραπεζικής σε ένα μοντέλο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε μεγάλη κλίμακα, φέρνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες private banking σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο ιδιωτών. Τρίτον, η περαιτέρω επιτάχυνση και η αξιοποίηση της στρατηγικής μας συνεργασίας με την UniCredit, η οποία μας παρέχει απαράμιλλη πρόσβαση σε τις διεθνείς product factories της, μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυναμική και ισχυρότερη διεθνή παρουσία. Και τέταρτον, ένα λειτουργικό μοντέλο που βασίζεται στην απόδοση και μας επιτρέπει να επανεπενδύουμε τα οφέλη από τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη αύξηση της κερδοφορίας αποτελεί το φυσικό αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου και αυτό που πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να μας διαφοροποιεί στην αγορά.

Για το 2026 αναμένουμε αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη, ενώ στο Investors Day που θα πραγματοποιήσουμε το δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας.»

Προοπτικές 2026

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, το 2026 αποτελεί ένα μεταβατικό έτος για την Τράπεζα, με έμφαση στην ομαλή ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών. Ως εκ τούτου, η πλήρης απόδοση των αναμενόμενων συνεργειών δεν αναμένεται να αποτυπωθεί από το πρώτο έτος.

Παρά ταύτα, η Alpha Bank αναμένει αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών κατά 11% το 2026, οδηγώντας σε αντίστοιχη βελτίωση των κερδών ανά μετοχή (EPS). Η επίδοση αυτή αντανακλά τη δυναμική δημιουργίας επαναλαμβανόμενων εσόδων και τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας.

Η Διοίκηση επισημαίνει ότι η επίτευξη διατηρήσιμης και ποιοτικής κερδοφορίας αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης της Alpha Bank, με το επιχειρηματικό της μοντέλο να στηρίζει τη συνέχιση της τάσης αυτής και τα επόμενα έτη.